Voices & Styles en masse

Test: Yamaha PSR-SX920 – Arranger-Workstation

Das Yamaha PSR-SX920 setzt neue Maßstäbe für Arranger-Keyboards im Preissegment um die 2.500,- Euro und stellt damit eine preisgünstige Alternative zum Yamaha Genos2 dar. Die Workstation richtet sich in erster Linie an professionelle Musiker, die ein leistungsfähiges Keyboard für eine abwechslungsreiche und ausdrucksstarke Performance suchen.

Yamaha PSR-SX920 – neue Tastatur und bessere Bedienung

Tastatur und Bedienung wurden gegenüber dem Vorgängermodell überarbeitet. Das FSB-Tastatur-Design mit 61 Tasten bietet eine sensible Anschlagdynamik für präzises und ausdrucksstarkes Spiel. Der 7-Zoll-Touchscreen sowie die gut platzierten und deutlich erkennbaren Tasten erleichtern die Bedienung, während acht frei belegbare Tasten und zwei Drehregler die Flexibilität für Live-Performances erhöhen. Dadurch ist das PSR-SX920 gleichermaßen intuitiv wie auch zielsicher zu bedienen.

Klangvielfalt und Stimmen

Mit der neuen Prozessorleistung des PSR-SX920 ist auch die schon zuvor umfangreiche Klangbibliothek noch weiter gewachsen. Das Arranger-Keyboard bietet 1.587 Voices und 63 Drum/SFX-Kits, darunter befinden sich 12 Super Articulation2 Voices und 340 Super Articulation Voices+, die realistische Artikulationen wie Vibrato, Bläser-Attacks oder Triller ermöglichen. Das neue Crossfade-Portamento sorgt zusätzlich für nahtlose Tonübergänge und ist ideal für flüssige Soli und Melodien.

Begleit-Styles mit Dynamik

Das Yamaha PSR-SX920 verfügt über 575 Begleit-Styles und die neue Funktion Style Dynamics Control (SDC), die eine präzise Steuerung der Dynamik der Begleitung erlaubt. Diese Funktion, die vom Genos2 inspiriert wurde, ermöglicht es dem Musiker, Styles in Echtzeit anzupassen und so die Dynamik der einzelnen Spuren eines Styles gezielt zu kontrollieren.

Super Articulation 2 Voices und Super Articulation+

Diese speziellen Voices bieten hoch entwickelte Instrumentenklänge, die je nach Spielweise bestimmte Artikulationen wie Glissandi, Tremoli oder Saitenklänge automatisch einfügen. So klingt beispielsweise eine Gitarre beim Wechsel der Akkorde realistisch, da die Fingergeräusche eines Gitarristen simuliert werden. Die Super Articulation 2 Voices stammen aus dem Yamaha Genos2 und fügen weitere Details wie beispielsweise natürliche Atemgeräusche und Bogenbewegungen bei Blas- und Streichinstrumenten hinzu.

Diese Sounds sind ideal für Solopassagen, da sie authentische Instrumentenklänge in die Arrangements oder Live-Performances einbringen und somit dabei helfen, das Klangbild deutlich realistischer zu gestalten.

Die Super Articulation 2 Voices lassen sich zum Beispiel hervorragend bei Lead-Instrumenten wie Saxophon oder Gitarre nutzen, um Arrangements lebendiger zu gestalten. Um diese Sounds während des Spiels dynamisch zu steuern, lassen sie sich zum Beispiel den Live-Control-Reglern zuweisen.

Crossfade-Portamento

Diese neue Funktion sorgt für sanfte Übergänge zwischen den Noten eines Instruments, was sich besonders bei Blas- oder Streichinstrumenten bemerkbar macht. Anstatt harter Wechsel zwischen den Tönen gleiten sie fließend ineinander, was dem Spieler ermöglicht, authentische Melodien oder besonders hervorstechende Effekte zu erzeugen.

Während des Tests erwies sich das Crossfade-Portamento als tolle Funktion für Balladen, Soli oder Passagen, in denen fließende Melodien im Vordergrund stehen. Besonders in Kombination mit der Super Articulation-Technologie gibt das Crossfade-Portamento eine sehr gute Figur ab. Für schnelle Passagen hingegen eignet sich die Funktion weniger, da hier unpräzise Töne eher unangenehm auffallen.

