Access Virus: 10 Songs, in denen der Kult-Synth den Sound trägt

Wer nach Access Virus Songs sucht, will konkrete Beispiele statt bloßer Gear-Listen. Genau deshalb konzentriert sich dieser Beitrag auf Songs, für die es dokumentierte Produzenten-Aussagen oder belastbare Soundanalysen gibt. Der Access Virus erschien 1997; laut Access nutzen bzw. nutzten Acts wie Depeche Mode, Madonna, Linkin Park und The Prodigy den Synth live oder im Studio, und die offizielle Hall of Fame führt darüber hinaus Namen wie Orbital, Pet Shop Boys und Underworld.

Außerdem zeigt sich in den dokumentierten Beispielen schnell ein Muster: Der Virus übernimmt selten nur eine Nebenrolle. Vielmehr trägt er oft genau das Element, das man sofort wiedererkennt – also Lead, Bassline, Hoover oder Arpeggio.

10 Access Virus Songs, die man kennen sollte

1) The Prodigy – Omen

Zunächst zum prominentesten Beispiel: Bei „Omen“ steht der Lead-Sound von Anfang an im Zentrum. Eine detaillierte Patch-Analyse ordnet genau diesen prägnanten Lead einem Virus TI Polar zu – und damit einer Virus-Variante mit klarer Hauptrolle im Track.

2) Chymera – Wish

Hier wird der Fall besonders deutlich. Chymera sagt ausdrücklich, dass „Wish“ ohne den eingebauten Arpeggiator des Access Virus nichts wäre. Damit prägt der Synth nicht nur die Textur, sondern die Identität des ganzen Stücks.

3) Wehbba – Coup Of Doubt

Außerdem zeigt „Coup Of Doubt“, wie stark der Access Virus TI als atmosphärischer Klangträger funktioniert. Wehbba ordnet den markanten Pad-Sound des Tracks direkt dem Virus zu. Dadurch ist der Synth hier nicht nur Beiwerk, sondern ein zentrales Element der Stimmung.

4) Minimal Violence – June Anthem

Ebenso passend ist „June Anthem“. Minimal Violence erklärt, dass die trancigen High-Synths in diesem Track aus dem Access Virus A stammen. Zugleich kommt bei dem Duo der Großteil der Basslines vom Virus. Damit übernimmt der Synth hier klar eine tragende Rolle.

5) Reboot – 12 PM

Darüber hinaus ist „12 PM“ ein starkes Beispiel für einen melodisch dominanten Virus-Einsatz. Reboot sagt, dass die Main-Hookline aus Mallet-Sounds des Access Virus TI gebaut wurde. Genau deshalb passt der Track sehr gut in eine Liste mit Songs, in denen der Virus eine hauptsächliche Rolle spielt.

6) Om Unit feat. Gone The Hero – Jus Sayin

Außerdem liefert Om Unit ein glasklares Statement: „The bass was from the Access Virus.“ Wenn ein Track von langen, massiven Bassnoten lebt, dann spielt der Virus hier zwangsläufig eine Hauptrolle.

7) Mike Kiraly – One Day In Crazies

Bei „One Day In Crazies“ wurde Mike Kiraly laut eigener Aussage oft nach der Herkunft der Bassline gefragt. Seine Antwort ist eindeutig: Access Virus TI. Deshalb ist der Virus hier nicht Beiwerk, sondern die zentrale Hook im Low-End.

8) Mike Kiraly – Midtown Slides By

Im selben Studio-Feature nennt Kiraly den Access Virus TI auch als Synth hinter dem „slippery bass riff“ von „Midtown Slides By“. Und weil genau dieses Riff den Wiedererkennungswert trägt, ist der Virus erneut Hauptdarsteller.

9) Reboot – Piece Of Cake

Reboot formuliert die Sache fast noch direkter: Um „diesen Sound“ zu bekommen, habe er hauptsächlich den Access Virus TI mit seinem Arpeggiator verwendet. Mehr Beleg für eine tragende Rolle braucht es kaum.

10) Wehbba – Basic Pleasure

Schließlich nennt Wehbba den Virus bei „Basic Pleasure“ als Quelle für Bassline und Hoovers, während die trippige Sequenz vom Prophet kommt. Mit anderen Worten: Der Access Virus liefert hier gleich zwei der prägendsten Bausteine des Tracks.

Warum diese Tracks für Produzenten interessant sind

Erstens zeigen diese Beispiele, wie flexibel der Virus eingesetzt wird. Zweitens wird klar, dass der Synth nicht nur schöne Pads kann, sondern ebenso dominante Leads, druckvolle Bässe und charakterstarke Arpeggios. Und drittens erklärt genau das, warum der Access Virus seit seiner Einführung 1997 in so vielen professionellen Setups auftauchte.

Spotify-Playlist: Access Virus Songs auf dem keyboards.de-Kanal

Damit du diese Access Virus Songs nicht einzeln zusammensuchen musst, haben wir alle zehn Tracks zusätzlich in einer Spotify-Playlist auf dem keyboards.de-Kanal auf Spotify gesammelt. So hörst du den charakteristischen Sound des Access Virus direkt hintereinander – von druckvollen Bässen über schneidende Leads bis zu dichten Arpeggios – und kannst die unterschiedlichen Facetten der verschiedenen Virus-Generationen bequem vergleichen. Perfekt zum Reinhören, Referenzhören und Inspirierenlassen.

10 Access Virus Songs – Fazit:

Wenn du nach Access Virus Songs suchst, solltest du vor allem auf dokumentierte Produktionen achten. Denn gerade dort zeigt sich, was den Virus so stark macht: Er sitzt oft nicht irgendwo im Hintergrund, sondern übernimmt den Part, der hängen bleibt. Von „Omen“ über „Jus Sayin“ bis „Basic Pleasure“ zieht sich daher ein roter Faden durch alle Beispiele – der Access Virus trägt den Sound, nicht nur die Randdetails.

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