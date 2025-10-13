Studiosofa Podcast partnered by Music Store live @SAE Convention 

Am 21. Oktober ist der Studiosofa Podcast live zusammen mit Music Store professional auf der SAE Convention im Palladium Köln. Freu dich auf spannende Gäste, interaktive Gespräche und exklusive Preise! Tickets für die SAE Convention gibt es hier.

Die SAE Convention bietet auf 5 Bühnen ein umfangreiches Vortragsprogramm mit Expertinnen aus den Welten Musik-, Film- und Contentproduktion. Außerdem sind zahlreiche Aussteller aus diesen Bereichen vor Ort. Hier geht es zum Programm.

Auf dem Studiosofa erwarten dich exklusive Gespräche mit hochkarätigen Gästen wie:

Stefan Colsmann (elysia)

(elysia) Fynn Kliemann

Waldemar Vogel (Rea Garvey)

(Rea Garvey) Jan van der Toorn (Capital Bra)

Retro Gaming @Studiosofa

Am Stand des Studiosofa kannst du an einem Arcade Retro Automaten klassische Spiele zocken. Unter den Personen mit den höchsten Punktzahlen werden Sound&Recording Magazin Collectors Editions des Specials zur Musikkassette verlost – inklusive Print-Ausgabe und Podcast auf Kassette! Außerdem gibt es vom Music Store 3 Fame Podcaster Sets mit USB-Mikrofon, Tischstativ und Kopfhörern zu gewinnen. Wer den ersten Platz erreicht, bekommt zusätzlich ein digitales Abo des Sound&Recording Magazin.

Special Deal

Bei Abschluss eines Print & Digital Abos gibt es als Dankeschön einen Korg Monotron oder Korg Monotron Delay gratis dazu.

Komm vorbei, spiel, hör zu und erlebe das Studiosofa live in Köln – wir freuen uns auf dich!