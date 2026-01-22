Tutorial: Einstieg ins Eurorack 19 – Synth Voice

Eine komplette Synthesizer-Stimme in einem einzelnen Eurorack-Modul – geht das? Und ist das sinnvoll? Ja und ja. Eine Synth Voice scheint zwar dem modularen Grundgedanken zu widersprechen, doch diese Modul-Gattung hat sich immer mehr durchgesetzt.

Was ist eine Synth Voice?

Was ein Modul zu einer Synth Voice qualifiziert, ist nicht genau definiert. Allgemein kann man sagen, dass alle Elemente einer Klangerzeugung hier vereint sein sollen. Diese sind intern bereits miteinander verbunden, haben aber auch Patch-Punkte, sodass es sich eigentlich um ein semi-modulares Minisystem handelt.

Mindestens sind jeweils ein Oszillator, Filter und VCA vorhanden. Natürlich sollten auch eine Hüllkurve und ein LFO dazugehören, da man diese zum sinnvollen Einsatz der Synth Voice benötigt. Es gibt aber auch Module, die sich nur auf VCO, VCF und VCA beschränken, sodass man ggf. noch ein, zwei zusätzliche Module benötigt.

Auf der anderen Seite gibt es auch Synth Voices, die mehr klotzen als kleckern und so manchem ausgewachsenem Synthesizer Paroli bieten können. Und in jüngster Zeit sind sogar Synth Voice-Module im Kommen, die digital und polyphon sind, weshalb sie via MIDI angesteuert werden müssen und CV/Gate nur als zweite Option bieten.

Komplexität vs. Minimalismus

Ob man sich für eine einfach gehaltene oder eine komplex ausgestattete Synth Voice entscheidet, hängt von der Anwendung ab. Soll sie für nur einen bestimmten Sound, z.B. Bässe, dienen oder will man abwechslungsreiche Klänge in unterschiedlichen Kontexten damit erzeugen?

Eine einfache Ausstattung ist meist auch sehr einfach und unmittelbar zu bedienen. Das ist für Perfomance-Zwecke natürlich ein echter Vorteil. Jedoch darf man dann keine Wunderdinge beim Sound erwarten. Für flexible Klänge sind zwei VCOs, ein Multmode-Filter, Modulatoren und ggf. weitere Elemente eine klare Voraussetzung. Entsprechend fallen solche Module auch größer aus oder die Bedienelemente sitzen recht gedrängt auf der Frontplatte. Beim entspannten Sound-Basteln im Heimstudio stört das nicht unbedingt, aber für intuitives Jammen oder beim Performen kann das durchaus eine Bremswirkung haben.

Synths, die sich ins Eurorack einbauen lassen

Seit einiger Zeit werden semi-modulare Analog-Synthesizer angeboten, die sich aus dem Gehäuse herausnehmen und in einen Eurorack-Rahmen einsetzen lassen. Da die CV/Gate-Anschlüsse bereits vorhanden sind, ist eine Einbindung in das Modularsystem hier kein Problem. Es muss nur die Verbindung zum Systembus gesteckt werden.

Insbesondere bei kompakten Synthesizern ist das eine gute Idee. Sie bieten das komplette Paket auf begrenzten Platz und sind i.d.R. gut bedienbar. Dreadbox hat schon viele seiner Synthesizer mit diesem Konzept herausgebracht, andere Firmen wie Make Noise oder Cre8audio haben das übernommen. Auch alle Desktop-Modelle von Behringer lassen sich in ein Eurorack einbauen, doch durch ihre große Breite belegen sie viel mehr Platz im Rahmen als selbst gut ausgestattete Synth Voice-Module.

Anwendungsbeispiele

Wer mit seinem Modularsystem viel unterwegs ist, weiß platzsparende und leichte Lösungen zu schätzen. Im Minimalfall kann eine Synth Voice in ein Mini-Case allein genutzt werden, wenn man sie auch per CV/Gate ansteuert, etwa mit einem Analog-Sequenzer oder einem Controller mit CV/Gate-Ausgängen.

Je nach Setup muss man die Synth Voice um ein MIDI/CV-Interface erweitern, um sie mit einer Groovebox oder einem normalen MIDI-Keyboard ansteuern zu können. Auch ein zusätzlicher Modulator oder Effekt können speziell bei Live-Gigs sinnvoll sein. Doch auch dann bleibt das System immer noch sehr kompakt.

Synth Voices sind eine sehr praktikable Lösung, wenn es um polyphone Patches geht. Da die gesamte Stimme vorhanden ist, benötigt man einfach nur so viele Module, wie man polyphon spielen will, z.B. vier Stück. Eine solche Kombination war auch die Grundlage für den berühmten Synthesizer Oberheim Four Voice. Zusätzlich zu den kombinierten Synth Voices werden dann noch ein polyphone MIDI/CV-Interface und eine Mixer-(Modul), dass die Stimmen zusammenfasst.

Unter diesem Link findet ihr eine Auswahl an Synth Voice-Modulen bei MUSIC STORE professional.

Unter diesen Links könnt ihr die bisherigen Teile unserer Tutorial-Reihe nachlesen:

18 – Clock

17 – Waveshaper

16 – Sample & Hold

15 – MIDI/CV-Interface

14 – Multiple

13 – VCA

12 – LFO

11 – Hüllkurve

10 – Filter (3)

9 – Filter (2)

8 – Filter (1)

7 – Ring Modulator

6 – Noise Generator

5 – Mixer für CV

4 – Mixer für Audio

3 – digitale Oszillatoren

2 – der VCO

1 – die erste Entscheidung