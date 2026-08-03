Was ist eine Chord-Progression? Akkordfolgen einfach erklärt

Wer Klavier, Keyboard oder Synthesizer spielt, begegnet früher oder später dem Begriff „Chord-Progression“. Doch was ist eine Chord-Progression eigentlich? Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um eine festgelegte Abfolge mehrerer Akkorde. Diese Akkordfolge bildet häufig das harmonische Fundament eines Songs und bestimmt maßgeblich, ob ein Stück fröhlich, melancholisch, spannungsvoll oder entspannt wirkt.

Chord-Progressions sind in nahezu allen Musikrichtungen zu finden. Sie spielen im Pop und Rock ebenso eine wichtige Rolle wie im Jazz, Blues, Gospel, Hip-Hop oder in elektronischer Musik. Besonders für Keyboarderinnen und Keyboarder lohnt es sich deshalb, typische Akkordfolgen nicht nur auswendig zu lernen, sondern auch ihren harmonischen Aufbau zu verstehen.

Was bedeutet Chord-Progression auf Deutsch?

Der englische Begriff „Chord-Progression“ lässt sich mit „Akkordfolge“ oder „Akkordverbindung“ übersetzen. Gemeint ist eine Reihe von Akkorden, die in einer bestimmten Reihenfolge gespielt und häufig wiederholt wird.

Eine einfache Chord-Progression in C-Dur könnte beispielsweise so aussehen:

C-Dur – A-Moll – F-Dur – G-Dur

Auf dem Klavier oder Keyboard bestehen diese Akkorde aus folgenden Tönen:

C-Dur: C – E – G

A-Moll: A – C – E

F-Dur: F – A – C

G-Dur: G – H – D

Bereits diese vier Akkorde reichen aus, um einen vollständigen Song, eine Strophe oder einen Refrain harmonisch zu begleiten. Die Reihenfolge der Akkorde sorgt dabei für Bewegung und bestimmt, wie sich die Harmonie entwickelt.

Warum sind Chord-Progressions so wichtig?

Eine Melodie kann für sich allein funktionieren. In Verbindung mit passenden Akkorden erhält sie jedoch einen harmonischen Kontext. Die Chord-Progression vermittelt den Zuhörenden, welche Töne stabil wirken, wo Spannung entsteht und wann sich diese Spannung wieder auflöst.

Darüber hinaus beeinflusst die Akkordfolge die emotionale Wirkung eines Musikstücks. Eine Progression mit vielen Dur-Akkorden kann offen und optimistisch klingen. Moll-Akkorde sorgen dagegen häufig für eine nachdenkliche, dunklere oder melancholische Stimmung.

Allerdings entscheidet nicht nur die Auswahl der Akkorde über die Wirkung. Auch Tempo, Rhythmus, Instrumentierung, Umkehrungen und Anschlagdynamik spielen eine wichtige Rolle. Dieselbe Chord-Progression kann deshalb in einer ruhigen Klavierballade völlig anders wirken als in einem schnellen Dance-Track.

Wie entsteht eine Chord-Progression?

Die meisten Akkordfolgen basieren auf den Akkorden einer bestimmten Tonart. In C-Dur stehen beispielsweise die Töne C, D, E, F, G, A und H zur Verfügung. Auf jeder dieser Tonstufen lässt sich ein Dreiklang bilden.

Die Stufenakkorde in C-Dur

Die sieben Stufenakkorde der C-Dur-Tonleiter lauten:

Stufe Akkord Funktion I C-Dur Tonika ii D-Moll Subdominantparallele iii E-Moll Tonikaparallele beziehungsweise Dominantparallele IV F-Dur Subdominante V G-Dur Dominante vi A-Moll Tonikaparallele vii° H-vermindert Leittonakkord

Die römischen Ziffern zeigen, auf welcher Stufe der Tonleiter sich ein Akkord befindet. Große Ziffern stehen üblicherweise für Dur-Akkorde, während kleine Ziffern Moll-Akkorde kennzeichnen.

Diese Schreibweise hat einen entscheidenden Vorteil: Eine Progression lässt sich dadurch problemlos in eine andere Tonart übertragen.

Die Folge:

I – V – vi – IV

besteht in C-Dur aus:

C-Dur – G-Dur – A-Moll – F-Dur

In G-Dur wird daraus:

G-Dur – D-Dur – E-Moll – C-Dur

Die harmonische Funktion bleibt gleich, obwohl andere Akkorde gespielt werden.

