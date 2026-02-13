Test: Fame UP-4000 BT – Digitalpiano im Klaviergehäuse mit Ambitionen

Mit dem Fame UP-4000 BT positioniert sich Fame im gehobenen Segment der wohnraumtauglichen Digitalpianos. Für 999,00 Euro erhält man ein Instrument im klassischen Klaviergehäuse mit 88-tastiger Holzkern-Klaviatur, moderner Sensorik, großem Touch-Display und umfangreicher Konnektivität inklusive Bluetooth Audio und MIDI. Der Preis liegt klar über typischen Einsteiger-Digitalpianos, bleibt aber deutlich unterhalb dessen, was viele etablierte Home-Pianos mit vergleichbarer Ausstattung kosten.

Aus Sicht eines langjährigen Anwenders von Synthesizern, Stage-Keyboards und Digitalpianos ist das UP-4000 BT kein Lifestyle-Produkt und kein reines Übungsinstrument, sondern ein ernstzunehmendes Instrument mit Werkzeug-Charakter, das sowohl im musikalischen Alltag als auch im Studio-Umfeld funktionieren soll. Ob dieses Konzept aufgeht, zeigt sich weniger auf dem Datenblatt als im täglichen Umgang mit Spielgefühl, Klang, Bedienung und Integration.

Ausstattung und Bedienkonzept

Das UP-4000 BT tritt äußerlich bewusst klassisch auf. Das schwarze Klaviergehäuse mit ausziehbarer Tastaturabdeckung wirkt wertig, unaufgeregt und fügt sich problemlos in Wohn- oder Unterrichtsräume ein. Das UP-4000 BT ist übrigens auch in Weiß und in Eiche verfügbar. Die Tastaturabdeckung, die nicht klappbar, sondern ausziehbar ist, erfüllt dabei nicht nur einen ästhetischen Zweck, sondern schützt Mechanik und Elektronik zuverlässig vor Staub – ein Detail, das im Langzeitbetrieb nicht zu unterschätzen ist.

Zentrales Element der Bedienung ist das berührungsempfindliche Touch-Display, das im Betrieb sichtbar wird und sich bei Bedarf vollständig ausblenden lässt. Dieser Ansatz ist gut gewählt: Einerseits erlaubt das Display schnellen Zugriff auf Sounds, Effekte, Layer- und Split-Funktionen sowie Recording-Optionen, andererseits bleibt im ausgeschalteten Zustand die klassische Anmutung eines akustischen Klaviers erhalten. Die Menüstruktur ist logisch aufgebaut, reagiert zuverlässig und verzichtet auf unnötige Verschachtelungen. Auch ohne Blick ins Handbuch findet man sich nach kurzer Zeit sicher zurecht. Komplex macht es lediglich der Split-Modus, mit dem man für die Linke Hand einen und für die rechte Hand zwei Sounds gleichzeitig spielen kann. Außerdem gibt das Touch-Display gutes Feedback auf die Druckstellen.

Positiv fällt auf, dass Fame hier nicht versucht, klassische Bedienelemente zu imitieren, sondern bewusst auf eine zeitgemäße, klare Benutzerführung setzt. Für erfahrene Musiker, die regelmäßig mit Touch-Oberflächen, DAWs und digitalen Instrumenten arbeiten, fühlt sich das Bedienkonzept vertraut und effizient an.

Klaviatur, Spielgefühl und Kontrolle

Ein zentrales Qualitätsmerkmal jedes Digitalpianos ist die Tastatur – und hier spielt das UP-4000 BT eine seiner größten Stärken aus. Die 88 Tasten mit Holzkern und Hammermechanik sind mit einer 3-Sensor-Technologie ausgestattet, die nicht nur Anschlag und Loslassen, sondern auch Zwischenpositionen der Taste erfasst.

In der Praxis bedeutet das ein spürbar präziseres und reaktionsschnelleres Spiel, insbesondere bei Repetition, Trillern und schnellen Läufen. Auch leise Passagen lassen sich kontrolliert gestalten, ohne dass der Ton ungewollt abreißt oder zu spät anspricht. Die leicht strukturierte Oberfläche der weißen und schwarzen Tasten vermittelt ein angenehmes, griffiges Spielgefühl, das dem eines akustischen Instruments näherkommt als bei vielen rein kunststoffbasierten Tastaturen.

Aus Sicht eines Musikers, der sowohl auf gewichteten Masterkeyboards als auch auf akustischen Klavieren arbeitet, lässt sich festhalten: Die Klaviatur des UP-4000 BT lädt zum differenzierten Spiel ein und setzt dynamische Nuancen sauber um. Sie ist kein Kompromiss aus Preisgründen, sondern ein klarer Schwerpunkt dieses Instruments.

Klangarchitektur und Technik

Die interne Klangerzeugung bietet 40 Sounds, darunter verschiedene akustische Pianos, E-Pianos, Orgeln, Streicher und weitere Basisfarben. Die Polyphonie von 256 Stimmen ist in der Praxis mehr als ausreichend und sorgt auch bei komplexem Pedalspiel, Layern oder schnellen Passagen dafür, dass keine Noten ungewollt abgeschnitten werden.

Im Fokus stehen klar die akustischen Klavierklänge. Diese präsentieren sich ausgewogen, mit sauberem Attack, kontrolliertem Obertonspektrum und einer natürlichen Abklingphase. Der Klangcharakter ist eher neutral als übermäßig brillant abgestimmt, was im täglichen Spiel und insbesondere beim längeren Üben als angenehm empfunden wird. Die Möglichkeit, die Brillanz anzupassen, erlaubt zusätzliche Feinjustierung an Raum, Lautstärke und persönlichen Geschmack.

