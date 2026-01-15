Yamaha CC1: USB-Controller mit Motorfader

Yamaha CC1: Motorfader, AI-Knob und LCD-Tasten – Yamahas neue Workflow-Zentrale für Studio und Streaming
Wer heute Musik produziert, schneidet nebenbei Videos, streamt Sessions oder baut Content für Social Media. Das Problem ist selten fehlende Software – sondern der Workflow: zu viele Fenster, zu viel Maus, zu viele Klicks. Mit dem Yamaha CC1 will Yamaha genau hier ansetzen und präsentiert einen kompakten USB-C-Controller, der DAW-Steuerung, Streaming-Workflows und Multimedia-Shortcuts auf einer Oberfläche zusammenführt.
Ein Controller für Producer, Keyboarder und Creator
Der CC1 versteht sich als Steuerzentrale für alle, die lieber echte Bedienelemente anfassen, statt sich durch Menüs zu hangeln. Im Zentrum steht ein motorisierter 100-mm-Fader mit Touch-Sensor. Damit lassen sich Lautstärke- und Automationsfahrten nicht nur präzise aufnehmen, sondern auch transparent nachvollziehen: Der Fader folgt den Bewegungen in der DAW und spiegelt Änderungen in Echtzeit – ein Feature, das man sonst eher aus größeren Controller-Systemen oder Mischpulten kennt.
Dazu kommen Transporttasten für die klassischen DAW-Kommandos wie Play, Stop, Record oder Cycle. Das klingt banal, macht in der Praxis aber den Unterschied, weil du beim Recording und Editieren im Flow bleibst – besonders, wenn du als Keyboarder zwischen Einspielen, Punch-Ins und schnellen Takes wechselst.
AI Knob: Parameter steuern, ohne Mapping-Zirkus
Das auffälligste Feature ist der AI-Knob. Die Idee dahinter: Du steuerst direkt den Parameter, der gerade relevant ist – etwa dort, wo dein Mauszeiger steht oder was im Projekt im Fokus ist. Damit soll das typische „erst mappen, dann arbeiten“ in vielen Situationen wegfallen. Gerade im Synth- und Plugin-Alltag kann das ein echter Zeitgewinn sein, weil du schneller zwischen Filter, Resonanz, Send-Level oder Effektintensität springen kannst.
Zusätzlich bietet der CC1 mehrere Multifunktionsregler, die sich je nach Setup als Mixer-, Plugin- oder Effektcontroller einsetzen lassen. Das macht ihn interessant für alle, die viel mit Software-Synths arbeiten und ihre wichtigsten Klangparameter lieber haptisch kontrollieren – ähnlich wie am Hardware-Synth, nur eben in der DAW.
12 LCD-Tasten, unbegrenzte Banks – plus Stream-Deck-Ökosystem
Oben sitzen zwölf beleuchtete LCD-Tasten, die sich über Banks beliebig erweitern lassen. Der Vorteil: Du hast nicht nur frei belegbare Funktionen, sondern auch eine klare Statusanzeige direkt auf der Taste – das reduziert Fehlklicks und macht komplexe Setups deutlich übersichtlicher.
Besonders spannend ist die Unterstützung der Elgato Stream Deck Software. Damit öffnet Yamaha den CC1 nicht nur für Musikproduktion, sondern auch für Makros, App-Steuerung und Streaming-Workflows. Wenn du zwischen DAW und OBS wechselst, Szenen umschaltest, Clips triggert oder wiederkehrende Arbeitsschritte automatisierst, kann der CC1 schnell zur Schaltzentrale werden – ohne dass du zwei getrennte Controller-Systeme auf dem Tisch brauchst.
Yamaha CC1 – Integration: Cubase/Nuendo im Fokus, aber nicht nur
Yamaha betont eine enge Integration mit Cubase und Nuendo, der CC1 soll aber auch mit anderen gängigen DAWs sowie Streaming- und Video-Software funktionieren. Für zusätzliche Flexibilität gibt es einen Anschluss für einen Fußtaster oder ein Expression-Pedal – praktisch, wenn du beim Einspielen oder Recording beide Hände am Instrument lassen willst.
