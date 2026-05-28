Expressive E Osmose CE: Expressiver MPE-Controller für Synthesizer, DAW und Plug-ins

Der Expressive E Osmose CE ist kein gewöhnliches MIDI-Keyboard. Vielmehr ist er die Controller Edition des bekannten Osmose-Konzepts (hier gehts zum Testbericht des Expressive Osmose)und richtet sich an Musiker, Produzenten und Sounddesigner, die ihre Software-Synthesizer, Hardware-Synths und DAW mit deutlich mehr Ausdruck spielen möchten. Während viele Controller vor allem Noten, Velocity, Modwheel und ein paar Drehregler liefern, setzt der Expressive E Osmose CE auf eine mehrdimensionale Spielweise: Druck, Aftertouch, seitliche Bewegungen, Vibrato-artige Gesten und expressive Note-Offs werden Teil der Performance.

Ich ordne den Expressive E Osmose CE deshalb nicht als klassischen Synthesizer ein, sondern als hochspezialisierten Performance-Controller für moderne Synthesizer-Setups. Besonders wichtig ist dabei die Abgrenzung zum normalen Osmose: Der Osmose CE besitzt keine eigene interne Tonerzeugung. Der Klang kommt also aus der DAW, aus Plug-ins, aus Ctrl-E oder aus externer MIDI-Hardware. Genau dadurch wird der CE interessant für alle, deren Sound ohnehin im Rechner oder in externen Synthesizern lebt.

Was ist der Expressive E Osmose CE?

Der Expressive E Osmose CE ist ein expressiver MIDI- und MPE-Controller mit 49 oder 61 Tasten. Laut Handbuch ist er als „next-generation MIDI/MPE controller“ für die ausdrucksstarke Steuerung von Hardware- und Software-Synthesizern konzipiert. Dabei nutzt er die patentierte Keybed-Technologie von Expressive E und ermöglicht unter anderem polyphonen Druck, Aftertouch und Note Bending.

Für mich ist genau dieser Ansatz der zentrale Unterschied zu herkömmlichen Masterkeyboards. Ich spiele beim Osmose CE nicht nur eine Note und füge danach Modulation hinzu, sondern ich forme den Klang direkt unter den Fingern. Dadurch kann ein Akkord lebendig reagieren, eine einzelne Note innerhalb einer Fläche hervortreten oder ein Lead-Sound ein natürliches Vibrato bekommen, ohne dass ich sofort zum Pitchbend-Rad greifen muss.

Expressive E Osmose CE vs. Osmose Synth: Der wichtigste Unterschied

Der normale Osmose und der Expressive E Osmose CE teilen sich die expressive Tastaturtechnologie. Dennoch verfolgen beide Instrumente unterschiedliche Ziele. Der Osmose Synth ist als eigenständiges expressives Instrument mit integrierter Sound Engine gedacht. Der Osmose CE dagegen ist für DAW-, Plug-in- und Hardware-Setups gebaut und dient zur Steuerung externer Klangerzeuger. Expressive E beschreibt den Unterschied sehr klar: Beim Osmose Synth lebt der Sound im Instrument, beim Osmose CE lebt der Sound im Computer oder in externer Hardware.

Ich halte diese Unterscheidung für kaufentscheidend. Wer ohne Rechner spielen, auf der Bühne schnell ein autarkes Instrument einschalten oder direkt mit internen Sounds arbeiten möchte, sollte eher zum normalen Osmose greifen. Wer jedoch bereits mit Ableton Live, Bitwig Studio, Logic Pro, Cubase, MPE-Plug-ins oder Hardware-Synthesizern arbeitet, bekommt mit dem Expressive E Osmose CE ein Werkzeug, das vorhandene Sounds deutlich organischer spielbar machen kann.

Warum der Expressive E Osmose CE für Synthesizer spannend ist

Synthesizer leben von Modulation. Filterfahrten, Tonhöhenbewegungen, Lautstärkeverläufe, Timbre-Änderungen und subtile Ausdrucksnuancen machen aus einem statischen Klang erst eine Performance. Genau hier setzt der Expressive E Osmose CE an. Anstatt Modulation nur über Regler, Hüllkurven oder Automation zu erzeugen, bringt er sie zurück in die Hand des Spielers.

