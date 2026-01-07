Peter Zinovieff im EMS-Studio

Der Name Peter Zinovieff ist mit dem EMS VCS3 untrennbar verbunden, obwohl er weder die Schaltung entworfen noch die Konstruktion des legendären Synthesizers realisiert hat. Vielmehr stammen „nur“ die Ideen für das Gesamtkonzept und der einzelnen Komponenten von ihm. Doch das war wegweisend.

Peter Zinovieff – Mitgründer von EMS

Mit der Gründung der Firma EMS wollte Zinovieff eigentlich sein Computer-basiertes Studio finanzieren, was in den 1960er Jahren ein sehr teures Unterfangen war. In erster Linie verstand er sich als Musiker und Komponist, weshalb er sich mit dem Elektronik-Ingenieur David Cockerell sowie Tristram Cary zusammentat.

Hier ein Blick von 1968 in das Studio sowie eine „Live-Performance“:

Zinovieff initiierte das Projekt „Putney“ aus dem der VCS3 und später der Koffer-Synthi AKS wurde. Er konzipierte die einzelnen Module und welche Features sie bieten sollten. Ebenso legte er die Eckpunkte des Synthesizers fest: er sollte kompakt , transportabel und erschwinglich sein. Die tatsächliche Umsetzung lag dann aber in den Händen von Cockerell und Cary. Es war ein echtes Gemeinschaftsprojekt, doch den allermeisten Synthesizer-Fans ist nur der Name von Zinovieff bekannt.

Interessanterweise nutzte Zinovieff den VCS3 selber nur selten. Denn für seine kompositorische Arbeit war die Möglichkeit des Abspeicherns sehr wichtig, die er nur mit der damaligen Computertechnik erreichen konnte, wenn auch eher rudimentär. Ein wichtiges Element dabei waren Pin-Matrixen, wie sie dann für die EMS-Synthesizer typisch wurden.

Die Musik von Zinovieff, der u.a. in der Formation Unit Delta Plus mit Delia Derbyshire spielte, darf man durchaus als experimentell bezeichnen.

Syntrx als Erbe des VCS3

Wegen der Pin-Matrix, die besondere Anforderungen erfüllen muss, gab es lange Zeit keine brauchbaren Nachbauten des VCS3. Erica Synths fand dann für den Synthesizer Syntrx eine Pin-lose Lösung für die Matrix, die selbst Peter Zinovieff gefiel. Er erhielt ein Exemplar der ersten Version des Syntrx und sprach in einem kurzen Video über seine Eindrücke. Er verstarb 2023.