Recording

Studiosofa Podcast: Alternative Rock produzieren – Vom Demo bis zum Release

Veröffentlicht am von Marc Bohn
26
Juni

Wie entsteht heute ein moderner Alternative-Rock-Song? In der neuen Folge des Studiosofa Podcasts sprechen Dunja und Marc Buhr von LYNNE über ihren kompletten Workflow – vom ersten Sprachmemo über Songwriting, Arrangement und Recording bis hin zu Mixing, Mastering und Selbstvermarktung.

Anhand der Songs „Every Summer“ und der neuen Single „UTOPIA“ geben die beiden einen authentischen Einblick in ihre Arbeitsweise. Sie erzählen, warum sie ihr ursprüngliches Bedroom-Pop-Projekt zu einer Alternative-Rock-Band weiterentwickelt haben, wie ihre Songs entstehen und welche Rolle Cubase, Ableton Live und ihr selbst gebautes Tonstudio dabei spielen.

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