Ich finde diesen Gedanken besonders interessant, weil viele moderne Software-Synthesizer enorm komplex klingen, sich aber über normale MIDI-Keyboards oft erstaunlich flach anfühlen. Mit einem MPE-fähigen Controller wie dem Osmose CE kann ein Pad pro Note unterschiedlich reagieren, ein Basslauf kann durch Druck mehr Aggressivität bekommen und ein Lead kann sich fast wie ein akustisches Soloinstrument phrasiert anfühlen.

Gesten statt nur Parameter

Der Expressive E Osmose CE reagiert laut Produktseite auf Gesten wie Tap, Press, Pitch Bend, Vibrato, Shake, Strum und expressive Note-Offs. Dadurch wird nicht nur der Anschlag, sondern der gesamte Bewegungsverlauf einer Note musikalisch nutzbar.

Ich sehe darin einen großen Vorteil für Musiker, die nicht nur programmieren, sondern spielen möchten. Denn sobald die Fingerbewegung direkt hörbar wird, entsteht ein anderer Zugang zum Sounddesign. Man denkt weniger in CC-Werten und mehr in musikalischen Gesten.

Ctrl-E: Das expressive Sound-Ökosystem zum Osmose CE

Da der Expressive E Osmose CE keine eigene Tonerzeugung besitzt, spielt die Software-Umgebung Ctrl-E eine zentrale Rolle. Laut Expressive E ist Ctrl-E die kostenlose Companion-Software für expressive Musik und bietet Zugriff auf über 900 expressive Presets, die auf das Osmose-Keybed abgestimmt sind.

Das finde ich für eine Produktvorstellung besonders wichtig: Der CE kommt zwar ohne interne Sound Engine, aber nicht ohne klanglichen Startpunkt. Über Ctrl-E können Musiker direkt in eine auf MPE und das Osmose-Spielgefühl optimierte Preset-Welt einsteigen. Außerdem basiert das Ökosystem auf eigenen Expressive-E-Engines und ausgewählten Instrumenten anderer Entwickler. Dadurch wirkt der Osmose CE nicht wie ein leerer Controller, sondern wie eine Brücke zwischen Tastatur, DAW und Soundbibliothek.

DAW-Integration: Mehr als ein reines Keyboard

Der Expressive E Osmose CE ist nicht nur für das Spielen von Noten gedacht. Er bietet auch DAW-Control-Funktionen, die den Workflow in der Produktion beschleunigen sollen. Laut offizieller Produktseite unterstützt die DAW-Integration unter anderem Transportfunktionen, Navigation, Mixer-Steuerung und automatische DAW-Erkennung. In den technischen Daten nennt Expressive E Ableton Live 12+, Cubase 15+, Bitwig 5+ und Logic Pro 12+.

Ich finde diesen Punkt praxisrelevant, weil expressive Controller sonst schnell zum Spezialwerkzeug werden, das neben der eigentlichen Produktionsumgebung steht. Der Osmose CE soll dagegen stärker in den DAW-Alltag eingebunden sein. Gerade beim Komponieren, Arrangieren und Sound Browsing kann das helfen, im kreativen Fluss zu bleiben.

Externe Synthesizer und MPE

Der Expressive E Osmose CE kann außerdem über USB-C und MIDI DIN mit externer Hardware verbunden werden. Laut Produktseite gehören DIN MIDI In, DIN MIDI Out/Thru, USB-C und zwei zuweisbare Pedaleingänge zur Ausstattung.

Für mich macht das den CE auch für Hybrid-Studios spannend. Wer etwa MPE-fähige Desktop-Synths, modulare Setups mit MIDI-CV-Wandlung oder ältere Hardware mit Aftertouch- beziehungsweise Multi-Channel-Konfigurationen nutzt, kann das Instrument flexibel einbinden. Gleichzeitig bleibt wichtig: Nicht jedes Zielgerät versteht MPE vollständig. Trotzdem kann der Osmose CE laut Handbuch auch in klassischen MIDI-, Poly-Aftertouch- und Multi-Channel-Konfigurationen genutzt werden.

Spielgefühl: Das Osmose-Keybed als Herzstück

Das Keybed ist der eigentliche Kern des Expressive E Osmose CE. Laut Expressive E nutzt der CE dasselbe expressive Keybed wie der Osmose Synth. Die Produktseite spricht von „no compromise“ beim Spielgefühl, weil die Controller Edition dieselbe Tastaturtechnologie einsetzt.

