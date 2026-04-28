Fame Orbital Test: 205S, 207S und 208S im Tonstudio

Wer ein bezahlbares Monitoring für Recording und Tonstudio sucht, landet früher oder später bei kompakten Aktivmonitoren, die viel können sollen, ohne das Budget zu sprengen. Genau hier setzt mein Fame Orbital Test an. Ich schaue mir die drei Modelle 205S, 207S und 208S konsequent aus Studio-Perspektive an: also nicht als Lifestyle-Speaker, sondern als Werkzeuge für Recording, Editing, Mixing und das tägliche Arbeiten im Projektstudio. Alle drei Modelle sind aktive 2-Wege-Nahfeldmonitore mit 1-Zoll-Hochtöner, Class-D-Bi-Amping, Treble-EQ, Acoustic-Space-Filter und analogen Eingängen über XLR, TRS und RCA. Unterschiede gibt es vor allem bei Woofer-Größe, Frequenzgang, maximalem Schalldruck, Gehäusegröße, Gewicht und Preis pro Stück. *

Für mich ist deshalb nicht nur entscheidend, wie günstig ein Monitor ist, sondern wie sinnvoll er sich in einen echten Studio-Workflow einfügt. Im Tonstudio zählen schließlich saubere Mitten, ein stabiles Stereobild, eine ehrliche Höhenabbildung und ein Bassbereich, der beim Arrangieren und Mischen hilft statt zu blenden. Genau nach diesen Kriterien ordne ich die Fame-Orbital-Serie im Folgenden ein. Die Produktseiten positionieren den 205S eher für kleinere Abhören und Schnittplätze, den 207S als Allrounder für Heim- und Projektstudios und den 208S als Fullrange-Lösung mit stärkerem Fokus auf den Bassbereich.

Warum die Fame Orbital Serie fürs Recording interessant ist

Was mir an der Serie sofort gefällt: Fame denkt das Thema nicht nur über die nackte Wattzahl, sondern über den Studioeinsatz. Laut Produktbeschreibungen sind alle drei Monitore für Recording, Mixing und Mastering gedacht, bieten ein sauberes Stereobild, schnelle Transientenansprache und eine ausgewogene Wiedergabe. Dazu kommen Polypropylen-Tieftöner, ein 1-Zoll-Hochtöner mit Kunstseidenkalotte, ein gerastertes Lautstärkepoti, ein Limiter zum Schutz vor Überlastung sowie die erwähnten EQ- und Desk-Filter-Funktionen zur Anpassung an den Raum beziehungsweise den Studiotisch.

Gerade im Homestudio finde ich das wichtig. Viele günstige Monitore scheitern nicht an der Lautstärke, sondern an der Alltagstauglichkeit. Wenn Reflexionen vom Tisch den Mittenbereich verschmieren oder Höhen zu forsch wirken, wird aus einem scheinbar guten Lautsprecher schnell eine unsichere Arbeitsgrundlage. Genau deshalb werte ich das Acoustic-Space-Filter und den Treble-EQ als echte Praxis-Features. Ebenso sinnvoll finde ich die Waveguide-Idee der Serie, weil sie laut Produkttext ein möglichst punktartiges Abstrahlverhalten und geringere Interferenzen durch Raumreflexionen unterstützen soll.

Technische Daten der Serie im schnellen Überblick

Specs: Fame Orbital 205S

5,25″-Tieftöner, 1″-Hochtöner

70 Watt RMS

55–20.000 Hz

102 dB max. SPL

XLR, TRS, RCA

197 x 286 x 276 mm

4,75 kg

89,00 Euro pro Stück

kein Paar, sondern Einzelmonitor

Specs: Fame Orbital 207S

6,5″-Tieftöner, 1″-Hochtöner

72 Watt RMS

50–20.000 Hz

105 dB max. SPL

XLR, TRS, RCA

222 x 323 x 306 mm

5,97 kg

109,00 Euro pro Stück

kein Paar, sondern Einzelmonitor

Specs: Fame Orbital 208S

8″-Tieftöner, 1″-Hochtöner

75 Watt RMS

45–20.000 Hz

108 dB max. SPL

XLR, TRS, RCA

277 x 400 x 336 mm

9,45 kg

139,00 Euro pro Stück

kein Paar, sondern Einzelmonitor

Fame Orbital 205S im Test

Der 205S ist für mich das Modell, das viele kleine Recording-Setups am direktesten anspricht. Der 5,25-Zoll-Treiber, 70 Watt RMS, 55 Hz untere Grenzfrequenz und 102 dB max. SPL zeigen klar, dass dieser Monitor eher für kurze Hörabstände, kleine Regieräume und Desktop-Produktionen gedacht ist. Genau dort kann so ein Modell besonders stark sein, weil weniger Membranfläche in schwierigen Räumen oft kontrollierter wirkt als ein zu groß geratener Lautsprecher. Hinzu kommt, dass Fame den 205S selbst als kompakte Lösung für kleinere Abhören, Heimstudios und Schnittplätze positioniert.

