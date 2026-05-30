Die besten Deals für Musiker vom 30.05-31.05.2026: Das nächste Deal-Wochenende steht an: Am 30. und 31.05. dreht sich im MUSIC STORE professional wieder alles um starke Angebote aus den Bereichen Synthesizer, Recording und DJ. Ob neues Kreativ-Tool fürs Studio, praktisches Recording-Zubehör, spannendes Synth-Gear oder Equipment für dein DJ-Setup – in diesem Beitrag sammeln wir die interessantesten Highlights für Producer, Musiker und DJs. Die konkreten Produkte folgen in Kürze und werden hier übersichtlich vorgestellt.

Wer also sein Setup erweitern, bestehendes Gear sinnvoll ergänzen oder einfach ein gutes Angebot mitnehmen möchte, sollte am Wochenende einen Blick auf die aktuellen Deals werfen.

Die besten Deals für Musiker vom 30.05-31.05.2026

Vintage-Vibes für Bühne und Studio: Das Korg SV-2 73 verbindet ein edles Retro-Design mit einer spielstarken RH3-Hammermechanik, 72 Preset-Sounds, 128-stimmiger Polyphonie sowie authentischen Piano-, E-Piano-, Clav- und Orgelsounds. Mit Layer-/Split-Funktion, 64 Favoriten-Speicherplätzen, Vintage-Effekten, Röhren-Drive-Schaltung sowie Klinken- und XLR-Ausgängen ist das Stage Piano eine starke Wahl für Live-Keyboarder und anspruchsvolle Producer. Aktuell als Sale-Deal mit satten 30% Rabatt im MUSIC STORE professional erhältlich.



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Korg SV-2 73 Stage Piano nur 1789,00 € bei MUSIC STORE

M-Audio BX4 BT

Kompaktes Monitoring mit Bluetooth-Komfort: Die M-Audio BX4 BT liefern als aktives Referenzmonitor-Paar eine praktische Lösung für Produktion, Streaming, Podcasting, Gaming und Musikhören. Mit 4,5″-Kevlar-Tieftöner, 1″-Seidenkalotten-Hochtöner, Bluetooth, 2-Band-EQ und vielseitigen Anschlüssen sind sie ideal für kleine Studios, Desks und Multimedia-Setups. Aktuell als Sale-Deal mit 24% Off im MUSIC STORE professional erhältlich



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M-Audio BX4 BT Aktiver Studiomonitor nur 119,00 € bei MUSIC STORE

Native Instruments Komplete 15 Collectors Edition VST Lizenzcode

Maximale Sound-Auswahl für Producer, Komponisten und Sounddesigner: Die Native Instruments Komplete 15 Collectors Edition bündelt 165 Instrumente & Effekte, 125 Expansions und über 150.000 Sounds zu einem riesigen Kreativpaket für Studio, Beatmaking, Scoring und Sounddesign. Mit Highlights wie Kontakt 8, Guitar Rig 7 Pro, Ozone 11 Standard, Massive X und zahlreichen cineastischen Libraries ist dieses Bundle ein echtes Schwergewicht für alle, die ihr Software-Studio massiv erweitern wollen. Aktuell als Mega-Sale-Deal mit 50% Ersparnis im MUSIC STORE professional erhältlich.



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Native Instruments Komplete 15 Collectors Edition nur 899,00 € bei MUSIC STORE

Mackie 1642 VLZ4 16-Kanal Mixer

Flexibles Analog-Mischpult für Studio, Bühne und Synth-Setups: Der Mackie 1642 VLZ4 bietet 16 Kanäle, 10 Onyx-Mikrofonvorverstärker, 4 Aux-Sends, 4 Stereo-Returns, 8 Direct Outs und eine robuste Stahlgehäuse-Konstruktion. Mit hohem Headroom, geringem Rauschen, 3-Band-EQ, Low-Cut-Filtern und vielseitigem Routing ist der Mixer ein starkes Arbeitstier für Bands, Live-Acts, Recording-Setups und elektronische Musik. Aktuell als Sale-Deal mit 20% Rabatt im MUSIC STORE professional erhältlich.



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Deals für Musiker 30.05. 31.05.2026 – Fazit

Ob Studio-Monitoring, Software-Bundle, Stage Piano oder flexibler Analogmixer: Die aktuellen Wochenend-Deals im MUSIC STORE professional bieten spannende Optionen für Musiker, Producer, Keyboarder und alle, die ihr Setup gezielt erweitern möchten. Wer auf der Suche nach neuem Gear für Recording, Synthesizer, Bühne oder Produktion ist, sollte am 30. und 31.05. einen Blick auf die Angebote werfen.

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