Yamaha PSR-720 bekommt Bluetooth: Yamaha PSR-720+

Yamaha PSR-SX720+: Arranger-Keyboard-Update jetzt mit Bluetooth-Audio

Mit dem neuen Yamaha PSR-SX720+ erweitert Yamaha seine Arranger-Workstation-Serie um ein Modell, das sich klar an ambitionierte Keyboarder, Entertainer und Alleinunterhalter richtet. (wir berichteten über das Yamaha PSR 720). Besonders interessant im aktuellen Update: Neu an Bord ist eine Bluetooth-Audio-Schnittstelle. Damit lassen sich externe Audioquellen komfortabel ins Setup einbinden, etwa für Playbacks, Backing-Tracks oder das Mitspielen zu Songs vom Smartphone oder Tablet. Laut Produktinfo unterstützt das Instrument Bluetooth 5.0 mit A2DP-Profil, wobei die Ausstattung je nach Region variieren kann.

Bluetooth-Audio macht das Yamaha PSR-SX720+ alltagstauglicher

Für viele Keyboarder ist genau diese Neuerung besonders relevant: Das PSR-SX720+ wird im Live- und Übealltag flexibler, weil Audiozuspielungen nicht mehr zwingend kabelgebunden erfolgen müssen.

Drahtlos Playbacks und Songs einbinden

Gerade für Solo-Performer, Entertainer und Musiker im Homestudio ist Bluetooth-Audio ein praktisches Upgrade. Songs, Playbacks oder Übetracks lassen sich einfacher in den Workflow integrieren, ohne dass zusätzliches Kabelmanagement nötig ist.

Yamaha PSR-720+: Mehr Voices, Styles und Ausdruck für moderne Arranger-Performances

Auch jenseits der Bluetooth-Funktion hat Yamaha das PSR-SX720+ hörbar weiterentwickelt. Das 61-Tasten-Keyboard mit anschlagdynamischer FSB-Tastatur bietet 1.377 Voices, 56 Drum/SFX-Kits und 480 XG-Voices. Hinzu kommen 450 Begleit-Styles und eine 128-stimmige Polyphonie.

Style Dynamics Control für mehr Einfluss auf die Begleitung

Neu ist unter anderem die Style Dynamics Control, mit der sich die Intensität und Dynamik der Begleitautomatik direkter beeinflussen lässt. Damit können Keyboarder ihre Arrangements flexibler an Song, Spielweise und Performance-Situation anpassen.

Verdoppelte DSP-Leistung für mehr Klangqualität

Yamaha hebt außerdem hervor, dass die DSP-Leistung für die Style-Insertion-Effekte gegenüber den Vorgängermodellen verdoppelt wurde. Das spricht für modernere, druckvollere und insgesamt detailreichere Arranger-Sounds.

Super Articulation+ und Crossfade Portamento für mehr Ausdruck

Beim PSR-SX720+ stehen 9 Super Articulation+ Voices sowie 252 Super Articulation Voices zur Verfügung. Dazu kommt die neue Crossfade-Portamento-Funktion, die weichere Tonhöhenübergänge ermöglicht und Solo-Sounds ausdrucksstärker wirken lassen soll. Gerade bei Lead-Voices, Bläsern oder melodischen Soloparts ist das ein spannendes Detail.

Für Bühne, Probe und Songwriting ausgelegt

Neben den Klang-Updates will Yamaha auch die Bedienung weiter verbessert haben. Das PSR-SX720+ bietet eine verbesserte Benutzeroberfläche, acht frei belegbare Tasten, zwei zuweisbare Regler, ein 7-Zoll-Touchdisplay sowie die bekannte Chord-Looper-Funktion. Auch 1 GB Expansion-Speicher gehört zur Ausstattung.

Schneller Zugriff auf wichtige Performance-Funktionen

Gerade im Live-Einsatz sind Direktzugriffe entscheidend. Die frei belegbaren Tasten und Regler sollen es erleichtern, wichtige Parameter spontan anzupassen und das Keyboard individueller auf die eigene Performance auszurichten.

Chord Looper und Expansion-Speicher als Praxis-Features

Mit dem Chord Looper lassen sich Akkordfolgen schnell aufnehmen und wiedergeben, was das Instrument auch für Songwriting, Üben und spontane Performance-Ideen interessant macht. Der Expansion-Speicher eröffnet zudem Raum für zusätzliche Inhalte.

Yamaha PSR-720+ Fazit: Sinnvolles Update für Entertainer und Keyboarder

Unterm Strich wirkt das Yamaha PSR-SX720+ wie ein gezielt modernisiertes Arranger-Keyboard für Musiker, die eine leistungsfähige Begleitautomatik mit aktuellerer Konnektivität suchen. Vor allem die neue Bluetooth-Audio-Schnittstelle macht das Instrument im Alltag deutlich flexibler und dürfte für viele Keyboarder eines der stärksten Argumente für das neue Modell sein.

Herstellerlink: Home – Yamaha – Deutschland