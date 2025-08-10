10 berühmte Songs, bei denen der Yamaha DX7 den Sound geprägt hat

Der Yamaha DX7 ist einer der ikonischsten Synthesizer der Musikgeschichte. Vor allem in den 1980er-Jahren war er aus Pop, Rock und Filmmusik kaum wegzudenken. Sein digitaler FM-Sound hat hunderte Hits geprägt – ob durch kristallklare E-Pianos, slap-artige Basslinien oder sphärische Flächen.
In diesem Beitrag zeigen wir dir 10 berühmte Songs, bei denen der Yamaha DX7 eine zentrale Rolle spielte. Ideal für alle, die sich für Musikproduktion, Synthesizer-Sounds und den typischen 80s-Vibe interessieren!
1. Whitney Houston – Greatest Love of All
Ein Paradebeispiel für das berühmte „E-Piano 1“-Preset des DX7. Dieser sanfte, glockige Sound ist das Rückgrat der gefühlvollen Ballade. Auch in anderen Whitney-Hits wie „Saving All My Love for You“ wurde der DX7 verwendet.
2. a-ha – Take On Me
Der Slap-Bass in diesem Song stammt vom DX7 (Preset „Bass 1“). Kombiniert mit einem synthischen Lead ergibt das den typischen, druckvollen Klang des Refrains – ein echter Klassiker der 80er.
3. Berlin – Take My Breath Away
Giorgio Moroder setzte beim Soundtrack zu „Top Gun“ auf den Yamaha DX7. Der warme Synth-Bass (Patch „Bass 2“) sorgt für das samtige Fundament des Songs.
4. Kenny Loggins – Danger Zone
Ebenfalls aus „Top Gun“. Der Track lebt von seinem aggressiven DX7-Basssound, der sich gegen die treibenden Drums und Gitarrenriffs durchsetzt – typisch 80er-Jahre-Produktion.
5. Tina Turner – What’s Love Got To Do With It
Ein ganzer Werkzeugkasten aus DX7-Sounds: Flöten-ähnliche Leads, ein knalliger Bass und das ikonische DX7-E-Piano. Hier zeigt sich die Vielseitigkeit des Synths.
6. Angelo Badalamenti – Twin Peaks Theme
Atmosphärisch und geheimnisvoll: Das berühmte Theme zur Kultserie basiert komplett auf DX7-Klängen – insbesondere auf dem „E-Piano 1“-Patch. Ein Musterbeispiel für kreative Soundgestaltung.
7. Queen – Who Wants to Live Forever
Brian May verwendete den DX7 für orchestrale Synth-Flächen. Das Preset „Syn-Orch“ sorgt für die dramatische Tiefe im Intro – ein weiteres Zeugnis für den symphonischen Klangcharakter des DX7.
8. U2 – Where the Streets Have No Name
Brian Eno arbeitete beim „Joshua Tree“-Album mit dem DX7. Die weichen, ambienten Orgelklänge im Intro sind ein gutes Beispiel für die flächigen Sounds, die der Synth beherrscht.
9. USA for Africa – We Are the World
Gleich mehrere DX7-Presets kamen hier zum Einsatz: Glocken, Hornklänge, Marimba – alles typische DX7-Sounds. Sie machen den Refrain so reichhaltig und vielschichtig.
10. Band Aid – Do They Know It’s Christmas?
Das Tubular-Bells-Preset war ein Favorit für festliche Sounds – auch bei diesem Charity-Klassiker. Midge Ure setzte es gezielt ein, um weihnachtliches Flair zu erzeugen.
Fazit: Der Yamaha DX7 als Klangikone der 80er
Ob Popballade, Rockhymne oder Filmsoundtrack – der Yamaha DX7 hat seinen Fingerabdruck in unzähligen Hits hinterlassen. Die hier vorgestellten Songs zeigen, wie vielseitig der Synthesizer eingesetzt wurde: als Lead-Instrument, Begleitung oder Effektgeber.
🎛️ Du produzierst selbst Musik? Dann probiere mal ein paar der typischen DX7-Sounds aus – als Plugin oder Hardware. Vielleicht steckt in deinem nächsten Track ja auch ein Hauch von „Take On Me“.
