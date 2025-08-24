10 legendäre Songs mit Linn Electronics LinnDrum

Die Linn Electronics LinnDrum (LM-2) gilt als eine der einflussreichsten Drum-Machines der 1980er-Jahre. Sie prägte unzählige Hits durch ihren druckvollen, aber dennoch warmen Sound. Vor allem der markante Snare- und Kick-Sound sowie die realistisch klingenden Samples machten sie schnell zum Studiostandard für Pop, Rock und Funk. Viele Weltstars bauten ihre größten Erfolge maßgeblich auf dem LinnDrum-Sound auf.

Wir stellen dir in unserer Spotify-Playliste 10 Songs vor, in denen die LinnDrum einen entscheidenden Beitrag leistete:

1. Prince – When Doves Cry (1984)

Prince war einer der größten Verfechter der LinnDrum. In When Doves Cry setzt er sie kompromisslos in den Vordergrund und verzichtete sogar komplett auf einen Bass – der LinnDrum-Groove trägt den gesamten Song.

2. Madonna – Lucky Star (1983)

Madonna nutzte die LinnDrum für viele ihrer frühen Hits. Besonders in Lucky Star hört man die knackigen Hi-Hats und die groovige Snare im typischen 80er-Pop-Kontext.

3. a-ha – Take On Me (1985)

Der weltbekannte Synthpop-Hit lebt nicht nur von seiner eingängigen Melodie, sondern auch vom treibenden LinnDrum-Beat, der das Fundament für die schwebenden Synths bildet.

4. The Human League – Mirror Man (1982)

Hier zeigt sich die LinnDrum als perfekte Ergänzung zum Synthpop-Sound der frühen 80er. Klare, präzise Drums mit einem futuristischen Touch.

5. Stevie Nicks – Stand Back (1983)

Stevie Nicks kombinierte ihre Rock-Wurzeln mit LinnDrum-Patterns und schuf so einen Song, der ohne diese Maschine wohl ganz anders geklungen hätte.

6. Thompson Twins – Hold Me Now (1983)

Die LinnDrum sorgt hier für die typische 80er-Balladen-Stimmung – ein ruhiger, aber bestimmter Groove, der sich perfekt mit den Synth-Flächen verbindet.

7. Genesis – Mama (1983)

Phil Collins war bekannt für seinen Drum-Sound, und selbst er setzte auf die LinnDrum. In Mama wird sie für die düstere, bedrohliche Stimmung perfekt eingesetzt.

8. Frankie Goes to Hollywood – Relax (1983)

Der treibende Groove von Relax basiert auf der LinnDrum, die zusammen mit Synth-Bässen für die explosive Club-Atmosphäre sorgte.

9. Peter Gabriel – Don’t Give Up (1986)

Auch Peter Gabriel ließ sich von der LinnDrum inspirieren. In Don’t Give Up (im Duett mit Kate Bush) setzt er auf einen minimalistischen, aber präzisen Beat.

10. Michael Jackson – Wanna Be Startin’ Somethin’ (1982)

Obwohl Jackson auf vielen Songs echte Drummer einsetzte, nutzte er für bestimmte Grooves die LinnDrum, die hier einen treibenden Disco-Funk-Groove liefert.

Fazit: Die Linn Electronics LinnDrum lebt weiter – in der Behringer LM Drum

Die Original-LinnDrum ist heute ein begehrtes Sammlerstück und wird gebraucht oft für mehrere tausend Euro gehandelt. Für Musiker, die diesen legendären Sound in ihre Produktionen holen möchten, gibt es jetzt eine spannende Alternative: die Behringer LM Drum.

Dieser moderne Clone bietet den authentischen LinnDrum-Sound mit zeitgemäßer Technik, MIDI-Integration und stabiler Bauweise – perfekt für Studio und Bühne. Damit ist sie die ideale Lösung für alle Produzenten, die den 80er-Vibe authentisch einfangen wollen, ohne ein Vermögen auszugeben.

👉 Unser Tipp: Wer den Sound von Prince, Madonna oder a-ha in der eigenen Musik wieder aufleben lassen möchte, sollte sich die Behringer LM Drum unbedingt näher ansehen!