Ich würde den 205S deshalb besonders Produzenten empfehlen, die Vocals aufnehmen, Beats bauen, Podcasts schneiden oder in einem kleinen Raum mischen. Für mich ist das der pragmatischste Einstieg in die Serie. Der Bass reicht laut Produktbeschreibung erstaunlich weit hinunter, aber ich würde ihn trotzdem nicht als Tiefbass-Monster verstehen. Stattdessen sehe ich seine Stärke in der kompakten, übersichtlichen Arbeitsweise: Mitten beurteilen, Stimmen einordnen, Panning setzen, Arrangement-Fehler hören. Genau in solchen Situationen ist ein kleiner Nahfeldmonitor oft ehrlicher als eine zu große Box im falschen Raum.

Gleichzeitig würde ich beim 205S realistisch bleiben. Wer sehr basslastige elektronische Musik produziert oder größere Lautstärkereserven braucht, stößt schneller an Grenzen als bei den größeren Modellen. Für mich ist der 205S deshalb kein falscher Monitor, sondern ein bewusst passendes Werkzeug für kleine Studios. Und genau das macht ihn interessant.

Fame Orbital 207S im Test

Im direkten Vergleich wirkt der 207S für mich wie der Sweet Spot der Serie. Er bringt mit 6,5 Zoll mehr Membranfläche, mit 50 Hz eine etwas tiefere untere Grenzfrequenz und mit 105 dB auch spürbar mehr Reserve als der 205S, bleibt aber noch klar im Bereich eines bezahlbaren Nahfeldmonitors für Heim- und Projektstudios. Die Produktseite beschreibt ihn explizit als Allround-Lösung für professionelle Studios und betont, dass er auch ohne Subwoofer eine bemerkenswert tiefreichende Basswiedergabe liefern soll.

Genau deshalb würde ich den 207S in vielen Fällen zuerst anhören. Für mich ist er die vernünftigste Größe, wenn im Tonstudio nicht nur Sprache und Akustikgitarren, sondern auch Pop, Rock, Hip-Hop oder elektronische Produktionen entstehen. Ich bekomme hier wahrscheinlich mehr Fundament im Low-End als beim 205S, ohne direkt die Raumprobleme zu provozieren, die größere 8-Zoll-Monitore in kleinen Zimmern oft mitbringen. Außerdem gefällt mir, dass die restliche Ausstattung praktisch identisch bleibt: Treble-EQ, Desk-Filter, Class-D-Bi-Amping, Limiter und die flexiblen Anschlüsse machen den 207S zu einem sehr unkomplizierten Arbeitsmonitor.

Aus meiner Sicht ist der 207S daher das Modell für Nutzer, die nicht ständig über einen Subwoofer nachdenken wollen, aber trotzdem genug Bassinformation für moderne Mixe brauchen. Wenn ich ein Projektstudio mit nur einem Monitorpaar ausstatten müsste, wäre der 207S innerhalb dieser Serie mein naheliegendster Kandidat.

Fame Orbital 208S im Test

Der 208S ist innerhalb meines Fame Orbital Serie Test klar das Modell für mehr Raum, mehr Druck und mehr Fullrange-Gefühl. Mit 8-Zoll-Tieftöner, 75 Watt RMS, 45 Hz Frequenzgang und 108 dB max. SPL ist er das stärkste Modell der Reihe. Fame positioniert ihn ausdrücklich als Fullrange-Abhöre für Heim- und Projektstudios sowie als Lösung mit besonderem Fokus auf einen kraftvollen Bassbereich.

Ich finde das vor allem dann spannend, wenn im Studio regelmäßig bassrelevante Entscheidungen getroffen werden müssen. Wer Kick und Bass-Synth nicht nur erahnen, sondern besser einordnen möchte, bekommt hier innerhalb der Serie am meisten Luft nach unten. Gleichzeitig würde ich den 208S nicht blind jedem Homestudio empfehlen. Ein großer Woofer ist nur dann ein Vorteil, wenn der Raum halbwegs mitspielt. In kleinen, unbehandelten Zimmern kann zusätzliche Tiefe schnell zum Problem werden, weil Raummoden Entscheidungen verfälschen. Deshalb ist mein Eindruck klar: Der 208S ist nicht automatisch der beste Monitor, sondern der beste Monitor für den passenden Raum.

Wenn die Raumgröße passt, sehe ich im 208S allerdings viel Potenzial. Für mich ist er der Kandidat für Produzenten, die mehr Headroom wollen, häufiger lautere Sessions fahren oder den Bassbereich ohne Subwoofer möglichst weit mitdenken möchten. Dazu kommt der attraktive Preis pro Stück, der gemessen an 8-Zoll-Format, Ausstattung und Anschlussvielfalt bemerkenswert aggressiv kalkuliert wirkt.

