Anzeige/Affiliate Link:

START / RECORDING

Recording

Professionelles Recording beginnt mit dem richtigen Equipment. Hochwertige Mikrofone, Audio-Interfaces, Vorverstärker und Monitor-Systeme bilden die Grundlage für klare, detailreiche Aufnahmen im Studio oder unterwegs. Ob Sprachaufnahmen, Gesang, Instrumente oder komplette Band-Setups – modernes Recording-Equipment bietet maximale Flexibilität und Präzision. Intuitive Bedienung, zuverlässige Technik und vielfältige Anschlussmöglichkeiten ermöglichen eine nahtlose Integration in jede Produktionsumgebung. Vom Homestudio bis zur professionellen Regie: Mit dem passenden Setup wird jede Idee in überzeugenden Sound verwandelt.

Recording

Studiosofa Podcast: Ambient-Produktion zwischen Hardware-Synths und Atmosphäre
Mai 26, 2026

Für viele Produzenten beginnt Musik heute mit Maus, Bildschirm und Plugin-Fenstern. Für Thomas Lemmer dagegen entsteht Musik vor allem durch direkte Interaktion mit Instrumenten. Im neuen Studiosofa Podcast spricht der Ambient- und Chill-Out-Produzent darüber, warum Hardware-Synthesizer bis heute das kreative Zentrum seiner Produktionen sind – und weshalb Haptik, spontane Eingriffe [...]

> Weiterlesen
Der offene Aufbau des Audeze MM-500 zeigt bereits optisch seine Studiopositionierung: großzügige Belüftung und massive Metallkonstruktion sorgen für Stabilität und Transparenz.

Recording Tests

Audeze MM-500 – Studiokopfhörer im Test
Mai 10, 2026

Mit einem Straßenpreis von rund 1.749 € (UVP 2.103 €) bewegt sich der Audeze MM-500 klar im professionellen Segment. Das ist kein Kopfhörer für gelegentliches Gegenhören, sondern ein Werkzeug, das sich bewusst an Mixing- und Mastering-Engineers richtet, die eine zusätzliche, möglichst unverfälschte Referenz suchen. Der Audeze MM-500 wurde in enger [...]

> Weiterlesen

Recording

Studiosofa Podcast – Hybrid Workflow: Studio und Live zusammengedacht
Mai 5, 2026

﻿﻿ Was passiert, wenn man sich nicht zwischen Studio und Live entscheiden will – sondern beides konsequent miteinander verbindet? In der aktuellen Episode des Studiosofa Podcasts sprechen wir mit Audio Engineer Drazen Matuzovic über seinen Weg vom DIY-Musiker zum hauptberuflichen Tontechniker. Im Fokus steht dabei sein hybrider Ansatz: analoges Pult, [...]

> Weiterlesen

Recording

Studiosofa Podcast – Braucht man heute noch ein Tonstudio?
April 24, 2026

Braucht man heute noch ein Tonstudio? Home Recording, DIY-Produktionen und KI-Tools haben die Musikproduktion grundlegend verändert. Vieles lässt sich heute direkt im eigenen Setup umsetzen – schnell, flexibel und unabhängig. Und trotzdem entscheiden sich viele Bands und Künstler ganz bewusst dafür, ins Studio zu gehen. In der neuen Episode des [...]

> Weiterlesen

Recording

Studiosofa Podcast: Der Mix entsteht schon im Recording
März 20, 2026

﻿﻿ Warum klingen viele Produktionen selbst nach stundenlangem Mixing immer noch nicht wirklich fertig? In dieser Podcast-Folge sprechen wir mit Producer und Audio Engineer Arne Schumann darüber, warum der entscheidende Schritt oft schon viel früher passiert – nämlich im Recording. Es geht um klare Soundentscheidungen im Studio, die Rolle von [...]

> Weiterlesen

Recording

Studiosofa Podcast: Trap- & HipHop-Beats produzieren
März 13, 2026

Wie entstehen moderne Trap- und HipHop-Beats? In der aktuellen Folge des Studiosofa Podcasts sprechen Marc Bohn und Klaus Baetz mit Producer Tobias Strauch von MediaApe über seinen Workflow bei der Beatproduktion. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Soundauswahl, 808-Bässe, HiHat-Patterns und die Produktion kompletter Beats in der DAW. Strauch erklärt außerdem, [...]