Ich halte das für den wichtigsten Grund, warum der CE nicht einfach ein weiteres MIDI-Keyboard ist. Der Mehrwert entsteht nicht durch eine lange Liste an Reglern, sondern durch die Art, wie jede Taste auf Bewegung reagiert. Dadurch kann sich ein Synthesizer-Sound plötzlich weniger mechanisch und deutlich körperlicher anfühlen.

Besonders bei MPE-Pads, filigranen Leads, hybriden Orchestertexturen, experimentellen Drones und lebendigen Sequenzen dürfte dieses Spielgefühl stark zur Geltung kommen. Außerdem eröffnet es eine andere Art des Sounddesigns: Ich würde Sounds für den Osmose CE nicht nur nach Klangfarbe auswählen, sondern danach, wie sie auf Druck, Biegung und Aftertouch reagieren.

Performance-Tools: Press Glide und MPE-Arpeggiator

Neben dem Keybed bringt der Expressive E Osmose CE eigene Performance-Funktionen mit. Laut offizieller Produktseite gehören Press Glide und ein MPE Arpeggiator zu den Performance Tools. Press Glide ermöglicht ein druckabhängiges Gleiten zwischen Noten, während der MPE-Arpeggiator Akkorde in bewegte Patterns verwandelt, bei denen einzelne Noten weiterhin unabhängig kontrollierbar bleiben.

Ich finde das gerade für elektronische Musik, Ambient, Filmmusik, Experimental und moderne Pop-Produktionen interessant. Denn solche Funktionen laden dazu ein, nicht nur Presets abzurufen, sondern Performances zu entwickeln. Dadurch kann der Expressive E Osmose CE zu einem kreativen Ideengeber werden, vor allem wenn man gerne mit Bewegung, Zufall, Druckdynamik und organischer Modulation arbeitet.

Technische Daten des Expressive E Osmose CE

Die wichtigsten Specs im Überblick:

Tastatur: 49 oder 61 expressive Tasten mit Per-Note-Control

49 oder 61 expressive Tasten mit Per-Note-Control Gesten: Tap, Press, Pitch Bend, Vibrato, Shake, Strum, expressive Note-Offs

Tap, Press, Pitch Bend, Vibrato, Shake, Strum, expressive Note-Offs Software: Ctrl-E enthalten

Ctrl-E enthalten Preset-Ökosystem: 900+ expressive Presets

900+ expressive Presets Performance Tools: MPE Arpeggiator, Press Glide

MPE Arpeggiator, Press Glide Betriebsarten: MPE Controller, Traditional MIDI Controller, DAW Controller

MPE Controller, Traditional MIDI Controller, DAW Controller Makros: 8 vorab zugewiesene Makros pro Preset über Ctrl-E

8 vorab zugewiesene Makros pro Preset über Ctrl-E DAW-Integration: Ableton Live 12+, Cubase 15+, Bitwig 5+, Logic Pro 12+

Ableton Live 12+, Cubase 15+, Bitwig 5+, Logic Pro 12+ Bedienoberfläche: 7 Knobs/Encoder, 9 Buttons, 4,3-Zoll-Farbdisplay, Pitch- und Modulations-Slider

7 Knobs/Encoder, 9 Buttons, 4,3-Zoll-Farbdisplay, Pitch- und Modulations-Slider Anschlüsse: DIN MIDI In, DIN MIDI Out/Thru, USB-C, 2 zuweisbare Pedaleingänge

DIN MIDI In, DIN MIDI Out/Thru, USB-C, 2 zuweisbare Pedaleingänge Stromversorgung: USB-C Power Delivery, 5 V / 3,0 A

USB-C Power Delivery, 5 V / 3,0 A Gehäuse: weiße Aluminium-Oberseite, schwarze Basis

weiße Aluminium-Oberseite, schwarze Basis Fertigung: Made in Poland by Expressive E

Made in Poland by Expressive E UVP: Osmose CE 49: 999 Euro, Osmose CE 61: 1.199 Euro

Osmose CE 49: 999 Euro, Osmose CE 61: 1.199 Euro Maße: CE 49: 9 x 30 x 89,5 cm; CE 61: 9 x 30 x 106 cm

CE 49: 9 x 30 x 89,5 cm; CE 61: 9 x 30 x 106 cm Gewicht: CE 49: 10 kg; CE 61: 11 kg

Für wen eignet sich der Expressive E Osmose CE?

