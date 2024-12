Im Spannungsfeld der Oberklasse

Arranger-Keyboard Heaven: Korg PaX5, Yamaha Genos2 & Ketron EVENT

Anzeige

Machen wir es kurz: Wenn man ein Arranger-Keyboard der Oberklasse kaufen möchte, kann man heutzutage eigentlich noch wirklich daneben greifen? Nein! End of Story! Okay, okay – nicht ganz so schnell! Spulen wir doch noch mal kurz zurück und fragen uns: Worüber sollte ich mir beim Kauf einer Arranger-Workstation heute eigentlich keine Gedanken mehr machen?

Bevor wir mit unserem Vergleich beginnen, möchten wir an dieser Stelle auf die Einzeltests der drei Kandidaten verweisen, in denen jedes Arranger-Keyboard detailliert vorgestellt wird und die ihr unter diesen Links findet:

Anzeige

Korg Pa5X Professional Arranger

Yamaha Genos2 Arranger-Workstation

Ketron EVENT 61 Arranger-Keyboard

Arranger-Keyboard Heaven

Auch wenn es einfach nur menschlich ist, an bestimmten Dingen der Vergangenheit festzuhalten, gibt es in der Welt der Arranger-Workstations mittlerweile Themen, die wir guten Gewissens auf den staubigen Ablagestapel der Geschichte legen dürfen. Da wäre zunächst einmal die früher oft gefeierte Polyfonie und die eindrückliche Botschaft, dass diese mittlerweile mit Werten von 160 bis weit über 200 parallel spielbaren Tönen bei allen am Markt erhältlichen Probanden deutlich üppiger als nur ausreichend dimensioniert ist.

Speicherplatz ist ebenfalls kein rares Gut mehr und nahezu schallmauerfrei flexibel für User-Sounds & Co. implementiert. Ein weiteres Relikt aus vergangenen Zeiten betrifft das Thema der Soundqualität, denn diese befindet sich in der Arranger-Oberklasse mittlerweile auf einem Niveau, von dem man vor einigen Jahren nur träumen konnte. Auch über Anschlüsse muss man eigentlich keine mahnenden Worte mehr verlieren, denn in diesem Bereich herrscht rückseitig vom HDMI-Port über symmetrische Aus- und Eingänge bis zu multiplen USB-Ports eher Überangebot statt Mangel. Eigentlich ist also alles mehr als perfekt, wäre da nicht:

Der eigene Geschmack

Denn letztlich unterliegt die Entscheidung für ein Instrument doch immer noch den persönlichen Vorstellungen, Wünschen und Interessen, und irgendwo muss der Stoff für hitzige Forendiskussionen ja schließlich auch herkommen. Denn neben der Bedienung der drei marktbeherrschenden Mitbewerber-Keyboards unterscheidet sich auf Basis abweichender Philosophien natürlich auch der klangliche Grundcharakter mal mehr und mal weniger.

Während manch einer den „HiFi-Charakter“ des Genos2 in höchsten Tönen lobt, schwören andere wiederum auf den „In-your-face“-Sound des PaX5 und eine weitere Fanbase auf den durchdacht „ausproduzierten Klang“ der EVENT-Styles. Entscheidungshilfe gefällig? Lasst in diesem Punkt einfach eure Ohren, die für euch optimale Wahl treffen! Einen verbindlich unfehlbaren und kompromisslosen Arranger-Sound gibt es auch 2024 (leider) noch nicht.

Harte Fakten

Auch bei den physischen Erwartungen scheiden sich die Geister und dies manchmal sogar noch vor dem ersten Ton. Während der Genos2 in nur einer Variante mit 76 semi-gewichteten Tasten ausgeliefert wird, lässt sich im Fall des EVENT zwischen einer 76-tastigen, einer kompakteren 61-Tasten-Version und sogar einem tastenlosen Expander-Modul entscheiden.

Noch wilder geht es beim Hersteller Korg zu, der sein Flaggschiff PaX5 nicht nur mit 61 und 76, sondern darüber hinaus sogar noch mit 88 hammergewichteten Tasten anbietet. Damit nicht genug, vertreibt der Hersteller seinen Pa5X in einer Basis-Version (International), als Oriental-Edition und in einer ebenfalls erweiterten Modellvariante (mit Fokus auf den deutschsprachigen Kulturraum) unter dem Zusatz Musikant. Je nachdem, was einem unter den Fingern mehr liegt, dünnt sich das Angebot im Ausschlussverfahren dann entsprechend aus.

Die Qual der Wahl

Das aktuelle Angebot in der Arranger-Keyboard-Königsklasse, in der sogar der Anschluss eines Gesangsmikrofons samt integrierter Effektkette zur fest etablierten Basis-Ausstattung gehört, macht einem die Kaufentscheidung wahrlich nicht einfach. Neben Bauchgefühl und Höreindruck sollte man sich in jedem Fall auch durch die Haptik und Bedienung eines Instruments überzeugen lassen. Schließlich möchte man seine Zeit mit dem Musikmachen verbringen und nicht mit Menütauchfahrten, abendfüllender Manual-Lektüre oder persönlichen Kompromissen. Letztlich sollte also die grundsätzliche Chemie zwischen Musiker und Instrument einfach stimmen. In diesem Sinne: vertraut bei der Auswahl eures Instruments zum einen auf euer Gefühl, aber natürlich auch auf eure Finger und eure Ohren – ihr könnt nur gewinnen!

Unter diesen Links findet ihr die Arranger-Keyboards bei MUSIC STORE professional:

Korg Pa5X 61 | Yamaha Genos2 | Ketron EVENT 61