> Weiterlesen

Recording Synthesizer

Synthesizer-Legenden im ständigen Wandel – Was Ikonen ausmacht
Februar 28, 2026

Warum werden bestimmte Synthesizer zu Legenden? Liegt es am Schaltungsdesign, am Filter, an der Spielbarkeit – oder am kulturellen Moment, in dem sie auftauchten? Die aktuelle Ausgabe des Sound&Recording-Magazin widmet sich genau dieser Frage und analysiert, was ikonische Instrumente auszeichnet und wie ihre Konzepte bis heute weiterentwickelt werden. Hier kannst [...]

> Weiterlesen

Recording

Die Macht der Stimme in der Musikproduktion – Dr. Pop im Studiosofa-Podcast
Februar 27, 2026

﻿﻿ Die Macht der Stimme in der Musikproduktion: Was macht einen Song wirklich unvergesslich? Der Synth-Sound, das Arrangement – oder am Ende doch die Stimme? In der 250. Episode des Studiosofa-Podcasts ist Dr. Pop zu Gast. Der Musikwissenschaftler und Autor von „Macht Musik!“ beschäftigt sich seit Jahren mit der Wirkung [...]

> Weiterlesen

Recording

Hören bei der Aufnahme: Wie Klangvorstellung Mixing und Recording prägt
Februar 6, 2026

﻿ Was entscheidet wirklich über einen guten Mix? Für Leo Elsner beginnt die Antwort lange vor Plug-ins, Quantisierung oder Lautheitsfragen. In der aktuellen Episode des Studiosofa-Podcasts spricht der Frankfurter Audio Engineer darüber, warum eine klare Klangvorstellung der wichtigste Ausgangspunkt jeder Produktion ist – unabhängig vom Genre. Ausgehend von seiner klassischen [...]

> Weiterlesen
Der IK Multimedia iLoud Sub in der Gesamtansicht: Kompaktes, geschlossenes Gehäuse mit beidseitiger Treiberanordnung – klar auf kontrollierte Basswiedergabe statt maximalen Schalldruck ausgelegt.

Recording Tests

IK Multimedia iLoud Sub im Test – präzises Low-End-Monitoring
Februar 2, 2026

Ein Subwoofer im Studio ist immer ein sensibles Thema. Gerade aus Sicht eines Mixing Engineers, der sich intensiv mit Lautsprecher-Einmessung, Raumakustik und dem ARC-Raumanpassungssystem von IK Multimedia beschäftigt, ist die Erwartungshaltung klar definiert: Ein Sub darf nicht beeindrucken wollen, er muss funktionieren. Er muss helfen, Entscheidungen zu treffen, statt neue [...]

> Weiterlesen

Recording Tests

Fame Pro Series Neptune im Test – Großmembran-Mikrofon für tiefe Stimmen
Januar 26, 2026

2Das Fame Pro Series Neptune ist ein Großmembran-Kondensatormikrofon, das sich gezielt an Anwender richtet, die tiefe, basslastige Stimmen, Podcasts und Vocals aufnehmen möchten. Mit einem Straßenpreis von 199,00 € positioniert sich das Neptune klar im unteren bis mittleren Preissegment professioneller Studiomikrofone. Der Anspruch ist dennoch hoch: ein ausgewogener, kontrollierter Klang, [...]

> Weiterlesen

Recording Tontechnik

Modulare Raumakustik praxisnah optimieren
Januar 23, 2026

﻿ Raumakustik ist eine der zentralen, aber oft unterschätzten Stellschrauben in Home-, Projekt- und professionellen Studios. In der aktuellen Folge des Studiosofa Podcasts ist Lukas Rimbach von GIK Acoustics zu Gast. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie sich bestehende Räume praxisnah und modular akustisch optimieren lassen – ohne Neubau, sondern mit [...]

> Weiterlesen