Kompakt und ergonomisch – gemacht für lange Sessions
Trotz der vielen Funktionen bleibt der CC1 bewusst kompakt. Ein ergonomischer Stand sorgt für eine angenehme Neigung am Schreibtisch – ein Detail, das gerade bei langen Editing- oder Mixing-Sessions unterschätzt wird. Unterm Strich positioniert Yamaha den CC1 als Mischung aus DAW-Controller und Stream-Deck-Ansatz: weniger klicken, mehr steuern, schneller arbeiten.
Preis und Verfügbarkeit des Yamaha CC1
Der Yamaha CC1 ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 415 Euro (inkl. 19 % MwSt.). Außerdem wird er mit dem gleichen Software-Bundle ausgeliefert wie die Serien MGX (Mischpulte) und URX (Interfaces). Die MGX-Pulte starten bei 915 Euro, die URX-Interfaces bei 439 Euro (jeweils inkl. 19 % MwSt.).
Herstellerlink: Home – Yamaha – Deutschland
Auch interessant:
Yamaha CC1: USB-Controller mit Motorfader
Yamaha CC1: Motorfader, AI-Knob und LCD-Tasten – Yamahas neue Workflow-Zentrale für Studio und Streaming Wer [...]> WEITERLESEN
Yamaha PSR-E583 und PSR-E483, digitale Keyboards
Yamaha PSR-E583 und PSR-E483: Zwei neue 61-Tasten-Keyboards mit Live-Tools, DSP-Power und „World Sounds“ Portable Keyboards [...]> WEITERLESEN
Ein MIDI-Cembalo als DIY-Projekt
Ein MIDI-Cembalo zu bauen war für den Hobbymusiker Pierre Laube, der selbst akustische Cembali und [...]> WEITERLESEN
Yamaha MODX-M Test, Music Synthesizer
Yamaha MODX-M im Test: Der smarte Nachfolger des MODX+ – günstiger Einstieg in die Montage-M-Welt [...]> WEITERLESEN
New: AKAI MPK Mini IV, Keyboard-Controller
Akai MPK Mini IV bringt Farbdisplay, echte Wheels & frische Sound-Library Akai hebt seinen USB-MIDI-Controller [...]> WEITERLESEN
Deal-Alarm: Yamaha SEQTRAK
Deal-Alarm: Yamaha SEQTRAK für nur 199 € – mobile Groovebox zum Tiefpreis Der Yamaha SEQTRAK [...]> WEITERLESEN
Test: Yamaha SEQTRAK Groovebox
Yamaha SEQTRAK Groovebox Test: Mit der SEQTRAK Orange präsentiert Yamaha eine moderne Groovebox, die die [...]> WEITERLESEN
Die 10 besten Songs mit dem Yamaha CS-80 Synthesizer
Die 10 besten Songs mit dem Yamaha CS-80 Der Yamaha CS-80 ist mehr als „nur“ [...]> WEITERLESEN
10 berühmte Songs, bei denen der Yamaha DX7 den Sound geprägt hat
Der Yamaha DX7 ist einer der ikonischsten Synthesizer der Musikgeschichte. Vor allem in den 1980er-Jahren [...]> WEITERLESEN
MIDI Innovation Awards 2025
Zum 5. Mal werden die MIDI Innovation Awards vergeben. Zwischen dem 14. Juni und dem [...]> WEITERLESEN
Yamaha DX7 – Ikone der FM-Synthese
Der Yamaha DX7 Synthesizer ist zweifellos einer der legendärsten Synthesizer aller Zeiten – und das [...]> WEITERLESEN
Was ist MIDI?
Kein Audioformat – sondern digitale Gerätesteuerung Viele Musiker*innen stoßen früher oder später auf den Begriff [...]> WEITERLESEN
Spare 200 Euro beim Kauf eines Yamaha Clavinova Aktionsmodell
☀️ Catch the Wave! – Sommer, Sonne, Clavinova! Wenn die Temperaturen steigen, steigt auch das [...]> WEITERLESEN
Yamaha CS-01 – Der Synth-Wolf im Homekeyboard-Pelz
Mini, analog und kultverdächtig: Der Yamaha CS-01 Wer glaubt, dass kompakte Analogsynthesizer erst in den [...]> WEITERLESEN
Yamaha P-145 BT: Kompaktes Digitalpiano der neuen Generation mit Bluetooth
Yamaha stellt mit dem P-145 BT den jüngsten Neuzugang seiner beliebten P-Serie vor – ein [...]> WEITERLESEN
Yamaha RX 8 (1989) Drumcomputer
Yamaha RX 8 – Der unterschätzte Drumcomputer der 80er In den späten 80er-Jahren tobte ein [...]> WEITERLESEN
Was bringt das NKS Hardware Partner Program?
