Workstation der Oberklasse

Test: Yamaha Genos2 – Arranger-Keyboard

Im Yamaha Genos2 fusionieren zahlreiche Technologien des japanischen Herstellers zu einem umfangreichen Gesamtpaket. An wen richtet sich die Arranger-Workstation der Oberklasse und was leistet sie in der Praxis?

Aufbauend auf der Vorstellung des ersten Genos-Modells, nahm man sich im Hause Yamaha ganze sechs Jahre Zeit, um das eigene Arranger-Workstation-Flaggschiff auf die nächste Evolutionsstufe zu heben. Spoiler Alert: Die großzügige Entwicklungszeit des Genos2 hat sich mehr als gelohnt.

Design & Konzept des Yamaha Genos2

Zum guten Ton der Genos-Reihe gehörte von Anfang an eine ideal durchdachte und aufgeräumte Bedienoberfläche. Wer ohne abendfüllendes Studium der Bedienungsanleitung so schnell wie möglich loslegen möchte, wird vom Genos2 umgehend wie selbsterklärend abgeholt. Die 76 Tasten umfassende leichtgewichtete FSX-Klaviatur mit polyfonem Aftertouch hinterlässt bereits nach erstem Kontakt einen rundum positiven Eindruck und das sichere Gefühl, ein vielseitiges Multitalent unter den Fingern zu haben.

Als Dreh- und Angelpunkt spendierten die Entwickler dem Instrument ein besonders helles und gut lesbares, entspiegeltes 9“-Touch-Display. Auch wenn man sich hier letztlich gegen eine kippbare Variante entschied, sorgt der tiefere Einbau dennoch für einen optimierten Neigungswinkel.

Steuerung mit Encoder, Slider & Sub-Display

Die Beleuchtung des Genos2 wurde insgesamt merklich und praxisgerecht überarbeitet. Augenfällig wird dies neben den hinterleuchteten Buttons primär bei den LED-Ketten der zuweisbaren Fader und Dreh-Encoder im Bereich der Live Controls, welche in der Praxis gepaart mit dem schmalen kontrastreichen (und invertierbaren) Parameter-Display (Live Control/ Sub-Display) präzise Informationen über einzelne Einstellungen vermitteln. Innerhalb eines Patch gespeicherte Parameterwerte, werden im Gegensatz zum ersten Genos übrigens nicht mehr abrupt durch den Fader-Einsatz geändert, sondern erst nach Abholen/Überfahren des gespeicherten Grenzwerts.

Über den Verzicht auf ein Metallgehäuse erkauft sich der Yamaha Genos2 zudem trotz seiner üppigen Dimensionen ein relativ portables Gesamtgewicht von lediglich 14,2 kg.

Sounds, Samples & Voices

Im Bereich der Klangerzeugung profitiert der Genos2 durch das umfassende Angebot des Yamaha-Engine-Portfolios. Als Basis-Technologie für die integrierten Stereo-Samples setzt das Instrument auf die AWM-Technologie (Advanced Wave Memory), ergänzt um AEM (Articulation Element Modeling) für eine möglichst natürliche Spielweise akustischer Instrumente sowie eine klassische FM-Engine. Letztere ermöglicht die Wiedergabe echter Soundklassiker der DX-7-Ära – und das nicht über eine Emulation, sondern über den Real-Deal.

Innerhalb der 1.991 Voices umfassenden Sound-Palette greift der Genos2 außerdem auf Yamahas exklusives Piano-Portfolio zurück. Der renommierte CFX-Flügel wurde in seiner Sample-Version durch zusätzliche Layer und das Sampling der gesamten 88-Tasten Klaviatur in doppelter Ausklinglänge maßgeblich aufgewertet. Ebenfalls mit an Board befindet sich mit dem U1 ein moderner Upright-Piano-Klassiker sowie ein wunderbar weiches Felt Piano.

Wer den Grundsound des Genos2 mithilfe der stattlichen Effektbibliothek weitergehend optimieren möchte, erhält mit dem brandneuen Revelation Reverb aus dem Hause Steinberg Zugriff auf einen exklusiven und besonders hochwertigen Halleffekt.

Drumroll

Bereits die für die Style-Qualität wesentlichen Drum-Kits der ersten Genos-Genration tummelten sich bereits in einer Klasse für sich. Mit den räumlich variablen Ambient Drums setzt Yamaha aber noch mal einen drauf und „verbannt“ die maximal marginal angestaubten REVO-Kits kurzerhand in den Legacy-Ordner. Beim neuen Style-Fundament lässt sich nämlich jetzt der mikrofonierte Raumklanganteil als Bestandteil des Kit-Gesamtsounds in 128 Stufen anpassen – wodurch sich die klangliche Ästhetik der Styles wesentlich beeinflussen lässt. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal des Genos2, welches weit über das Hinzumischen von herkömmlichen Reverb-Effekten hinausgeht!

Playing with Style(s)

In den Begleitfunktionen des Genos2 kondensieren sich sämtliche Erfahrungen aus Yamahas Arrangerkeyboard-Entwicklung und so gestaltet sich auch die Bedienung weitgehend selbsterklärend. Das gigantische Angebot aus knapp 800 Styles lässt musikalisch eigentlich überhaupt keine Wünsche mehr offen. Jeder einzelne Style liefert zudem drei unterschiedliche Intros, vier Main-Variationen, Breaks und drei Outro-Varianten.

Über das brandneue Dynamic Control Feature lässt sich nun außerdem das Spiel der virtuellen Band über nur einen Fader dynamisch anpassen. Du möchtest, dass sich die Jazz-Combo während deines Solos nicht nur lautstärketechnisch, sondern auch was Spielweise und Intensität angeht, ein wenig zurücknimmt? Exakt dies ist jetzt auf beeindruckende Weise umsetzbar.

Neben den integrierten Live-Controllern stellt Yamaha zudem noch 9 frei zuweisbare Buttons (drei links und sechs rechts) zur Verfügung. Über diese lassen sich für die Performance verschiedenste Funktionen für den direkten Zugriff ablegen (wie etwa das Aktivieren/Deaktivieren des Leslie-Effekts oder weitere funktionale Shortcuts).

Fazit

Mit dem Genos2 gibt Yamaha seinen Kunden ein ausgesprochen mächtiges Arranger-Keyboard unter die Finger, welches nicht viel vermissen lässt. Das Layout der Menüführung ist exzellent intuitiv gehalten und gewährleistet in der Praxis eine logische Navigation sowie einen optimalen Workflow.

Vorteile

+ Sound

+ Styles mit Dynamic Control

+ Ambient Drums

+ Tastatur

+ Portabilität

Nachteile

– keine