Tonika, Subdominante und Dominante

Um zu verstehen, wie eine Chord-Progression funktioniert, sind drei harmonische Grundfunktionen besonders wichtig: Tonika, Subdominante und Dominante.

Die Tonika als harmonisches Zentrum

Die Tonika ist der Akkord auf der ersten Stufe einer Tonart. In C-Dur handelt es sich dabei um den C-Dur-Akkord. Er vermittelt Stabilität und wirkt wie der harmonische Ausgangs- und Zielpunkt eines Stücks.

Viele Akkordfolgen beginnen oder enden deshalb auf der Tonika.

Die Subdominante erzeugt Bewegung

Die Subdominante befindet sich auf der vierten Stufe. In C-Dur ist dies der F-Dur-Akkord. Sie entfernt sich harmonisch von der Tonika und bringt Bewegung in die Akkordfolge.

Die Subdominante bereitet häufig den Übergang zur Dominante vor.

Die Dominante erzeugt Spannung

Die Dominante liegt auf der fünften Stufe. In C-Dur ist dies G-Dur. Sie erzeugt eine deutliche Spannung, die sich besonders überzeugend durch die Rückkehr zur Tonika auflöst.

Die Verbindung:

G-Dur – C-Dur

wirkt deshalb wie ein harmonischer Abschluss. Diese Bewegung wird auch als authentischer Schluss oder Dominante-Tonika-Verbindung bezeichnet.

Bekannte Chord-Progressions für Piano und Keyboard

Einige Akkordfolgen tauchen in besonders vielen Songs auf. Wer diese Progressions beherrscht, kann zahlreiche Stücke schneller verstehen, begleiten und nach Gehör spielen.

Die Pop-Progression I–V–vi–IV

Eine der bekanntesten Chord-Progressions lautet:

I – V – vi – IV

In C-Dur entspricht dies:

C-Dur – G-Dur – A-Moll – F-Dur

Diese Folge funktioniert besonders gut, weil sie Stabilität, Bewegung und eine leichte melancholische Färbung miteinander verbindet. Sie wird deshalb häufig in Pop-Balladen, Rock-Songs und modernen Produktionen eingesetzt.

Die Akkordfolge vi–IV–I–V

Werden dieselben Akkorde an einer anderen Stelle begonnen, verändert sich bereits die Wirkung:

A-Moll – F-Dur – C-Dur – G-Dur

In Stufen geschrieben lautet die Progression:

vi – IV – I – V

Da die Folge mit einem Moll-Akkord beginnt, wirkt sie häufig emotionaler oder nachdenklicher. Trotzdem gehört sie weiterhin zur Tonart C-Dur.

Die klassische I–vi–IV–V-Progression

Eine weitere bekannte Akkordfolge ist:

C-Dur – A-Moll – F-Dur – G-Dur

Die Stufen lauten:

I – vi – IV – V

Diese Progression ist besonders aus Pop-, Rock-’n’-Roll- und Doo-Wop-Songs bekannt. Durch die Dominante am Ende entsteht eine starke Spannung, die zurück zum ersten Akkord führt.

Die ii–V–I-Verbindung im Jazz

Im Jazz gehört die Folge:

ii – V – I

zu den wichtigsten harmonischen Bausteinen. In C-Dur lautet sie:

D-Moll – G-Dur – C-Dur

Häufig werden die Akkorde um zusätzliche Töne erweitert:

Dm7 – G7 – Cmaj7

Dadurch klingt die Progression farbiger und jazztypischer. Trotzdem bleibt die grundlegende Bewegung von der zweiten über die fünfte zur ersten Stufe erhalten.

Was ist eine Kadenz?

Eine Kadenz ist eine Akkordfolge, in der die harmonischen Hauptfunktionen einer Tonart deutlich erkennbar sind. Eine einfache Kadenz in C-Dur lautet:

C-Dur – F-Dur – G-Dur – C-Dur

Sie entspricht den Funktionen:

Tonika – Subdominante – Dominante – Tonika

Eine Kadenz kann als grundlegendes harmonisches Modell verstanden werden. Eine Chord-Progression ist dagegen ein allgemeinerer Begriff und kann auch längere, ungewöhnlichere oder bewusst offene Akkordfolgen bezeichnen.

Nicht jede Chord-Progression endet deshalb mit einer eindeutigen Auflösung.

Wie lassen sich Chord-Progressions interessanter spielen?

