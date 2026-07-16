Native Instruments Super*Saw: Neuer Software-Synthesizer

Native Instruments Super*Saw ist ein neuer Software-Synthesizer, der gemeinsam mit Produzent A. G. Cook entwickelt wurde. Im Zentrum steht ein Sounddesign-Ansatz, der auf dicht gestapelten Sägezahn-Wellen basiert. Damit richtet sich Native Instruments SuperSaw vor allem an Produzenten, die breite Leads, schwebende Akkorde, aggressive Rave-Sounds und experimentelle Klangbewegungen schnell umsetzen möchten.

A. G. Cook ist unter anderem als Gründer von PC Music bekannt und arbeitete mit Künstlern wie Charli XCX, Caroline Polachek, Oklou und Jónsi. Entsprechend deutlich zielt Super*Saw auf moderne elektronische Pop-, Hyperpop-, Club- und Synth-Sounds ab.

Was ist Native Instruments Super*Saw?

Native Instruments SuperSaw ist ein spielbarer Software-Synthesizer, der klassische Supersaw-Klänge nicht nur nachbildet, sondern in eine performative und experimentelle Richtung erweitert. Statt mehrere Synth-Spuren manuell zu layern, stellt SuperSaw ein Instrument bereit, das dichte Sägezahn-Stacks direkt erzeugt und diese in Echtzeit formbar macht.

Sawtooth-Stacks als klangliches Zentrum

Klanglich basiert Native Instruments Super*Saw auf einem dualen 8-Voice-Sawtooth-Oszillatorsystem. Dadurch lassen sich besonders breite, harmonisch dichte und bewegte Sounds erzeugen. Solche gestapelten Sägezahn-Wellen gehören seit Jahrzehnten zu den prägenden Bausteinen elektronischer Musik – von Trance und Rave bis hin zu modernem Pop und experimenteller Clubmusik.

Super*Saw reduziert diesen oft aufwendigen Layering-Prozess auf ein einzelnes Instrument. Das spart Zeit im Produktionsprozess und macht den Sound gleichzeitig direkter spielbar.

4-Corner-Morpher für Bewegung und Ausdruck

Ein zentrales Feature von Native Instruments Super*Saw ist der 4-Corner X/Y Morpher. Damit lassen sich verschiedene Klangzustände in Echtzeit überblenden. Aus einfachen Gesten entstehen dadurch bewegte Sounds, die sich zwischen Harmonie, Spannung, Chaos und Klarheit verändern können.

Gerade für elektronische Produktionen ist das spannend, weil Übergänge, Build-ups und klangliche Modulationen ohne aufwendige Automationskurven entstehen können. Der Morpher macht Super*Saw daher nicht nur zu einem Sounddesign-Werkzeug, sondern auch zu einem Performance-Instrument.

Musikalische Tools für Akkorde, Skalen und Quantisierung

Damit experimentelle Klangbewegungen musikalisch kontrollierbar bleiben, bietet Super*Saw verschiedene Hilfen für Harmonie und Tonhöhe. Dazu gehören Chord-, Scale- und Quantize-Funktionen. So lassen sich komplexe Bewegungen erzeugen, ohne dass das Ergebnis sofort unkontrolliert oder unbrauchbar wird.

Zusätzlich gibt es kontrollierte Off-Grid-Variationen. Dadurch kann Native Instruments Super*Saw präzise klingen, aber bei Bedarf auch bewusst instabil, metallisch oder chaotisch wirken.

Glide, Voice Offset und Stereo-Tiefe

Für Bewegung im Sound sorgen außerdem Voice Offset und per-Voice Glide. Damit entstehen gleitende Harmonien, breite Stereo-Effekte und lebendige Übergänge zwischen Noten. Das macht Super*Saw interessant für Leads, Pads, Basslines, Soundeffekte und Akkordflächen.

Durch flexible Mono- und Poly-Modi lässt sich der Synthesizer sowohl für druckvolle monophone Linien als auch für breite mehrstimmige Stacks einsetzen.

Integrierte Effekte für fertige Sounds

Native Instruments Super*Saw bringt Chorus, Delay und Reverb direkt mit. Außerdem ist ein integriertes Filtersystem mit LPF, BPF und HPF an Bord. Dadurch lassen sich Sounds schnell in einen mixfertigen Zustand bringen, ohne sofort externe Plug-ins einsetzen zu müssen.

