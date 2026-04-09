Test: Erica Synths Perkons HD-01 Black Drum Machine

Mit einem Preis von 1839€ bewegt sich die Erica Synths Perkons HD-01 Black klar im oberen Segment aktueller Drum Machines. Auf dem Papier wirkt das zunächst wie eine ambitionierte Ansage, insbesondere wenn man die bewusst reduzierte Architektur mit vier hybriden Voices betrachtet. In der Praxis zeigt sich jedoch schnell, dass dieses Gerät nicht über Feature-Vielfalt definiert wird, sondern über Fokus, direkten Zugriff und eine sehr eigenständige klangliche Identität.
Die Perkons versteht sich weniger als klassischer Drumcomputer und deutlich mehr als eigenständiges Performance-Instrument. Sie richtet sich an Anwender, die aktiv in den Klang eingreifen wollen und nicht primär mit Presets arbeiten. Dieser Ansatz zieht sich konsequent durch das gesamte Gerät: Es gibt keine verschachtelten Menüs, sondern einen klaren, unmittelbar zugänglichen Workflow.
Genau an diesem Punkt entscheidet sich auch die Preisfrage. Wer ein flexibles Allround-Tool sucht, wird hier möglicherweise nicht vollständig abgeholt. Wer hingegen ein eigenständiges, performatives Instrument mit klarer Handschrift sucht, wird schnell verstehen, warum dieser Preis aufgerufen wird.
Ausstattung und Bedienung – Reduktion mit Substanz
Die Oberfläche der Perkons ist großzügig gestaltet und vollständig auf Direktzugriff ausgelegt. Jede der vier Voices verfügt über acht Bedienelemente und drei Kippschalter, wodurch die Struktur zwar dicht, aber logisch und gut nachvollziehbar bleibt. Die Bedienung wirkt zunächst komplex, erschließt sich aber schnell, weil die wichtigsten Parameter ohne Umwege erreichbar sind.
Die vier Voices sind hybrid aufgebaut: Die Sound-Engine arbeitet digital, danach folgen analoges Multimode-Filter und Overdrive. Entscheidend ist dabei weniger die Anzahl der Funktionen als vielmehr deren Zugänglichkeit. Man versteht schnell, wie sich ein Sound zusammensetzt und welche Regler welchen Einfluss haben.
Im Alltag fühlt sich die Perkons dadurch deutlich unkomplizierter an, als es die reine Feature-Liste vermuten lässt. Gerade im Vergleich zu vielen modernen Grooveboxen, die stark über Menüs organisiert sind, entsteht hier ein sehr direkter Arbeitsfluss. Man dreht an einem Regler und hört sofort die Konsequenz; das ist nicht nur intuitiv, sondern auch musikalisch sinnvoll.
Klang und Signalweg
Technisch kombiniert die Perkons digitale Klangerzeugung mit analoger Weiterverarbeitung. Dieser hybride Ansatz prägt den Charakter des Geräts entscheidend. Der Signalweg führt pro Voice durch ein analoges Multimode-Filter mit den Modi Tiefpass, Bandpass und Hochpass sowie durch eine Overdrive-Stufe.
Der Grundcharakter lässt sich als druckvoll, roh und präsent beschreiben. Viele Sounds bewegen sich zwischen perkussiven Impulsen und tonalen Elementen, oft mit einem leicht aggressiven Unterton. Der Industrial-Einfluss ist dabei eher ein nachvollziehbarer Höreindruck als eine harte technische Kategorie, passt aber gut zur klanglichen Ausrichtung des Instruments.
Das BBD-Delay ist ein zentrales Element der Klangformung und lässt sich zusätzlich modulieren. Ergänzt wird es durch einen Master-Overdrive und einen optischen Kompressor, die dem Gesamtbild mehr Dichte und Druck verleihen. Besonders auffällig ist die Direktheit der Reaktion: Kleine Änderungen an den Parametern haben oft spürbare Auswirkungen.
Modulation und Bewegung
Die Modulationssektion ist bewusst kompakt gehalten und verzichtet auf komplexe Routing-Strukturen. Stattdessen konzentriert sie sich auf das Wesentliche und integriert sich nahtlos in den Workflow. Der LFO bietet mehrere Wellenformen, ist frei zuweisbar und kann bei Bedarf auch synchron betrieben werden.
In der Praxis dient die Modulation weniger als präzises Steuerungswerkzeug und vielmehr als Mittel, um Bewegung und Lebendigkeit in den Sound zu bringen. Gerade in Kombination mit dem Sequencer entstehen dadurch Patterns, die sich organisch entwickeln und nicht statisch wirken. Der Zugriff bleibt dabei jederzeit direkt, was die Arbeit angenehm intuitiv macht.
