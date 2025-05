Superbooth 2025 – Tag 1: Synthesizer-Mekka in Berlin eröffnet

Die Superbooth 2025 hat heute offiziell ihre Pforten geöffnet! Vom 8. bis 10. Mai 2025 verwandelt sich das Gelände rund um das FEZ Berlin erneut in ein pulsierendes Zentrum für alle Fans von Synthesizern, Modularsystemen und elektronischer Musik. Auch in diesem Jahr geben sich große Namen und kleine Boutique-Hersteller der Szene die Klinke in die Hand – vereint in ihrer Leidenschaft für innovative Klangerzeugung. In den weitläufigen Messehallen und auf dem Außengelände erwartet Besucherinnen und Besucher eine lebendige Mischung aus Produktneuheiten, Workshops, Live-Performances und spannenden Panels. Das Rahmenprogramm überzeugt mit hochkarätigen Acts, praxisnahen Vorträgen und hands-on Gelegenheiten an den Ständen – flankiert von einem vielfältigen kulinarischen Angebot, das von deftiger Hausmannskost bis zu Streetfood-Klassikern wie Pommes, Burgern und Crêpes reicht. Wir berichten direkt vor Ort und halten euch mit aktuellen News, Produktvorstellungen und Trends aus der Synthesizer-Welt auf dem Laufenden – der Beitrag wird lkurzfristig aktualisiert.

Novation präsentiert Bass Station II in limitierter Swifty Edition

Eines der ersten Highlights der Superbooth 2025 kommt von Novation: Der britische Hersteller hat seiner beliebten Bass Station II ein frisches Design verpasst und präsentiert die neue Swifty Limited Edition. Entstanden ist das auffällige Redesign in Zusammenarbeit mit dem renommierten Grafikdesigner Ian Swift, besser bekannt als „Swifty“. Doch nicht nur optisch hat Novation nachgelegt – zusammen mit verschiedenen Artists wurden 60 brandneue Sound-Patches entwickelt, die das klangliche Potenzial der analogen Bass-Synth-Legende noch weiter ausschöpfen. Die Bass Station II Swifty Limited Edition ist streng auf 2.000 Exemplare weltweit limitiert und dürfte nicht nur klanglich, sondern auch als Sammlerstück für Aufmerksamkeit sorgen.

Launch Control XL 3: Novation stellt neuen USB-Controller vor

Ebenfalls frisch auf der Superbooth 2025 vorgestellt: das neue Launch Control XL 3. Der USB-betriebene MIDI-Controller löst die beliebte Version 2 aus dem Jahr 2017 ab und wurde in mehreren Punkten überarbeitet. Mit seinen zahlreichen Drehreglern, Fadern und Tasten eignet sich der Launch Control XL 3 besonders für die präzise Steuerung von DAWs wie Ableton Live – ideal für Performances, Studio-Setups und den kreativen Workflow im Musikalltag.

Moog präsentiert den Messenger – neuer analogen Monosynth

Mit dem brandneuen Moog Messenger erweitert der US-amerikanische Kult-Hersteller sein Portfolio um einen kompakten, aber kraftvollen monophonen Analogsynthesizer. Der Neuzugang wurde auf der Superbooth 2025 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und ergänzt das bestehende Moog-Line-up um ein weiteres charakterstarkes Instrument. Der Messenger verfügt über zwei analoge Oszillatoren sowie einen Suboszillator, was ihm eine druckvolle und flexible Klangbasis verleiht – ideal für Basslines, Leads und experimentelle Sounddesigns. Optisch fügt sich das neue Modell nahtlos in die ikonische Moog-Designsprache ein. Mit seiner klassischen Klangerzeugung und modernen Features richtet sich der Moog Messenger sowohl an eingefleischte Moog-Fans als auch an Neuentdecker der analogen Synthese.

1010music Bento – Mobiles Sampling- und Produktionsstudio

Mit dem Bento präsentiert 1010music ein kompaktes, portables Sampling- und Produktionsstudio, das Sampling, Sequencing und Performance in einem Gerät vereint – ganz ohne Laptop. Ausgestattet mit einem 7-Zoll-Touchscreen, 16 anschlagdynamischen Pads und acht Endlos-Encodern bietet Bento eine intuitive Bedienung für kreative Workflows.