Besonders bei dichten Supersaw-Klängen ist das praktisch, weil Klangbreite, Raumanteil und Filterbewegung direkt im Instrument abgestimmt werden können.

Native Instruments Super*Saw: wichtigste Features

Duales 8-Voice-Sawtooth-Oszillatorsystem

4-Corner X/Y Morpher mit Interpolation

Echtzeitsteuerung und Automationssupport

Morphbare Modulationsroutings

Chord-, Scale- und Quantize-System

Voice Offset und per-Voice Glide

Mono- und Poly-Modi

Integrierte Effekte: Chorus, Delay und Reverb

Filtersystem mit LPF, BPF und HPF

Integration mit Kontrol-Keyboards und Maschine

Unterstützung für ASIO, Core Audio und WASAPI

Plug-in-Formate: VST3, AU und AAX

Systemanforderungen

Native Instruments Super*Saw läuft unter Windows 10 oder Windows 11 sowie unter macOS 14, macOS 15 und macOS 26. Vorausgesetzt werden ein Intel Core i5 oder eine vergleichbare CPU beziehungsweise Apple Silicon. Der Arbeitsspeicher sollte mindestens 4 GB betragen, empfohlen werden 6 GB RAM.

Das Plug-in läuft in 64-Bit-Hosts als VST3, AU und AAX. Für Installation und Aktivierung wird eine Internetverbindung benötigt. Anschließend ist die Offline-Nutzung möglich.

Für wen eignet sich Native Instruments Super*Saw?

Native Instruments Super*Saw richtet sich an Produzenten elektronischer Musik, Sounddesigner und Live-Performer. Besonders spannend ist der Synthesizer für Genres wie Hyperpop, Synthpop, EDM, Trance, Ambient, Experimental, Clubmusik und moderne Pop-Produktionen.

Wer häufig breite Supersaw-Flächen, extreme Leads, harmonische Glides oder dichte Layer-Sounds baut, bekommt mit Super*Saw ein spezialisiertes Werkzeug, das komplexe Sounddesign-Prozesse beschleunigen kann.

Fazit: Native Instruments Super*Saw macht Supersaw-Sound performativ

Native Instruments Super*Saw wirkt wie ein fokussierter Spezial-Synth für moderne Sawtooth-Stacks. Statt klassische Supersaw-Klänge nur statisch bereitzustellen, setzt das Instrument auf Echtzeit-Morphing, musikalische Hilfsfunktionen und expressive Klangbewegung.

Damit könnte Super*Saw besonders für Produzenten interessant werden, die schnell zu großen, dichten und bewegten Sounds kommen möchten. Die Zusammenarbeit mit A. G. Cook deutet zudem klar an, dass Native Instruments hier nicht nur einen klassischen Dance-Synth, sondern ein experimentelles Werkzeug für aktuelle elektronische Pop- und Club-Ästhetik positioniert.

Herstellerlink: Native Instruments – Software Und Hardware Für Musikproduktion Und Djing

FAQ zu Native Instruments Super*Saw

Was ist Native Instruments Super*Saw?

Native Instruments Super*Saw ist ein Software-Synthesizer, der auf gestapelten Sägezahn-Wellen basiert. Er wurde gemeinsam mit Produzent A. G. Cook entwickelt und ist auf breite, dichte und bewegte Synth-Sounds ausgelegt.

Wie spricht man Super*Saw aus?

SuperSaw wird laut Hersteller „SuperStarSaw“ ausgesprochen. Die bevorzugte Schreibweise bleibt jedoch SuperSaw.

Welche Sounds kann man mit Super*Saw erzeugen?

Super*Saw eignet sich für breite Supersaw-Leads, Akkordflächen, glidende Harmonien, metallische Dissonanzen, Rave-Sounds, Bässe und experimentelle Klangbewegungen.

Welche Effekte sind in Native Instruments Super*Saw enthalten?

Der Synthesizer bietet Chorus, Delay und Reverb. Zusätzlich gibt es ein integriertes Filtersystem mit Tiefpass, Bandpass und Hochpass.

Läuft Super*Saw als Plug-in?

Ja, Super*Saw läuft in 64-Bit-Hosts als VST3, AU und AAX.

Ist Native Instruments Super*Saw mit Maschine und Kontrol kompatibel?

Ja, Super*Saw bietet eine nahtlose Hardware-Integration mit Kontrol-Keyboards und Maschine.