Eine Akkordfolge wirkt schnell eintönig, wenn alle Akkorde immer in derselben Grundstellung und mit demselben Rhythmus gespielt werden. Gerade auf dem Klavier oder Keyboard gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Begleitung abwechslungsreicher zu gestalten.

Akkordumkehrungen verwenden

Bei einer Umkehrung bleibt der Akkord erhalten, allerdings ändert sich die Reihenfolge seiner Töne.

C-Dur kann beispielsweise so gespielt werden:

Grundstellung: C – E – G

Erste Umkehrung: E – G – C

Zweite Umkehrung: G – C – E

Durch Umkehrungen liegen die einzelnen Akkorde näher beieinander. Die Hände müssen weniger springen, und die Übergänge klingen flüssiger.

Bei der Progression C-Dur – G-Dur – A-Moll – F-Dur könnte die rechte Hand beispielsweise folgende Voicings spielen:

C–E–G | H–D–G | A–C–E | A–C–F

Die einzelnen Stimmen bewegen sich dabei nur über kurze Wege. Dieses Prinzip wird als Stimmführung oder Voice Leading bezeichnet.

Den Rhythmus verändern

Eine Chord-Progression wird nicht allein durch die Akkorde definiert. Auch der Begleitrhythmus prägt ihren Charakter.

Die Akkorde können beispielsweise als lange Flächen, kurze rhythmische Schläge, gebrochene Akkorde oder Arpeggios gespielt werden. Während sich gleichmäßige Viertelakkorde gut für einfache Pop-Begleitungen eignen, erzeugen Arpeggios häufig einen ruhigeren und fließenderen Eindruck.

Akkorde erweitern

Dreiklänge lassen sich durch zusätzliche Töne erweitern. Typische Erweiterungen sind Septimen, Nonen oder Vorhaltstöne.

Aus C-Dur können beispielsweise folgende Varianten entstehen:

Cmaj7

Cadd9

C6

Csus2

Csus4

Die harmonische Funktion bleibt oft ähnlich, während sich die Klangfarbe deutlich verändert. Gerade bei E-Piano-, Soul-, Jazz- und Ambient-Sounds sorgen solche Erweiterungen für mehr Tiefe.

Basstöne gezielt einsetzen

Auch die linke Hand beeinflusst die Wirkung einer Chord-Progression. Sie kann nur den Grundton spielen, Oktaven verwenden oder eine eigenständige Basslinie bilden.

Außerdem lassen sich Akkorde über einem anderen Basston spielen. Ein C-Dur-Akkord mit E im Bass wird beispielsweise als C/E notiert. Solche Slash-Chords ermöglichen weichere Bassbewegungen und interessantere Übergänge.

Chord-Progressions für das Songwriting entwickeln

Beim Songwriting muss nicht jede Akkordfolge vollkommen neu sein. Viele erfolgreiche Songs verwenden bekannte harmonische Modelle. Entscheidend ist, wie die Progression mit Melodie, Rhythmus, Sound und Arrangement kombiniert wird.

Ein sinnvoller Ausgangspunkt ist eine einfache Folge aus vier Akkorden. Anschließend lässt sie sich schrittweise verändern. Beispielsweise kann ein Akkord ausgetauscht, verlängert oder durch einen Übergangsakkord ergänzt werden.

Aus:

C – G – Am – F

könnte beispielsweise folgende Variante entstehen:

Cmaj7 – G/H – Am7 – Fadd9

Die harmonische Grundlage bleibt erkennbar. Durch die Erweiterungen und den absteigenden Bass von C über H nach A erhält die Progression jedoch einen eigenständigeren Charakter.

Darüber hinaus können Strophe und Refrain unterschiedliche Chord-Progressions verwenden. Eine Strophe wirkt häufig zurückhaltender, während der Refrain durch eine deutlichere Auflösung oder einen höheren Spannungsverlauf größer und eingängiger klingt.

Chord-Progressions am Keyboard üben

Wer Akkordfolgen sicher spielen möchte, sollte sie zunächst langsam und in einer übersichtlichen Tonart üben. C-Dur eignet sich besonders gut, weil keine schwarzen Tasten benötigt werden.

Zuerst können die Akkorde in der Grundstellung gespielt werden. Anschließend empfiehlt es sich, passende Umkehrungen zu suchen. Dadurch entwickelt sich ein besseres Gefühl für harmonische Verbindungen und gute Stimmführung.

Danach sollte dieselbe Progression in weitere Tonarten transponiert werden. Wer eine Akkordfolge nur in C-Dur beherrscht, hat häufig lediglich die Griffbilder auswendig gelernt. Wer sie dagegen als I–V–vi–IV versteht, kann sie systematisch in jede Tonart übertragen.

