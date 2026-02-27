Mit der Mastering-Challenge fordern die in Ludwigsburg ansässigen Bauer Studios alle interessierten Toningenieure, ob Profi oder Hobbyist, zu einem Wettbewerb in Sachen Mastering heraus. Das Thema lautet in diesem Jahr „Funk it up“.

Bauer Studios Mastering-Challenge

Die Aufgabe besteht darin, den Titel „Never Lose My Drive“ der Pop-Funk-Band „Searching for Home“ zu optimieren. Die Teilnehmer sollen mit ihrem Mastering „… so viel Funk und Groove wie möglich herausholen“.

Wer an dem Wettbewerb teilnehmen möchte, erhält einen Download-Link für den Song. Für die Bearbeitung hat dann jeder Teilnehmer Zeit bis zum Einsendeschluss am 30. April 2026.

Die Tonmeister der Bauer Studios beurteilen dann die eingeschickten Werke und geben die Gewinner am 1. Juni 2026 bekannt. Für die drei ersten Plätze winken:

Softube Weiss Complete Collection 3 Sonnox Mastering Bundle Steinberg WaveLab Pro 13

Für die Plätze 4 bis 10 gibt es einen 10 % Rabattgutschein auf ein Produkt aus dem Webshop der Bauer Studios.

Unter diesem Link kommt ihr zur Bauer Studios Mastering-Challenge.

Website von Searching for Home