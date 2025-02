Test: Erica Synths Nightverb – Reverb für Synthesizer

Das Erica Synths Nightverb ist ein Reverb, das speziell für Synthesizer entwickelt wurde. Dafür kooperierte Erica Synths mit den Effektspezialisten der niederländischen Firma 112dB, die bereits seit 2005 erfolgreich ihre Plug-ins vertreiben.

Erica Synths Nightverb – Hall für Synthesizer

Angefangen mit dem Zen Delay, welches seit 2020 auf dem Markt ist, kommt nun der nächste Schritt für Erica Synths – ein passender Reverb-Effekt. Genau wie das Zen Delay kommt das Nightverb in einem sehr stabilen Desktop-Gehäuse daher. Es erinnert etwas an ein großes Pedal für die Saitenfraktion, es fehlen jedoch typische Fußtaster. Dennoch können Gitarren oder Bassgitarren technisch angeschlossen werden – der integrierte Gain-Poti schafft auch eine Pegelanhebung auf ein Gitarrensignal. Doch was kann ein Reverb-Effekt für aktuell 569 Euro?

Auspacken und erster Eindruck

Das Erica Synths Nightverb wird in einem stylischen Karton geliefert – ein Hauch von Qualität und Understatement liegt in der Luft – selbst das Handbuch wurde auf sehr dickem Papier produziert. Das Nightverb besteht bis auf die 14 Drehregler und einem gerasterten Endlosregler komplett aus Metall. Anschlüsse gibt es reichlich: Neben L/R In/Out kommen MIDI-Buchsen, USB und ein Anschluss für einen Footswitch dazu. Fehlt was? Nee.

Bedienung bitte!

Das Nightverb ist für Klangtüftler ausgelegt: Neben den typischen Dry/Wet, Low/High-Damp und Feedback-Regler finden wir auch noch exotische Parameter wie „Spin“ und „Shape“. Dabei handelt es sich um Modulationen innerhalb der Hallfahne, die für zusätzliche Bewegung sorgt. Der etwas größere Size-Regler, flankiert von LEDs für den Eingangspegel, ist mittig angeordnet und regelt die Raumgröße des Effekts.

Besonderheiten beim Erica Synths Nightverb

Nicht neu, aber dennoch besonders ist der Freeze-Knopf. Damit kann man die aktuelle Hallfahne einfrieren und quasi als „Drone“ laufen lassen – sehr praktisch für experimentelles oder Ambient. Daneben verfügt der mittig angeordnete Size-Regler über einen witzigen Effekt – ist eine Hallfahne aktiv und wird der Size-Regler bedient, wird die Hallfahne mit einer Art „Pitch-Effekt“ stufenlos transponiert. Rechts daneben befindet sich der Feedback-Regler, der in Abhängigkeit weiterer Parameter eine Hallfahne (Decay) von bis zu 1000 Sekunden erzeugen kann. Mir selbst fällt keine praktische Anwendung ein, die auf so ein Feature zurückgreift, aber „haben“ ist ja besser als „wollen“.

Wie ist der Klang einzuordnen?

Einen Halleffekt für aktuell etwas mehr als 550 Euro sollte schon sehr für die eigenen Anforderungen passen. Für mich klingt der Hall sehr „modern“ – damit meine ich, dass wenn man die Gegebenheiten zur Modulation durch „Spin“ und „Shape“ nicht nutzt, der Hall der „glatt“ und „kühl“ wirkt – diese Attribute sind keinesfalls im negativen Sinne wertend gemeint. So passt der Hall für meinen Geschmack zum Beispiel gut zu einem SciFi-Produkt oder auch in hochtechnologische Genre wie Cyberpunk. Als Haupthall für z. B. einer Ballade würde ich andere Produkte vorziehen.

Weiteres

Der Erica Synths Nightverb ist darauf ausgelegt, den Klang mittels der Regler zu erforschen. Damit man sich zwischendurch nicht verliert, bietet der Nightverb 100 Speicherplätze, von denen ab Werk bereits 30 mit Werkspatches belegt wurden. Patches können auch über USB ausgetauscht werden. Ebenso vorhanden ist eine MIDI-Schnittstelle, um Parameter per MIDI fernzusteuern. Im Gegenzug senden die Regler MIDI-CC und können somit auch in einem Sequenzer aufgezeichnet werden. Abgerundet wird der Nightverb durch einen Eingang für einen Footswitch für Funktionen wie Bypass, Freeze oder Navigation.

Fazit

Erica Synths erweitert mit dem Nightverb ihre Produktpalette für Synthesizer und andere Instrumente. Der Reverb ist in vielen Parametern flexibel anpassbar und sehr stabil gebaut, sodass er sich auch problemlos in ein Live-Setup einfügen lässt. Die vielen Regler lassen sich fantastisch via „Hands-On“-Mentalität bedienen und nach Herzenslust verändern, sodass Klangschrauber geradezu eingeladen werden, das neue Produkt von Erica Synths auszuprobieren. Durch kreative Werkzeuge wie „Freeze“ oder die Pitch-Funktion des „Size-Regler“ können spannende Sounds auch in Sekunden erzeugt werden.

Bewertung

+ Stabil

+ erstklassiger Klang

+ viele Parameter im direkten Zugriff

+ auch für Instrumente ohne Line-Level geeignet

+ echter Stereo-Pfad

Hier könnt ihr das Erica Synths Nightverb bei MUSIC STORE professional bestellen.

Website von Erica Synths