Studiomikrofone

Studiosofa Podcast – So entstehen Studiomikrofone von AIM Audio

Veröffentlicht am von Marc Bohn
21
Mai

Wie entsteht eigentlich ein modernes Studiomikrofon – und warum werden hochwertige Mikrofone heute wieder in Berlin produziert? In der neuen Episode des Studiosofa Podcasts sprechen Marc Bohn und Klaus Baetz mit Xavier Presser von AIM Audioüber die Entwicklung der Studiomikrofone Inspire und Essence. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur Klang und Technik, sondern auch die Frage, wie man Mikrofone heute neu denken kann.

Den Testbericht z den Mikrofonen AIM Audio Inspire und Essence findest du hier! 


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Xavier gibt spannende Einblicke in den Entwicklungsprozess – von Blindtests mit unterschiedlichen Kapseln über die Auswahl spezieller Übertrager-Materialien bis hin zur serienreifen Produktion „Made in Berlin“. Besonders interessant: Die Mikrofone besitzen eine umschaltbare Ausgangsstufe, mit der sich zwischen einem übertragerlosen und einem transformatorbasierten Signalpfad wechseln lässt.

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