Style Dynamics Control (SDC)

Die Style Dynamics Control erlaubt es, die Intensität und Dynamik der Begleit-Styles in Echtzeit zu steuern. Hier kann man von einer sanften, zurückhaltenden Begleitung zu kraftvollen, dynamischen Begleitungen wechseln, ohne die eigentlichen Style-Einstellungen ändern zu müssen.

Das bringt Vorteile bei Live-Performances, da sie mehr Kontrolle über die Musik gibt und spontane Anpassungen an die aktuelle Stimmung beim Gig ermöglicht. Damit bringt SDC eine deutlich gesteigerte Flexibilität für die Begleitungen und gibt dem Spiel mehr Ausdruckskraft.

SDC kann außerdem bei Live-Auftritten eingesetzt werden, um zwischen ruhigen und dynamischen Momenten zu wechseln. Ein fließender Übergang in den dynamischen Bereich kann den Spannungsaufbau in einem Song unterstützen und für Abwechslung sorgen.

Die DSP-Leistung des Yamaha PSR-SX920

Die DSP-Leistung des PSR-SX920 wurde im Vergleich zu früheren Modellen verdoppelt, was bedeutet, dass nun komplexere Effekte wie Reverbs, Delays und andere Modulationseffekte mit hoher Qualität genutzt werden können, ohne die Klangqualität zu beeinträchtigen.

Die Verdopplung der DSP-Leistung sorgt laut Hersteller für eine Klangverbesserung und erlaubt es, verschiedene Effekte gleichzeitig zu nutzen. Dies ist besonders in komplexen Arrangements nützlich, die viele verschiedene Klänge und Effekte benötigen.

Ich kann nur empfehlen, mit den DSP-Effekten in unterschiedlichen Instrumenten-Voices zu experimentieren, um den Sound noch besser zu formen, zum Beispiel in Kombination mit Reverbs und Delays für Balladen oder mit Phaser und Chorus für elektronische Sounds.

Chord Looper

Der Chord Looper ermöglicht es, Akkordfolgen aufzuzeichnen und in einer Schleife wiederzugeben. Dies ist besonders beim Songwriting oder in Live-Situationen hilfreich, wenn komplexe Akkordfolgen gespielt werden sollen. Mit dem Chord Looper werden sie nach der Aufnahme automatisch gespielt und man muss sie nicht ständig wiederholen.

Es ist ein nützliches Tool, das nicht nur beim Songwriting Zeit spart, sondern auch die Möglichkeit bietet, sich auf andere Teile der Performance wie Soli oder Gesang zu konzentrieren, während die Akkordbegleitung selbstständig weiterläuft.

Multi Pads und Live-Control-Regler

Mit den Multi Pads lassen sich vorgefertigte oder selbst erstellte musikalische Phrasen und Rhythmen abspielen, die in man in seine Performances einbauen kann. Die Live-Control-Regler bieten einen schnellen Zugriff auf Parameter, wie zum Beispiel Filter und Lautstärke. Diese Features sind hervorragend, um Performances aufzupeppen und spontan kreative Einfälle direkt in die Musik einzubauen. Besonders live ist die schnelle Zugriffsmöglichkeit auf verschiedene Funktionen ein klarer Vorteil.

Yamaha PSR-SX920 – Fazit

Mit einem Preis von ca. 2.489,- Euro bietet das Yamaha PSR-SX920 viele High-End-Funktionen des Yamaha Genos2 zu einem günstigeren Preis. Es ist eine lohnende Investition für Musiker, die auf der Suche nach einer professionellen Arranger-Workstation für Live-Auftritte oder einem “Partner” für ambitioniertes Songwriting sind.

Vorteile:

– Umfangreiche Klangbibliothek mit realistischen Super Articulation Voices

– Crossfade Portamento für nahtlose Tonübergänge

– Style Dynamics Control für dynamische und ausdrucksstarke Performances

– Verbesserte DSP-Leistung für hochwertige Effekte

– Intuitive Bedienung mit Touchscreen und frei belegbaren Tasten

– Chord Looper für einfaches Songwriting und Komposition

Nachteile:

– Höherer Preis im Vergleich zu Einsteiger-Keyboards

– Für Einsteiger eventuell zu komplex in der Bedienung

– Kein 76- oder 88-Tasten-Modell verfügbar

