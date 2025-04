In nur drei Wochen ist es endlich so weit: die Superbooth 25, unser aller Lieblingsmesse für Synthesizer, Modularsysteme und Nerd-Stuff, öffnet wieder ihre Pforten und Hersteller aus aller Welt zeigen ihre neuesten Kreationen auf den genannten Gebieten. Doch die Superbooth ist seit jeher weit mehr als eine reine Produktschau – an den drei tollen Tagen gibt es immer ein umfangreiches Programm aus Konzerten, Performances, Workshops und Sozialisationsmöglichkeiten.

Superbooth 25 – das Event-Programm

Dieses Jahr wird es eine ganze Reihe von Workshops geben. Jeden Tag sind vier (am Samstag nur drei) DIY-Workshops angesetzt, die von Firmen wie Jolin, Error Instruments, Shakmat Modular, Bastl Instruments, Befaco, Erica Synth u.a. durchgeführt werden. Da die Teilnehmerplätze beschränkt sind, muss man sich für die DIY-Workshops extra anmelden und ein bestimmtes Ticket erwerben. Außerdem fallen Materialkosten für die selbstgebauten Geräte an, die man dann jedoch sein Eigen nennt.

Weitere Workshops, etwa mit dem Modular Synthesizer Ensemble und speziell für Einsteiger, finden quer über den Tag und das Veranstaltungsgelände verteilt statt.

Wer sich gut koordiniert zwischen den verschiedenen Bühnen hin und her bewegt, kann zwischen 10:00 Uhr und 21:00 Uhr im Stunden- bzw. Halbstundentakt Konzerte von den unterschiedlichsten Musikern und Beschallung durch DJs erleben.

In einigen ausgewählten Locations findet ab 18:00 Uhr das Abendprogramm statt, wo man nicht nur Performances miterleben kann, sondern sich der Tag auch gemütlich mit einem relaxten Fade-Out beenden lässt.

Was gibt es sonst noch?

Zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr sind im Auditorium des FEZ-Gebäudes die sogenannten Gesprächskonzerte angesetzt, bei denen Entwickler ausgesuchte Produkte in der Praxis demonstrieren und sich das Publikum mit ihnen darüber austauschen kann. Das SooperRadio geht via Radio Woltersdorf und PiRadio wieder live vom Messegelände auf Sendung. Am Samstag findet um 14:00 Uhr ein YouTube Fan Meeting statt, bei dem man bekannte YouTuber aus dem Musikbereich treffen kann.

Und jeden Tag um 13:00 Uhr kann man im Auditorium darauf hoffen, dass man zu den Gewinnern des Gewinnspieles mit den Vorverkaufstickets gehört.

Wir melden uns nach der Superbooth 25 mit einem Messereport zurück.

News vom 9. Dezember 2024

Der Ticket-Vorverkauf für die Superbooth 25 hat begonnen. Die weltweit größte Messe für Modularsysteme und Synthesizer findet vom 8. bis 10. Mai 2025 wieder im Berliner FEZ statt.

Wie immer kann man sich zwischen Tageskarten und dem 3-Tages-Ticket entscheiden, die es jeweils auch ermäßigt (für Schüler, Studierende, Azubis, Rentner, Menschen mit Schwerbehinderung, ALG2-Bezieher und Menschen ab 63) gibt.

Verlosung auf der Superbooth 25

Wer sein Ticket bis zum 31. März 2025 kauft, nimmt automatisch an einer Verlosung teil, bei der es Eurorack-Module, ein Osmose von Expressive E und weitere Gear-Artikel zu gewinnen gibt. Wenn das mal kein Anreiz ist!

Und wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, kann sich bei den Holiday-Specials umsehen. Hier können Hardcover-Tickets n Verbindung mit einem Goodie erworben werden. Zur Auswahl stehen Hoodies, Sweatshirts, T-Shirts, Long Sleeves, Tassen und Basecaps mit Superbooth-Design.

Performance von Sarah Summers auf der Superbooth 24:

Das Tagesticket kostet 39,- € (ermäßigt 29,- €) zzgl. 2,- € VVK-Gebühr.

Das 3-Tagesticket kostet 98,- € (ermäßigt 79,- €) zzgl. 2,- € VVK-Gebühr.

Für Kinder bis 15 Jahre ist der Eintritt frei.

