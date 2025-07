Neu: Oberheim TEO-5 Desktop – Klassiker zum Anfassen

Analoger Klangcharakter, kompakt verpackt – der TEO-5 ist jetzt auch als Desktop-Version erhältlich!

Mit dem TEO-5 Desktop bringt Tom Oberheim das Beste seiner Synthesizer-Vergangenheit im platzsparenden Format auf den Tisch. Die neue Version des beliebten TEO-5 verzichtet auf Tastatur und Wheels, bleibt ansonsten aber technisch identisch zum Keyboard-Modell – inklusive des legendären SEM-Filters, der charaktervollen analogen Oszillatoren und dem beliebten „Vintage“-Regler für die Extraportion Mojo.

TEO-5 Desktop Sound: klassisch Oberheim – vielseitig wie nie

Im Herzen des TEO-5 Desktop arbeiten zwei analoge VCOs mit Dreieck-, Sägezahn- und PWM-Rechteckwellenformen, ergänzt durch einen Suboszillator und Rauschgenerator. Cross-Modulation (Thru-Zero FM) und Hardsync sorgen für kantige Durchsetzungskraft, während das berühmte 12dB SEM-Filter stufenlos zwischen Lowpass, Notch und Highpass überblendet – ein echtes Highlight für Sounddesigner.

Ein analoger Verzerrer im Ausgang sorgt auf Wunsch für ordentlich Biss.

Modulation: lebendig und detailliert

Zwei LFOs – ein globaler und einer pro Stimme – machen modulierte Wunder möglich. Ob pulsierende Filterfahrten, subtile Vibratos oder experimentelle Klangverläufe: Im Zusammenspiel mit der Modulationsmatrix und den zwei DADSR-Hüllkurven entstehen Sounds, die weit über das Bedienfeld hinausgehen. Dank Aftertouch, polyphonem Portamento und cleverer Zielzuweisungen sind kreative Klangbewegungen im Handumdrehen realisiert.

Effekte & Speicher: alles an Bord

Zwei leistungsfähige Effektprozessoren bringen Bewegung und Tiefe: Block 1 liefert Klassiker wie Chorus, Tape Delay oder Phaser, während Block 2 sich voll auf Reverbs konzentriert – von dezentem Raum bis zur Ambient-Wolke.

Insgesamt stehen 256 Factory Sounds und 256 User-Speicherplätze zur Verfügung. Besonders praktisch: Im Panel-Mode klingt der TEO-5 genauso, wie er gerade eingestellt ist – ideal für spontane Klangbasteleien.

Spielhilfen: kreativ und durchdacht

Mit dem polyphonen Step-Sequencer (bis zu 64 Steps), einem Arpeggiator, Unisono- und Chord-Modi (inkl. speicherbare Chord-Muster pro Patch) sowie voller MIDI-Kompatibilität (In, Out, Thru) richtet sich der TEO-5 Desktop an Live-Performer und Studiotüftler gleichermaßen. Stereo-Out, Kopfhörerausgang und Pedalanschlüsse für Expression und Sustain runden das Paket ab.

TEO-5 Desktop Fazit: Vintage trifft Moderne – kompakt und kompromisslos

Der Oberheim TEO-5 Desktop ist mehr als nur ein Synth ohne Tasten. Er ist ein vollwertiges Studioinstrument mit Oberheim-Genetik, Vintage-Charme und modernem Workflow. Wer auf legendären Klang steht, aber Platz auf dem Tisch sparen will, wird hier garantiert fündig.