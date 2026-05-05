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Was passiert, wenn man sich nicht zwischen Studio und Live entscheiden will – sondern beides konsequent miteinander verbindet? In der aktuellen Episode des Studiosofa Podcasts sprechen wir mit Audio Engineer Drazen Matuzovic über seinen Weg vom DIY-Musiker zum hauptberuflichen Tontechniker. Im Fokus steht dabei sein hybrider Ansatz: analoges Pult, Bandmaschine und DAW im Zusammenspiel – geprägt von seiner Erfahrung aus dem Live-Bereich. Eine spannende Folge für alle Producer, Sounddesigner und Keyboarder, die ihren Workflow hinterfragen und neue Perspektiven zwischen analog und digital suchen.

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Das Studiosofa ist ein Podcast des Sound&Recording-Magazin.