Voice-Architektur
Die eigentliche Stärke der Perkons liegt in den einzelnen Channels der Voices. Jede Stimme beginnt mit grundlegenden Parametern wie Tune und Decay, die bereits eine erstaunliche Bandbreite abdecken. Während Tune die Tonhöhe festlegt und auch tonale Anwendungen ermöglicht, bestimmt Decay maßgeblich die Länge und Charakteristik des Sounds.
Die eigentliche Klangformung erfolgt über den gewählten Algorithmus sowie die beiden Parameterregler, die je nach Modus unterschiedliche Funktionen übernehmen. Dieses Konzept zwingt dazu, mit den Ohren zu arbeiten, statt sich auf feste Parameterbezeichnungen zu verlassen. In der Praxis führt das oft schneller zu musikalisch interessanten Ergebnissen, weil man sich weniger an klassischen Synth-Strukturen orientiert.
Ein wichtiger Aspekt ist die unmittelbare Umschaltbarkeit der verschiedenen Modi über physische Schalter. Dadurch lassen sich Klangcharaktere sehr schnell verändern, ohne bestehende Einstellungen komplett zu verlieren. Gerade im Live-Einsatz ist das ein großer Vorteil.
Sequencer und Kontrolle
Die Transport- und Sequencer-Sektion ist klar strukturiert und konzentriert sich auf das Wesentliche. Der Step-Sequencer arbeitet mit vier Spuren und 16 Steps pro Pattern. Funktionen wie Ratchets, Probability, Shuffle und verschiedene Clock-Teiler und -Multiplikatoren sorgen dafür, dass aus einem kurzen Pattern schnell komplexe Grooves entstehen können.
Die Begrenzung auf 16 Steps wirkt zunächst restriktiv, erweist sich in der Praxis aber als ausreichend, weil sich über Parameterbewegungen und Abspielvarianten viel musikalische Bewegung erzeugen lässt. Für umfangreichere Arrangements lässt sich das System zusätzlich über MIDI und Clock-I/O einbinden. Das macht die Perkons nicht zu einem klassischen Produktionszentrum, aber zu einem sehr starken klanglichen Kern eines Setups.
Studio und Live
Im Studio integriert sich die Perkons problemlos in bestehende Setups. Die Einzelausgänge erlauben es, jede Stimme separat aufzunehmen und weiterzuverarbeiten, während das interne Effekt- und Master-Processing bereits ein sehr geschlossenes Klangbild liefert. Auch externe Trigger-Eingänge pro Voice erweitern die Einsatzmöglichkeiten deutlich.
Im Live-Einsatz spielt das Gerät seine größte Stärke aus. Die direkte Bedienung, die klare Struktur und die unmittelbare Reaktion auf Eingriffe machen es zu einem performativen Instrument. Man arbeitet nicht mit vorbereiteten Arrangements, sondern formt den Sound aktiv im Moment.
Verarbeitung und Haptik
Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist die Verarbeitung. Die Perkons wirkt durchgehend hochwertig und robust, die Potentiometer laufen mit angenehmem Widerstand und vermitteln ein präzises Gefühl. Das Gehäuse ist stabil und vermittelt den Eindruck, auch intensiveren Einsätzen problemlos standzuhalten.
Der Industrial-Look ist dabei nicht nur ein gestalterisches Element, sondern spiegelt die gesamte Philosophie des Geräts wider. Alles wirkt funktional, reduziert und auf den praktischen Einsatz ausgelegt.
Fazit: Erica Synths Perkons HD-01 Black Drum Machine
Die Erica Synths Perkons HD-01 Black ist kein klassischer Drumcomputer, sondern ein eigenständiges Instrument mit klarer klanglicher Ausrichtung. Mit einem Preis von rund 1.800 bis 1.900 Euro ist sie zweifellos eine Investition, die gut überlegt sein will.
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass dieser Preis nachvollziehbar ist. Die Kombination aus hochwertiger Verarbeitung, direktem Workflow und charakterstarkem Klang ergibt ein stimmiges Gesamtbild. Die Maschine liefert schnell Ergebnisse, bietet aber gleichzeitig genug Tiefe für langfristiges Arbeiten.
Sie richtet sich klar an Produzenten, Sounddesigner und Performer, die aktiv mit Klang arbeiten und sich bewusst für eine bestimmte Ästhetik entscheiden. Wer genau diesen Ansatz sucht, bekommt ein inspirierendes Werkzeug, das sich deutlich von vielen anderen Geräten abhebt.
Pro
- Hochwertige Verarbeitung und sehr gute Haptik.
- Direkter, intuitiver Workflow trotz tiefer Klangmöglichkeiten.
- Charakterstarker, durchsetzungsfähiger Sound.
Contra
- Klanglich klar auf bestimmte Genres und Einsatzbereiche fokussiert.
- Sensible Kontrolle erfordert präzises Arbeiten.
Link zur Herstellerseite: Erica Synths
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