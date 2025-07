Neu: Sequential Take 5 Desktop

Veröffentlicht am

Sequential Take 5 Desktop: Kraftvoller Analogsound in kompaktem Format

Mit dem Sequential Take 5 Desktop bringt Dave Smiths Team einen echten Klassiker im Desktop-Format auf den Markt. Der kleine Bruder des Take 5 Keyboards verzichtet zwar auf Tasten, nicht aber auf Klangqualität – denn die inneren Werte sind identisch. Mit fünf Stimmen, analogen Oszillatoren, einem 24dB Prophet Rev4-Filter und leistungsstarken Modulations- und Effektsektionen ist der Take 5 Desktop ein Allrounder für Studio, Bühne und Live-Setup.

Analoger Kern mit Prophet-DNA

Die beiden analogen VCOs mit stufenlos variabler Wellenform liefern alles von satten Bässen bis zu brillanten Leads. FM, Hardsync und ein Suboszillator erweitern das klangliche Fundament, während der Rauschgenerator zwischen weißem und rosa Noise überblendet werden kann. Das Signal durchläuft dann das berühmte Prophet-5 Rev4 Filter – ein echtes Highlight, das mit Overdrive ordentlich zupacken kann.

Modulation: mehr als man sieht

Wie beim Original ist auch hier ein Global-LFO für Gesamtmodulationen und ein Voice-LFO für stimmenspezifische Modulationen vorhanden. Zusammen mit zwei DADSR-Hüllkurven und einer cleveren Modmatrix entstehen lebendige, komplexe Sounds mit feinster Nuancierung – perfekt für Ambient-Flächen, experimentelle Texturen oder Techno-Bässe mit Charakter.

Effekte & Drive

Zwei digitale Effektblöcke sorgen für Tiefe und Raum: Block 1 bietet alles von Tape Delay über Ringmodulator bis Rotary Speaker, Block 2 liefert Reverb in Studioqualität. Am Ende des Signalwegs sitzt ein analoger Verzerrer, der subtile Wärme oder brutale Aggression ins Spiel bringt.

Performance & Speicher

Mit dabei: ein polyphoner Step-Sequencer (64 Steps), ein Arpeggiator, Chord-Modi, Unisono, Panel-Mode, 512 Speicherplätze, MIDI I/O/Thru, USB MIDI, Stereo-Out, Kopfhöreranschluss sowie Pedal-Inputs – alles, was man sich in einem modernen Synth wünscht.

Sequential Take 5 Desktop Fazit: Sequential Sound auf kleinstem Raum

Der Take 5 Desktop ist mehr als ein „Tastaturloser“ – er ist ein kompletter Synthesizer mit Vintage-Charakter, modernem Workflow und der DNA des Prophet. Wer wenig Platz hat, aber großen Sound will, findet hier ein echtes Kraftpaket.