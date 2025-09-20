Hannes Bieger zu Gast im Studiosofa Podcast – Hybrides Arbeiten

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

In dieser Episode des Studiosofa Podcasts ist Hannes Bieger zu Gast, ein erfahrener und erfolgreicher Producer und Sounddesigner der elektronischen Musikszene. Er verrät, warum sein Workflow auf einem hybriden Setup basiert – eine perfekte Kombination aus klassischen analogen Synthesizern, modularen Systemen und digitalen VST-Plugins. Er erklärt, wie er mit Instrumenten wie Minimoog, Prophet-6 und Juno 60 arbeitet, um authentische, emotionale Sounds zu kreieren, die sich sowohl im Studio als auch live hervorragend umsetzen lassen.

Hannes gibt Einblicke in seine Techniken, wie er Sounds aufnimmt, verarbeitet und in seine Produktionen integriert. Besonders spannend ist sein Umgang mit der Flexibilität digitaler Instrumente, die es ihm ermöglichen, im kreativen Prozess nie aus der Balance zu geraten. Zudem spricht er über die Herausforderungen beim Transport hochwertiger Hardware auf Tour, die Bedeutung der physischen Haptik für den Flow beim Arbeiten und wie er damit neue Inspirationen findet. Viel Spaß beim Hören!

Hannes Bieger: Hybrides Arbeiten mit Synthesizern und analogen Geräten für kreative Klangwelten