Ebenso hilfreich ist es, bekannte Songs anzuhören und die Akkorde nach Gehör zu bestimmen. Mit der Zeit lassen sich typische Bewegungen wie Dominante zu Tonika oder die Pop-Progression immer schneller erkennen.

Häufige Fehler beim Spielen von Chord-Progressions

Ein häufiger Anfängerfehler besteht darin, jeden Akkord ausschließlich in der Grundstellung zu spielen. Dadurch entstehen große Sprünge, obwohl sich die Akkorde mit Umkehrungen wesentlich flüssiger verbinden ließen.

Außerdem konzentrieren sich viele Musikerinnen und Musiker ausschließlich auf die Akkordnamen. Mindestens ebenso wichtig sind jedoch Timing, Dynamik und Artikulation. Selbst eine einfache Chord-Progression kann professionell wirken, wenn sie rhythmisch präzise und musikalisch gespielt wird.

Schließlich sollten Moll und Dur nicht nur als feste emotionale Kategorien betrachtet werden. Ein Moll-Akkord klingt nicht automatisch traurig und ein Dur-Akkord nicht immer fröhlich. Der musikalische Zusammenhang entscheidet darüber, welche Wirkung tatsächlich entsteht.

Fazit: Was ist eine Chord-Progression?

Eine Chord-Progression ist eine festgelegte Abfolge von Akkorden, die das harmonische Fundament eines Musikstücks bildet. Sie erzeugt Bewegung, Spannung und Auflösung und beeinflusst entscheidend die emotionale Wirkung eines Songs.

Für Pianistinnen, Pianisten und Keyboarder gehören Akkordfolgen deshalb zu den wichtigsten Grundlagen. Wer Stufenakkorde, harmonische Funktionen und typische Progressions versteht, kann Songs leichter begleiten, analysieren und selbst komponieren.

Besonders wichtig ist dabei, Akkorde nicht nur als einzelne Griffe zu betrachten. Erst ihr Zusammenspiel, die Stimmführung, der Rhythmus und die klangliche Gestaltung machen aus einer einfachen Akkordfolge eine überzeugende musikalische Begleitung.

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FAQ: Häufige Fragen zu Chord-Progressions

Was ist der Unterschied zwischen einem Akkord und einer Chord-Progression?

Ein Akkord besteht aus mehreren gleichzeitig gespielten Tönen. Eine Chord-Progression bezeichnet dagegen eine festgelegte Abfolge mehrerer Akkorde.

Wie viele Akkorde braucht eine Chord-Progression?

Eine Chord-Progression kann bereits aus zwei Akkorden bestehen. In Popmusik werden häufig Folgen aus drei oder vier Akkorden verwendet. Komplexere Stücke können jedoch wesentlich längere Progressions enthalten.

Welche Chord-Progression eignet sich für Anfänger?

Die Folge C-Dur – G-Dur – A-Moll – F-Dur eignet sich besonders gut. Sie enthält vier häufig verwendete Akkorde und lässt sich auf dem Klavier oder Keyboard relativ leicht spielen.

Muss jeder Akkord zu derselben Tonart gehören?

Nein. Viele Songs verwenden zunächst überwiegend Akkorde einer Tonart, ergänzen diese jedoch durch tonartfremde Akkorde, Zwischendominanten oder modale Akkordverbindungen. Solche Abweichungen können zusätzliche Spannung und Farbe erzeugen.

Was bedeutet I–V–vi–IV?

Die römischen Ziffern bezeichnen die Stufen einer Tonart. In C-Dur steht I–V–vi–IV für die Akkorde C-Dur, G-Dur, A-Moll und F-Dur. In einer anderen Tonart werden andere Akkorde verwendet, während die harmonischen Abstände gleich bleiben.

Wie finde ich die Chord-Progression eines Songs heraus?

Hilfreich ist es, zunächst den Grundton und die Tonart zu bestimmen. Anschließend können die Basstöne und Akkordwechsel herausgehört werden. Ein Instrument, eine verlangsamte Wiedergabe und regelmäßiges Gehörtraining erleichtern die Analyse.

Kann dieselbe Chord-Progression in verschiedenen Songs vorkommen?

Ja. Viele Songs verwenden identische oder sehr ähnliche Akkordfolgen. Sie unterscheiden sich dennoch durch Melodie, Rhythmus, Tempo, Arrangement, Instrumentierung und Produktion.

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