Der Expressive E Osmose CE eignet sich vor allem für Musiker, die bereits eine klangstarke Produktionsumgebung besitzen. Wenn ich mit MPE-fähigen Plug-ins, modernen Software-Synthesizern oder externen Klangerzeugern arbeite, ist der CE eine naheliegende Ergänzung. Er ist besonders spannend, wenn Ausdruck, Performance und spielerisches Sounddesign wichtiger sind als eine möglichst große Zahl an Pads, Fadern oder Transporttasten.

Außerdem passt er gut zu Produzenten, die Synthesizer nicht nur programmieren, sondern körperlich spielen möchten. Ich denke hier an Ambient-Künstler, Filmmusik-Komponisten, Live-Elektroniker, Keyboarder, Sounddesigner und alle, die zwischen akustischer Phrasierung und elektronischem Klang vermitteln möchten.

Weniger passend ist der Expressive E Osmose CE dagegen für Anwender, die ausdrücklich einen eigenständigen Synthesizer ohne Computer suchen. Da der CE keine interne Tonerzeugung besitzt, benötigt man immer eine Klangquelle: ein Plug-in, Ctrl-E, eine DAW oder externe Hardware.

Fazit: Expressive E Osmose CE als Spielzentrale für expressive Synthesizer

Der Expressive E Osmose CE ist eine spannende Produktneuheit für alle, die ihre Synthesizer ausdrucksstärker spielen möchten. Ich sehe ihn als spezialisierten MPE- und MIDI-Controller, der besonders dann glänzt, wenn bereits hochwertige Software-Synths, DAW-Workflows oder externe Klangerzeuger vorhanden sind. Sein größter Vorteil ist das expressive Keybed, das Druck, Aftertouch, seitliche Bewegungen und weitere Gesten direkt in musikalische Kontrolle übersetzt.

Gleichzeitig muss die wichtigste Einschränkung klar benannt werden: Der Expressive E Osmose CE ist kein Standalone-Synthesizer und besitzt keine eigene Tonerzeugung. Wer genau das sucht, sollte den normalen Osmose Synth in Betracht ziehen. Wer jedoch seine vorhandenen Plug-ins und Hardware-Synths mit einer neuen Ausdrucksebene spielen möchte, findet im Expressive E Osmose CE einen außergewöhnlichen Controller für moderne Synthesizer-Setups.

Herstellerlink: Osmose CE – Expressive MIDI Controller | Expressive E



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FAQ zum Expressive E Osmose CE

Hat der Expressive E Osmose CE eine eigene Tonerzeugung?

Nein. Der Expressive E Osmose CE besitzt keine interne Sound Engine. Er ist ein Controller für DAW, Plug-ins, Ctrl-E und externe Hardware-Synthesizer. Wer ein eigenständiges Instrument mit integrierter Tonerzeugung sucht, sollte den normalen Osmose Synth prüfen.

Was ist der Unterschied zwischen Osmose CE und Osmose Synth?

Beide Modelle nutzen die expressive Osmose-Tastaturtechnologie. Der Osmose Synth ist jedoch ein Standalone-Instrument mit eigener Sound Engine, während der Expressive E Osmose CE für Computer-, Plug-in- und Hardware-Setups entwickelt wurde.

Gibt es den Expressive E Osmose CE mit 49 und 61 Tasten?

Ja. Der Expressive E Osmose CE ist als Osmose 49 CE und Osmose 61 CE erhältlich. Laut offizieller Produktseite liegt die UVP bei 999 Euro für die 49-Tasten-Version und 1.199 Euro für die 61-Tasten-Version.

Welche DAWs unterstützt der Expressive E Osmose CE?

Die offizielle Produktseite nennt Ableton Live 12+, Cubase 15+, Bitwig 5+ und Logic Pro 12+ als unterstützte DAW-Umgebungen für die Integration.

Was ist Ctrl-E beim Osmose CE?

Ctrl-E ist die Companion-Software von Expressive E für expressive Sounds. Sie ist beim Osmose CE enthalten und bietet laut Produktseite Zugriff auf über 900 expressive Presets, die auf das Osmose-Keybed abgestimmt sind.

Für wen lohnt sich der Expressive E Osmose CE?

Der Expressive E Osmose CE lohnt sich besonders für Musiker, Produzenten und Sounddesigner, die ihre Software-Synthesizer, MPE-Plug-ins oder Hardware-Synths ausdrucksstärker spielen möchten. Ich sehe ihn vor allem als Instrument für kreative Performer, die Modulation direkt mit den Fingern formen wollen.