Effektseitig stehen jeweils sechs Hall- und Chorus-Typen zur Verfügung. Diese sind dezent und praxisnah ausgelegt, nicht spektakulär, aber musikalisch sinnvoll. Sie dienen der räumlichen Einbettung des Klangs und nicht der Effektinszenierung – ein Ansatz, der zur Instrumentenphilosophie passt.

Lautsprechersystem und akustische Präsenz

Das integrierte Lautsprechersystem ist leistungsstark dimensioniert: 2 × 25 Watt plus 2 × 25 Watt, verteilt auf vier Lautsprecher mit getrennten Frequenzbereichen. In der Praxis erzeugt das System einen druckvollen, klar definierten Klang mit solider Bassbasis und ausreichender Höhenauflösung.

Für Wohnräume, Unterrichtssituationen oder kleine Sessions ist mehr als genug Headroom vorhanden. Auch bei höheren Lautstärken bleibt der Klang stabil und verzerrungsfrei. Die digitale Klangsteuerung und der interne Equalizer sorgen dafür, dass der Sound nicht flach oder topfig wirkt, sondern eine gewisse Tiefe entwickelt – ein Aspekt, der besonders bei Solo-Piano-Stücken positiv auffällt.

Studio- und DAW-Praxis

Interessant wird das UP-4000 BT aus professioneller Sicht durch seine USB- und Bluetooth-Audio- und MIDI-Funktionen. Das Instrument lässt sich direkt als MIDI-Controller und gleichzeitig als Audioquelle in eine DAW integrieren. In der Praxis bedeutet das: Spielen, aufnehmen und weiterverarbeiten ohne zusätzliches Audio-Interface oder separate MIDI-Verkabelung.

Gerade für Produzenten oder Komponisten, die ein wohnraumtaugliches Piano suchen, das gleichzeitig im Studio funktioniert, ist das ein echter Mehrwert. Die MIDI-Daten sind stabil, die Latenz über USB praxisgerecht niedrig, und auch Bluetooth-MIDI eignet sich für Skizzen, Noteneingabe oder Lern-Apps.

Der Audio Recorder erlaubt Aufnahmen im MP3- oder WAV-Format direkt auf USB-Stick. Das ersetzt kein Studio-Setup, ist aber ideal für Mitschnitte, Ideen oder Unterrichtszwecke. Ergänzend gibt es einen MIDI-Recorder für eine Song-Aufnahme, der vor allem für Analyse und Üben gedacht ist.

Performance-Funktionen, Presets und Lernfeatures

Layer-, Split- und Dual-Modus erweitern die Einsatzmöglichkeiten deutlich. Besonders der Dual-Modus, bei dem die Tastatur in zwei identische Bereiche geteilt wird, ist für Unterrichtssituationen sinnvoll. Layer- und Split-Funktionen arbeiten stabil und lassen sich intuitiv einstellen.

Die integrierte Song-Bibliothek mit 100 klassischen Stücken sowie 320 Lern-Songs nach Beyer, Czerny, Burgmüller und Hanon richtet sich klar an Übende und fortgeschrittene Spieler. Die KI-basierte Play-to-Search-Funktion ist technisch interessant und funktioniert in der Praxis überraschend zuverlässig. Auch ungenau gespielte Melodien werden korrekt erkannt, was die Navigation innerhalb der umfangreichen Bibliothek deutlich beschleunigt.

Einordnung: Werkzeug, Instrument oder Spezialist?

Das Fame UP-4000 BT ist in erster Linie ein Instrument mit klarer Werkzeug-DNA. Es will gespielt werden, nicht beeindrucken. Es richtet sich nicht an Sounddesigner auf Preset-Jagd, sondern an Musiker, die Wert auf Spielgefühl, Klangstabilität und moderne Integration legen. Als Spezialist für Pianisten mit Studio-Ambitionen erfüllt es seine Aufgabe überzeugend.

Fazit: Fame UP-4000 BT – Digitalpiano Für 999,00 Euro bietet das Fame UP-4000 BT ein sehr ausgewogenes Gesamtpaket. Die hochwertige Holzkern-Klaviatur, die zuverlässige Klangengine, das kräftige Lautsprechersystem und die zeitgemäße Konnektivität rechtfertigen den Preis. Kritisch betrachtet ist der Funktionsumfang klar auf Piano-Anwendung fokussiert – wer umfangreiche Synthese, Edit-Tiefe oder kreative Klangbearbeitung sucht, wird hier nicht fündig. Für Pianisten, Produzenten und erfahrene Musiker, die ein wohnraumtaugliches Digitalpiano mit echtem Spielgefühl und sinnvoller Studio-Anbindung suchen, ist das UP-4000 BT jedoch eine sehr überzeugende Lösung. Der Preis ist ambitioniert, aber im Kontext der gebotenen Substanz angemessen. Pro Sehr hochwertige Holzkern-Klaviatur mit präziser 3-Sensor-Technologie

Kräftiges, ausgewogenes Lautsprechersystem mit hoher Polyphonie

Moderne USB- und Bluetooth-Audio/MIDI-Integration für Studio und Lern-Apps Contra Begrenzte Klanganzahl ohne tiefgehende Edit-Möglichkeiten

Aufnahmefunktion auf einen MIDI-Song beschränkt Link zur Herstellerseite: Music Store