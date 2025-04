Fame Discovery – PA-System für kleine Bühnen

Veröffentlicht am

Fame Discovery PA-Serie: Aktiver Sound für kreative Performer

Ob als Keyboarder auf der Clubbühne, Solo-Entertainer im Festzelt oder DJ bei der nächsten Hochzeit – du brauchst ein zuverlässiges PA-System, das nicht nur gut klingt, sondern auch einfach zu handhaben ist. Die Fame Discovery Serie bietet genau das: Leistungsstarke, aktive Lautsprecher und Subwoofer zu einem attraktiven Preis – entwickelt von Fame, der renommierten Hausmarke von Music Store professional.

Aktive Lautsprecher – Flexibilität für jeden Einsatz

Die Discovery-Serie umfasst drei aktive Fullrange-Lautsprecher in den Größen:

10 Zoll – kompakt, leicht, ideal für kleinere Räume oder als Delay-/Monitorbox.

12 Zoll – der Allrounder mit perfektem Mix aus Tragbarkeit und Leistung.

15 Zoll – druckvoller Sound, optimal für größere Events und tiefer reichende Frequenzen.

Alle Modelle sind mit integrierten Class-D Endstufen, DSP-Presets, und einem durchdachten 2-Kanal-Mixer ausgestattet – damit kannst du direkt Keyboard, Mikrofon oder DJ-Controller anschließen. Kein zusätzliches Mischpult notwendig!

Besonders für Alleinunterhalter und Keyboarder interessant: Der Line/Mic-Switch, die Klangregelung und die einfache Möglichkeit, mehrere Boxen im Daisy-Chain-Verfahren zu verbinden. Auch Stereo-Setups lassen sich schnell aufbauen – perfekt für die Bühne oder das Proberaum-Setup.

Subwoofer mit Tiefgang – 15 oder 18 Zoll Power

Für mehr Druck im Bassbereich bietet die Serie zwei aktive Subwoofer:

15 Zoll Sub – kompakter Bassboost mit Punch.

18 Zoll Sub – das Kraftpaket für Club-Sound und größere Venues.

Die Subs lassen sich bequem mit den Topteilen kombinieren und verfügen ebenfalls über integrierte DSPs, einstellbare Crossover-Frequenzen, Phasenumschalter und einen Stereo-Input. Dank M20-Stativflansch steht deinem Fullrange-Setup mit Distanzstange nichts im Weg.

Attraktive Bundles im Music Store Köln

Ein echtes Highlight für Preisbewusste: Der Music Store Köln bietet die Discovery-Serie auch in attraktiven Bundle-Angeboten an. Diese enthalten je nach Variante mehrere Lautsprecher oder Subwoofer und oft auch das passende Zubehör wie gepolsterte Hüllen (Covers), Distanzstangen oder Verkabelung. So bekommst du ein professionelles Komplettsystem aus einer Hand – perfekt abgestimmt und sofort einsatzbereit!

Egal ob für den kleinen Gig oder die große Bühne: Die Bundles bieten nicht nur mehr Sound, sondern auch ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Warum Fame Discovery?

Die Fame Discovery Serie richtet sich an Musiker, die mehr Leistung als von typischen Einsteigerboxen erwarten, aber nicht gleich in die Preisklasse großer Touring-Systeme einsteigen wollen. Hier treffen:

Kompromisslose Klangqualität

Durchdachtes Design

Robuste Gehäuse

Einsteigerfreundliche Bedienung

auf einen Preis, der begeistert.

Fazit – Fame Discovery, das perfekte PA-System für moderne Performer

Gerade für Keyboarder, die live mit vielen Sounds arbeiten, ist eine präzise Mitten- und Höhenabbildung essenziell – und die bietet die Discovery-Serie dank klarer DSP-Optimierung. DJs profitieren vom satten Bass der aktiven Subwoofer, Live-Synth-Performer von der Direktheit und dem Punch der Topteile.

Du willst mobil, kraftvoll und unkompliziert auftreten? Dann ist Fame Discovery dein perfekter PA-Partner.

➡️ Mehr Infos, technische Details und Bundle-Angebote findest du hier:



Zur Produktseite der Discovery-Serie bei Music Store