Vielleicht habt ihr es kurz in unseren NAMM-News gelesen: Native Instruments hat das NKS Hardware [...]> WEITERLESEN
Arranger-Keyboard Heaven: Korg PaX5, Yamaha Genos2 & Ketron EVENT
Machen wir es kurz: Wenn man ein Arranger-Keyboard der Oberklasse kaufen möchte, kann man heutzutage [...]> WEITERLESEN
Test: Yamaha Genos2 – Arranger-Keyboard
Im Yamaha Genos2 fusionieren zahlreiche Technologien des japanischen Herstellers zu einem umfangreichen Gesamtpaket. An wen [...]> WEITERLESEN
Test: Yamaha PSR-SX920 – Arranger-Workstation
Das Yamaha PSR-SX920 setzt neue Maßstäbe für Arranger-Keyboards im Preissegment um die 2.500,- Euro und [...]> WEITERLESEN
Arturia KeyLab MK3 im Test
Das Controller-Keyboard Arturia KeyLab MK3 richtet sich an Musiker und Produzenten, die nicht nur hohe [...]> WEITERLESEN
Key-bowed – Synthesizer mit Geigenbogen spielen
Key-bowed – so nennt der japanische Hobby-Entwickler Washiyama sein Projekt und spielt dabei mit den [...]> WEITERLESEN
Yamaha Play Now – Große Rabattaktion
Yamaha Play Now ist eine umfangreiche Rabattaktion, die Musikern das Herz höherschlagen lässt! Unter dem [...]> WEITERLESEN
News: Yamaha PSR-SX920 & PSR-SX720 – Arranger-Keyboards
Die Yamaha PSR-SX920 und PSR-SX720 Keyboards bauen auf den hochwertigen Klängen und der nahtlosen Steuerung [...]> WEITERLESEN
News: Novation Launchkey MK4
Das Novation Launchkey MK4 ist ein vielseitiger USB/DAW- und MIDI-Controller, der auf einer übersichtlich gestalteten [...]> WEITERLESEN
Intech Studio Grid – modulare MIDI-Controller
Das in einer Budapester Garage gegründete Unternehmen Intech Studio hat es innerhalb weniger Jahre geschafft, [...]> WEITERLESEN
News: Arturia Keylab MK3 Masterkeyboard
Das Arturia KeyLab MK3 61 ist ein vielseitiger USB-Masterkeyboard-Controller, der zahlreiche Funktionen auf kleinem Raum [...]> WEITERLESEN
RetroLinear CS Voice Card – so gut wie das Original?
Der Yamaha CS-80 von 1977 ist sicherlich einer der ganz großen Vintage-Synthesizer. Doch wie bei [...]> WEITERLESEN
Die neue Yamaha CLP-800 Serie
Die beliebten Digitalpianos der Yamaha Clavinova-Serie bekommen Zuwachs: Die CLP-800-Serie präsentiert sich mit sieben unterschiedlichen [...]> WEITERLESEN
Yamaha Synthesizer aus der Historie
Vom 03. bis 05. Mai 2018 fand im Berliner FEZ das Modular-Synthesizer-FestivalParty-Messe-Event Superbooth statt. Neben [...]> WEITERLESEN
Leitender Redakteur – keyboards.de
Multiinstrumentalist • Audio Engineer • Kreativer Tüftler • Familienvater • Pen-&-Paper-Enthusiast
Unsere neuesten Beiträge
Yamaha CC1: USB-Controller mit Motorfader
Yamaha CC1: Motorfader, AI-Knob und LCD-Tasten – Yamahas neue Workflow-Zentrale für Studio und Streaming Wer [...]> WEITERLESEN
Yamaha PSR-E583 und PSR-E483, digitale Keyboards
Yamaha PSR-E583 und PSR-E483: Zwei neue 61-Tasten-Keyboards mit Live-Tools, DSP-Power und „World Sounds“ Portable Keyboards [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer 2-XM – Duophoner Analog-Synthesizer (SEM-Klon)
Behringer 2-XM Test: Der Behringer 2-XM gehört zu den spannendsten neuen Analogsynthesizern der letzten Jahre [...]> WEITERLESEN