Test: Erica Synths Echolocator – Vielseitiges Stereo-Delay

Der Erica Synths Echolocator ist ein Highlight in der Welt der Effektgeräte – insbesondere für Musiker, Sounddesigner und Producer, die sowohl bei Live-Performances als auch im Studio auf ein hochflexibles, intuitiv bedienbares Stereo-Delay setzen. Das Gerät wurde in enger Zusammenarbeit mit den Software-Entwicklern von 112 dB entwickelt, wodurch sich die durchdachte Bedienung sowie die vielfältigen Funktionen erklären lassen. Dank seiner robusten Bauweise in einem nachhaltigen Aluminiumgehäuse, kombiniert mit zahlreichen kreativen Features und einer breiten Klangpalette, ist der Echolocator eine vielseitige Ergänzung für jedes Setup.

Bedienung & Features – Klar strukturiert, schnell zugänglich

Das zentrale Bedienfeld des Echolocator besticht durch seine übersichtliche Anordnung sowie ein zweifarbiges Display, auf dem jedoch nur Basisinhalte und Presets dargestellt werden. Dabei sind alle relevanten Parameter wie Delay-Zeit, Feedback, Ping-Pong, Modulationsgeschwindigkeit (Mod Speed), Modulationstiefe (Mod Depth), Dry/Wet-Verhältnis, Pitch Shift, Reverb und Shimmer über dedizierte Regler direkt zugänglich. Somit entfällt das mühsame Navigieren durch Menüs – ein großer Vorteil für Anwender, die nicht nur Wert auf unmittelbaren Zugriff legen, sondern auch bei Live-Shows oder spontanen Soundänderungen im Studio schnell reagieren müssen.

Neben den klassischen Delay-Algorithmen bietet der Echolocator auch eine Vielzahl an kreativen Modi. Besonders hervorzuheben ist der Shimmer-Effekt, der durch den Einsatz von Harmonischen sowie Reverb-Atmosphären eine träumerische, nahezu traumhafte Klangwelt erschafft. Der Pitch Shifter ist so konzipiert, dass er sowohl subtile Tonhöhenverschiebungen für feine Klangfarbenänderungen als auch dramatische Transponierungen für experimentelle Soundkollagen ermöglicht.

Eine weitere innovative Funktion ist der sogenannte „Dirty Mode“, welcher das Delay in einen BBD-artigen, crunchy Effekt verwandelt. Gerade dieser Modus ist ideal, um dem Klang eine rauere, aggressivere Textur zu verleihen – insbesondere geeignet für modernen Pop, Electro oder auch Noise-Klangwelten.

Darüber hinaus steht der Freeze-Button im Fokus: Mit ihm kann das eingehende Signal endlos eingefroren werden, wodurch unendliche Tape- und Ambient-Texturen möglich werden. Das macht den Echolocator auch zu einem kreativen Werkzeug im Live-Bereich, etwa wenn es um atmosphärische Klanglandschaften geht. Ergänzend dazu erlaubt das Tap Tempo-Feature, die Delay-Zeit manuell an das Tempo eines Stückes anzupassen, wodurch eine präzise rhythmische Integration gewährleistet ist.

Modulations-LFO für TIME-Parameter:

Der Echolocator verfügt über eine integrierte LFO, mit der die Delay-Zeit automatisch sowie kontinuierlich moduliert werden kann. Dadurch entstehen lebendige, schwingende Echoeffekte – von sanften Vibratos bis hin zu pulsierenden Rhythmen. Zudem sind die Parameter für Geschwindigkeit und Intensität variabel, sodass sich vielfältige Bewegungen im Klang realisieren lassen.

Magic Mode (Parameter Randomizer):

Der „Magic Mode“ sorgt hingegen für spontane Klangvariationen. Dabei werden mittels Zufallsgenerator wichtige Parameter unregelmäßig neu eingestellt, was wiederum zu atmosphärischen, überraschenden Effekten führt. Gerade für experimentelles Sounddesign oder improvisierte Performances, bei denen unvorhersehbare Klangentwicklungen gefragt sind, ist dieser Modus ideal.

