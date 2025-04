Behringer RD-9 – Der Beat lebt weiter

Veröffentlicht am

Behringer RD-9: Eine Ode an die Groove-Maschine

Wenn wir an ikonische Drumcomputer denken, dann lässt die Roland TR-909 ganz sicher die Herzen vieler Musiker, Produzenten und Vintage-Liebhaber höherschlagen. Dieser weiße Kasten mit seinen knalligen Sounds hat nicht nur die elektronische Musiklandschaft der 80er- und 90er-Jahre geprägt – er hat sie förmlich neu definiert. Techno, House, Electro, ja sogar Pop und Rock: Überall stampfte und zischte die 909.

Doch leider ist das Original rar, teuer und anfällig geworden. Hier tritt Behringer auf den Plan – und bringt mit der RD-9 ein modernes Reinkarnationswunder auf die Bühne.

Was die Behringer RD-9 kann, wie sie klingt und warum sie mehr ist als nur ein billiger Clone, das klären wir in diesem musikalisch-informellen Deep Dive.

Ein erster Blick: Oldschool-Charme trifft Moderne

Schon beim Auspacken lacht einen die RD-9 an: Das Layout ist dem der TR-909 zum Verwechseln ähnlich. Weißes Gehäuse, knallorange und graue Akzente, große Drehregler, klackernde Step-Taster – hier fühlt man sich sofort zuhause. Behringer hat die Bedienoberfläche liebevoll rekonstruiert, dabei aber dezent modernisiert: MIDI In/Out/Thru, USB-Anschluss, Einzelausgänge für jeden Kanal, CV/Gate-Optionen und ein stabiler Netzschalter – Features, die beim Original schlicht fehlten.

Besonders schön: die robusten Endlosdrehregler und die hochwertige Verarbeitung, die der RD-9 ein angenehm massives, vertrauenerweckendes Feeling verleiht. Hier klappert nichts billig, hier wird getrommelt!

Klang: 909-Feeling in Reinform – und mehr

Jetzt aber ans Eingemachte: Wie klingt das Teil?

Die Antwort: Bombastisch! Die RD-9 bietet die originalgetreue analoge Klangerzeugung der 909, komplett überarbeitet und frisch implementiert. Kick, Snare, Toms, Hi-Hats, Cymbals – alles klingt knackig, druckvoll und voller Leben. Die Bassdrum wummert mit diesem charakteristischen tiefen Punch, die Snare schnalzt aggressiv und die Hi-Hats säuseln und scheppern genau so metallisch-schön wie einst.

Für euch: Bekannte Songs mit dem Sound der 909:

Behringer spendiert der RD-9 aber auch moderne Extras: Dank eines integrierten Wave-Designers lässt sich der Attack- und Sustain-Bereich der Sounds direkt beeinflussen – für noch mehr klangliche Flexibilität. Ob ultrastumpfe Kicks für Deep Techno oder schneidende Snares für Rave-Tracks – die RD-9 liefert.

Zusätzlich bietet der Kompressor auf dem Hauptausgang einen zupackenden, punchigen Mix, der den Tracks extra Druck verleiht. Besonders bei Live-Performances überaus praktisch.

Sequencer: Step by Step zur Perfektion

Herzstück eines Drumcomputers ist natürlich der Sequencer – und hier punktet die RD-9 auf ganzer Linie.

Der 64-Step-Sequencer erlaubt komplexe Rhythmen und Variationen ohne große Verrenkungen. Swing, Flam, Repeat, Probability, Step-Ratchets: Die RD-9 gibt sich erfreulich spielfreudig und lässt kreative Patterns im Handumdrehen entstehen.

Egal ob du solide 4-to-the-floor-Beats programmierst, tödlich schnelle Electro-Grooves zimmerst oder abgedrehte Broken Beats erforschst: Die RD-9 geht mit. Zudem kannst du bis zu 256 Patterns und 16 Songs speichern – genug Platz für ganze Live-Sets.

Besonders cool: Der Authentic- und der Enhanced-Modus. Authentic lässt die RD-9 wie die TR-909 agieren, inklusive der kleinen Eigenheiten des Originals. Enhanced hingegen bietet moderne Verbesserungen, wie zusätzliche Parameter und flüssigere Abläufe. Für Puristen und Experimentierer gleichermaßen ein Fest!

Anschlüsse: Alles, was das Herz begehrt

Behringer geht bei der Konnektivität keine Kompromisse ein: MIDI In/Out/Thru, USB-MIDI, Einzelausgänge für jede Stimme, Main Out, Kopfhörerausgang, Trigger-Out – was will man mehr?

Vor allem die Einzelausgänge sind Gold wert: So kannst du im Studio jede Drum separat aufnehmen oder live über ein Mischpult individuell bearbeiten.

Auch schön: Die RD-9 lässt sich leicht als Master-Clock oder Slave einsetzen. Tightes Sync-Verhalten ist dabei garantiert – hier wackelt nichts.

Performance und Workflow: Live im Groove

Live-Musiker dürfen sich freuen: Die RD-9 lässt sich intuitiv bedienen und bietet viele Performance-Features. Per Mute/Solo lassen sich einzelne Sounds blitzschnell aus dem Beat nehmen oder hervorheben, ideal für Breakdowns und Drops.

Das Einfügen von Fills, spontanen Step-Veränderungen oder kompletten Pattern-Wechseln erfolgt butterweich.

Und wer es richtig wild treiben will, nutzt die Echtzeit-Parameterveränderungen. Mit ein wenig Übung wird die RD-9 zur ausdrucksstarken Live-Waffe, mit der du dein Publikum in den Groove-Strudel ziehst.

Fazit: Mehr als nur ein Clone – eine echte Beatmaschine

Die Behringer RD-9 ist weit mehr als nur eine billige Kopie der TR-909. Sie ist eine liebevolle Hommage, die mit modernen Features, sattem Klang und überragendem Preis-Leistungs-Verhältnis punktet.

Für Vintage-Fans, Live-Performer, Beatbastler und Studio-Enthusiasten gleichermaßen bietet die RD-9 ein unschlagbares Paket. Klar, Puristen werden vielleicht einwenden, dass eine „echte“ 909 immer noch etwas „besonderer“ klingt. Aber seien wir ehrlich: In der Praxis überzeugt die RD-9 auf ganzer Linie.

Also: Wer Lust hat, fette Techno-Drums, pumpende House-Grooves oder knallende Electro-Beats zu zaubern, sollte sich die Behringer RD-9 unbedingt einmal näher ansehen. Der Beat lebt – und er ist verdammt gut drauf!

Fazit – Mehr als nur ein Clone – eine echte Beatmaschine Die Behringer RD-9 ist weit mehr als nur eine billige Kopie der TR-909. Sie ist eine liebevolle Hommage, die mit modernen Features, sattem Klang und überragendem Preis-Leistungs-Verhältnis punktet.Für Vintage-Fans, Live-Performer, Beatbastler und Studio-Enthusiasten gleichermaßen bietet die RD-9 ein unschlagbares Paket. Klar, Puristen werden vielleicht einwenden, dass eine „echte“ 909 immer noch etwas „besonderer“ klingt. Aber seien wir ehrlich: In der Praxis überzeugt die RD-9 auf ganzer Linie. Also: Wer Lust hat, fette Techno-Drums, pumpende House-Grooves oder knallende Electro-Beats zu zaubern, sollte sich die Behringer RD-9 unbedingt einmal näher ansehen. Der Beat lebt – und er ist verdammt gut drauf! Pro Sound der Roland TR-909 gut getroffen

Preis/Leistung

solide gebaut Contra keine Link zur Herstellerseite: