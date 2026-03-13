Studiosofa Podcast: Trap- & HipHop-Beats produzieren

Wie entstehen moderne Trap- und HipHop-Beats? In der aktuellen Folge des Studiosofa Podcasts sprechen Marc Bohn und Klaus Baetz mit Producer Tobias Strauch von MediaApe über seinen Workflow bei der Beatproduktion. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Soundauswahl, 808-Bässe, HiHat-Patterns und die Produktion kompletter Beats in der DAW. Strauch erklärt außerdem, wie er mit Sample-Libraries arbeitet, welche Tools er regelmäßig einsetzt und wie Beats heute über Online-Plattformen an Artists vermittelt werden.
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