Studiosofa Podcast: Der Mix entsteht schon im Recording

Warum klingen viele Produktionen selbst nach stundenlangem Mixing immer noch nicht wirklich fertig? In dieser Podcast-Folge sprechen wir mit Producer und Audio Engineer Arne Schumann darüber, warum der entscheidende Schritt oft schon viel früher passiert – nämlich im Recording.
Es geht um klare Soundentscheidungen im Studio, die Rolle von Monitoring und darum, wie sich Produktionen bereits während der Aufnahme so entwickeln lassen, dass der Mix später deutlich einfacher wird. Ein Gespräch über Workflow, Kommunikation mit Musikern und die Frage, warum gute Aufnahmen oft mehr bewirken als der Einsatz unzähliger Plug-ins.
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