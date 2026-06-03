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Signierte Synthesizer von deadmau5

Veröffentlicht am von Jim
deadmau5 space mau5head
03
Juni

Der kanadische Musiker, Produzent und Label-Besitzer Joel Zimmerman, aka deadmau5, trennt sich von Synthesizern und anderen Geräten aus seinem Studio. Um die Aktion zu promoten, wird er einige Exemplare signieren und auch Merchandising-Artikel im mau5head-Design veräußern.

Das Studio von deadmau5

In der Nähe von Toronto betreibt deadmau5 ein beeindruckend ausgestattetes Studio mit Vintage-Synthesizern und Modularsystemen. Die wahren Schätze wird er zwar behalten, aber einiges an Equipment, das er bei seinen Produktionen und eventuell auch bei Performances genutzt hat, kann nun den Besitzer wechseln.

Vor nicht allzu langer Zeit gewährte Deadmau5 auf dem YouTube-Kanal der Plattform Reverb, wo er auch seinen Onlineshop eingerichtet hat, einen Einblick in sein Studio. Zimmerman erzählte dabei außerdem über seinen Werdegang und wie das mit dem jeweiligen Equipment der Zeit verknüpft war.

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Signierte Synthesizer & ein Mauskopf

Zunächst werden nur einige Geräte angeboten, die Zimmerman verkaufen wird. Weitere Gear soll wohl später folgen. Auf Bildern wurde vorab gezeigt, wie er einen Korg microKORG2, eine Akai MPC Key 37 und einen Moog Labyrinth signiert. Außerdem werden auch hochpreisigere Sachen, wie Telegrapher-Monitore mit mau5head-Design, angeboten. Ein besonderes Stück ist der „Space mau5head“-Helm, ein Einzelstück, das für eine Installation in Las Vegas angefertigt wurde. Dieser wird unter Subscribern verlost.

Der Erlös der Aktion fließt übrigens nicht nur in die Tasche von Zimmerman. Ein Teil soll der Hilfsorganisation „Toronto Cat Rescue” zugutekommen – ganz ohne Ironie.

deadmau5 signiert
deadmau5 signiert die Akai MPC Key 37 (Bild: Reverb)

 

Wer die einzelnen Stücke verpasst, da sie sicherlich schnell vergriffen sind, oder auf die Signatur keinen Wert legt, kann zumindest einen Teil des angebotenen Equipments ja immer noch auf dem regulären Weg erwerben.

Website von deadmau5

deadmau5 auf Reverb

 

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Korg microKORG2

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Moog Labyrinth

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