Welche Fame Orbital passt zu welchem Tonstudio?

Für ein kleines Recording- oder Editing-Setup würde ich den 205S wählen. Er ist kompakt, leicht, günstig und laut Produktbeschreibung genau für kleinere Abhören und Schnittplätze gedacht. Wenn ich also vor allem Vocals editiere, Podcasts produziere, Gitarren aufnehme oder in einem sehr begrenzten Raum arbeite, erscheint mir dieses Modell am stimmigsten.

Für die meisten Heim- und Projektstudios halte ich den 207S für die beste Balance. Er bringt mehr Low-End und mehr Reserve, bleibt dabei aber noch kontrollierbar und alltagstauglich. Ich sehe ihn deshalb als die universellste Lösung für Nutzer, die Recording, Mixing und Musikproduktion mit nur einem Monitorpaar abdecken wollen.

Den 208S würde ich dagegen gezielt einsetzen: also dann, wenn der Raum größer ist, wenn bassorientierte Musik eine zentrale Rolle spielt oder wenn bewusst eine Fullrange-Abhöre ohne direkten Subwoofer-Fokus gesucht wird. In so einem Setup kann der größere Treiber ein echter Vorteil sein. In einem kleinen Zimmer wäre ich dagegen vorsichtiger.

Mein Fazit zum Fame Orbital Serie Test

Mein Fazit zu diesem Fame Orbital Serie Test fällt insgesamt sehr positiv aus. Ich sehe hier keine überfrachtete Monitorserie mit Marketing-Spielereien, sondern drei klar abgestufte Studio-Werkzeuge, die denselben Grundcharakter verfolgen und sich sauber nach Raumgröße und Anwendung differenzieren. Alle drei Modelle bieten 2-Wege-Bauweise, Raumanpassung, Treble-EQ, mehrere analoge Eingänge und eine klare Ausrichtung auf Recording, Mixing und Studioalltag. Gerade für budgetorientierte Musiker, Producer und Content-Creator ist das spannend.

Wenn ich es auf einen Satz herunterbrechen müsste, würde ich sagen: 205S für kleine Räume, 207S als Allround-Tipp, 208S für mehr Fullrange und mehr Raum. Genau deshalb finde ich die Serie im Tonstudio-Kontext überzeugend. Nicht jeder braucht den größten Monitor. Entscheidend ist, ob der Lautsprecher zum Raum und zum Workflow passt. Und genau an diesem Punkt wirkt die Fame Orbital Serie für mich erfreulich sinnvoll aufgebaut.



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FAQ zur Fame Orbital Serie

Sind Fame Orbital 205S, 207S und 208S Paarpreise?

Nein. Auf den Produktseiten ist jeweils angegeben, dass es sich nicht um ein Paar handelt, und die Preise werden pro Stück ausgewiesen: 89,00 Euro für den 205S, 109,00 Euro für den 207S und 139,00 Euro für den 208S.

Welches Modell eignet sich am besten für ein kleines Homestudio?

Für ein kleines Homestudio würde ich zuerst den 205S ansehen. Er ist das kompakteste Modell der Reihe, wird für kleinere Abhören und Schnittplätze beschrieben und dürfte in kleinen Räumen am einfachsten zu integrieren sein.

Ist der 207S der beste Allrounder der Serie?

Aus meiner Sicht ja. Der 207S kombiniert mehr Tiefgang und Schalldruck als der 205S mit einer noch gut beherrschbaren Größe. Zudem beschreibt die Produktseite ihn als passende Lösung für Heim- und Projektstudios und betont die bemerkenswert tiefreichende Basswiedergabe auch ohne Subwoofer.

Brauche ich beim 208S noch einen Subwoofer?

Nicht zwingend. Der 208S ist innerhalb der Serie als Fullrange-Lösung positioniert und bietet mit 45 Hz den tiefsten angegebenen Frequenzbereich der drei Modelle. Trotzdem hängt die Entscheidung stark von Raum, Musikstil und persönlichem Workflow ab.

Haben die Monitore DSP oder Bluetooth?

Nein. In den Feature-Sektionen der drei Modelle werden weder DSP noch Bluetooth angegeben. Dafür gibt es Raumanpassung, Treble-EQ und analoge Eingänge über XLR, TRS und RCA.

Für welche Anwendungen ist die Fame Orbital Serie gedacht?

Laut Produktseiten sind die Monitore für Recording, Mixing und Mastering ausgelegt. Außerdem werden sie als Grundlage für Mehrkanal-Setups genannt. Damit richtet sich die Serie klar an Studioanwender und nicht an klassische Multimedia-Nutzung.