Preset-Morphing:

Mit Hilfe dieser Funktion lassen sich zwei Presets nahtlos miteinander verschmelzen. Hierbei wandern die Parameter allmählich von einem Zustand in den anderen, wodurch fließende Übergänge entstehen. Insbesondere beim Live-Einsatz ermöglicht das ein sanftes Wechseln zwischen Klangwelten, ohne dass der Sound unterbrochen wird.

Anschlüsse & Verarbeitung

Die symmetrischen Stereo-Ein- und -Ausgänge, MIDI In/Thru, USB sowie der Footswitch-Eingang maximieren die Kompatibilität und Integration in verschiedenste Setups. Das robuste Aluminiumgehäuse ist kompakt (23 x 14,5 x 7 cm) und trägt das Gewicht von 843 g, was den mobilen Einsatz erleichtert. Die externe 12V-DC-Stromversorgung ist im Lieferumfang enthalten.

Presets, Speicherung & MIDI – Flexibilität für Studio & Bühne

Der Umgang mit Presets gehört zu den zentralen Komponenten des Echolocator-Designs. Das Gerät bietet 40 Factory-Presets, die eine breite Palette an Klangergebnissen abdecken – von subtilen Echo-Texturen bis zu voluminösen Raumwänden. Darüber hinaus stehen 60 User-Presets zur Verfügung, in denen individuelle Einstellungen gespeichert werden können. Die Konfigurationen können bequem via USB exportiert oder importiert werden, was den Workflow erheblich erleichtert und die Backup-Anlage vereinfacht.

>> Hier findest Du den Test zum Erica Synths Nightverb – Reverb für Synthesizer <<

Die vollständige MIDI-Implementierung macht den Echolocator zu einem integralen Bestandteil moderner Setups. Sämtliche Parameter sind MIDI-CC-kompatibel, sodass sie nahtlos in eine DAW oder auf andere MIDI-kompatible Hardware eingebunden werden können. Das erweitert die Master- und Automatisierungsmöglichkeiten erheblich. Für den Live-Einsatz wurde außerdem ein konfigurierbarer Footswitch-Eingang integriert, der z.B. zum Aktivieren des Freeze-Modus oder zum Wechseln zwischen Presets verwendet werden kann.

Klang & Praxiseinsatz – Echtzeitkontrolle und kreative Freiheit

In der Praxis zeigt der Echolocator eine beeindruckende Bandbreite an Klangfarben. Die Delay-Zeit lässt sich von 4 Millisekunden bis zu 4 Sekunden einstellen – das reicht für alles, von subtilen Slapback-Delays bis zu weiten, schwebenden Raumsprecher. Die Modulationen, Resonanz-Filter und der Reverb-Shimmer werden es Klangtüftler ermöglichen, kaum vorstellbare Atmosphären oder experimentelle Texturen zu erzeugen.

Besonders im Live-Betrieb punket das Effektgerät durch seine ergonomische Bedienung. Die Haptik der Regler erlaubt schnelle und präzise Eingaben, was bei spontanen Setups oder improvisierten Performance-Situationen essenziell ist.

Fazit Der Erica Synths Echolocator ist ein inspirierendes, vielseitiges Stereo-Delay, das durch seine direkte Bedienbarkeit, Klangvielfalt und Livelogik begeistert. Besonders punkten die kreativen Features wie Shimmer, Pitch Shift und Freeze sowie die umfassende MIDI-Implementierung. Für Performer und Sounddesigner, die ein hands-on-freundliches Delay mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten suchen, ist der Echolocator eine klare Empfehlung. Pro Sehr intuitive Bedienung

Umfangreiche Klangoptionen

Preset-Management & MIDI-Integration

Robuste, mobile Bauweise Contra Kein integrierter Kopfhörerausgang

Kein Display für tiefgehende Parameter-Editierung (nur Data-Encoder und Basisanzeige) Link zur Herstellerseite: Erika Synth