Performance von Stimming auf der Superbooth 24:

News vom 8. September 2024

Der wichtigste Termin im Synth-Kalender: Das Datum für die Superbooth 25 wurde bekannt gegeben: vom 8. Mai bis 10. Mai 2025 wird die weltgrößte Fachmesse für Synthesizer, Modularsysteme und weiteres Musikequipment wieder im FEZ in Berlin stattfinden.

Superbooth 25 – 8. bis 10. Mai 2025

Die Superbooth ist weit mehr als nur eine Fachmesse. Der Begriff allein wird dem einzigartigen Charakter dieses Events nicht gerecht. Wie jedes Jahr erwartet euch auch 2025 ein umfangreiches Rahmenprogramm, das täglich von 10:00 bis 22:00 Uhr stattfindet und derzeit noch in der Planung ist. Freut euch auf eine spannende Mischung aus Innovation, Musik und Interaktion, die weit über die klassischen Messeformate hinausgeht.

Neben den internationalen Ausstellern, die ihre neuesten Entwicklungen aus der Welt der Synthesizer und elektronischen Musikinstrumente präsentieren, bietet die Superbooth ein vielfältiges Angebot an Gesprächskonzerten, bei denen ihr spannende Einblicke in die Arbeit von Künstlern und Entwicklern erhaltet. Hinzu kommen musikalische Performances auf mehreren Bühnen, die für jeden Geschmack etwas bieten, sowie praxisnahe Workshops, bei denen ihr selbst aktiv werden könnt.

Der Ticketverkauf beginnt voraussichtlich gegen Ende des Jahres. Das endgültige Programm wird erst ein bis zwei Monate vor der Veranstaltung veröffentlicht, sodass ihr euch rechtzeitig über die Highlights informieren könnt. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden und aktualisieren diese Meldung, sobald weitere Details bekannt sind.

Bis dahin lohnt es sich, das Datum der Superbooth 25 in eurem Kalender zu markieren und sich auf dieses besondere Event zu freuen. Ob ihr Einsteiger oder Profi seid – die Superbooth bietet für jeden, der sich für Synthesizer, Musikproduktion und kreative Technologien begeistert, ein unvergessliches Erlebnis.

Aussteller-Highlights

Unter den bereits bestätigten Ausstellern befinden sich renommierte Namen wie:​

Arturia : Bekannt für innovative Software und Hardware, die sowohl von Profi- als auch von Hobbymusikern geschätzt wird.

Buchla : Ein Pionier im Bereich modularer Synthesizer, der für seine unkonventionellen Designs bekannt ist.

Korg: Ein Gigant in der Musikinstrumentenbranche, der stets mit wegweisenden Produkten überzeugt.

Die vollständige Liste der Aussteller ist auf der offiziellen Superbooth-Website einsehbar.

Rahmenprogramm

Neben den Ausstellungen erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm:​

Workshops : Von Einführungen in modulare Synthesizer bis hin zu speziellen DIY-Sessions, bei denen Teilnehmer eigene Geräte bauen können. ​

Konzerte : Täglich ab 11 Uhr präsentieren Künstler auf verschiedenen Bühnen ihr Können.

Gesprächskonzerte: Hersteller und Künstler bieten Einblicke in ihre Arbeit und diskutieren über zukünftige Entwicklungen in der elektronischen Musik.

Superbooth 2025: Behringers Abwesenheit

Ein bemerkenswerter Aspekt der Superbooth ist die wiederholte Abwesenheit des Herstellers Behringer. Trotz seiner prominenten Stellung in der Branche und der Einführung zahlreicher neuer Produkte in den letzten Jahren hat Behringer bisher nicht an der Superbooth teilgenommen. Die Gründe hierfür sind nicht offiziell kommuniziert worden, was Raum für Spekulationen lässt. Möglicherweise bevorzugt das Unternehmen andere Plattformen für Produktvorstellungen oder verfolgt eine andere Marketingstrategie, obwohl es auf der vergangenen NAMM 2025 präsent war.​

Fazit

Die Superbooth 2025 verspricht erneut ein Muss für alle Liebhaber elektronischer Musik und Synthesizer zu werden. Mit einer beeindruckenden Auswahl an Ausstellern, einem vielfältigen Programm und der Möglichkeit, direkt mit Herstellern und Künstlern in Kontakt zu treten, bietet die Messe eine einzigartige Plattform für Austausch und Inspiration. Keyboards.de wird natürlich mit einem Team Vor-Ort sein und euch mit spannenden News versorgen!

Unseren Kurzbericht von der Superbooth 24 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

