Modulare Raumakustik praxisnah optimieren

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Raumakustik ist eine der zentralen, aber oft unterschätzten Stellschrauben in Home-, Projekt- und professionellen Studios. In der aktuellen Folge des Studiosofa Podcasts ist Lukas Rimbach von GIK Acoustics zu Gast. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie sich bestehende Räume praxisnah und modular akustisch optimieren lassen – ohne Neubau, sondern mit fundierten Messungen, Simulationen und klaren Entscheidungen.

Hier kannst du den Podcast abonnieren: SPOTIFY | APPLE PODCASTS | YOUTUBE

Im Mittelpunkt des Gesprächs steht der reale Studioalltag: Wie erkennt man akustische Probleme zuverlässig? Welche Rolle spielen Messungen mit Room EQ Wizard (REW) und wie lassen sich diese sinnvoll interpretieren? Und wo liegen die Grenzen von Messkurven, wenn es um tatsächliche Hörbarkeit und verlässliche Entscheidungen beim Recording, Mixing und Mastering geht?

Ein besonderer Fokus liegt auf der Tieftonwiedergabe. Bassfallen, Raummoden und das Zusammenspiel von Lautsprechern und Raum sind gerade in kleineren Studios oft die größte Herausforderung. Lukas Rimbach erläutert, wie sich der Weg zu einem möglichst ausgewogenen und kontrollierten Frequenzverlauf gestalten lässt – nicht als theoretisches Ideal, sondern angepasst an Raumgröße, Nutzung und Budget. Dabei geht es auch um den sinnvollen Einsatz von Absorbern und Diffusoren sowie um Materialien und Oberflächen, die den Klang eines Raumes maßgeblich beeinflussen.

Ein weiteres Thema der Episode sind Gesundheitsaspekte rund um Mineralwolle, die im Studioalltag immer wieder für Unsicherheit sorgen. Zudem sprechen wir über das Zusammenspiel von passiver Akustik und automatischer Raumkorrektur (DSP). Dabei wird deutlich: DSP kann eine sinnvolle Ergänzung sein, ersetzt jedoch keine akustische Grundoptimierung.

Die Folge richtet sich an alle, die ihr Studio nicht neu bauen wollen oder können, aber dennoch verlässlicher arbeiten möchten – sei es im Home-, Projekt- oder professionellen Umfeld.

Kostenloses Webinar: Raumakustik im Studio praxisnah optimieren

Ergänzend zur Podcast-Episode findet ein kostenloses Webinar zur modularen Raumakustik-Optimierung statt. Am 15. April von 19:30 bis 21:00 Uhr zeigen wir gemeinsam mit Paul Linke anhand eines realen Fallbeispiels – der Optimierung eines Studios für die Prinz Studios –, wie sich bestehende Räume Schritt für Schritt verbessern lassen. Der gesamte Prozess wird anhand von ersten Messungen, akustischen Maßnahmen und Entscheidungswegen nachvollziehbar erläutert.

Im Anschluss gibt es eine offene Q&A-Session, in der individuelle Fragen besprochen werden können. Partner des Webinars ist GIK Acoustics, die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt online.

👉 Alle Infos und Anmeldung unter: soundandrecording-magazin.de/webinare