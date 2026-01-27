Native Instruments GmbH in vorläufiger Insolvenz – was Musiker jetzt wissen sollten (Stand: 27.01.2026)

Nach Berichten von Create Digital Music (CDM) läuft für die Native Instruments GmbH (Berlin) ein vorläufiges Insolvenzverfahren. CDM verweist dabei auf Veröffentlichungen im offiziellen Insolvenzbekanntmachungs-Portal und nennt als vorläufigen Insolvenzverwalter Prof. Dr. Torsten Martini (GÖRG).

Was ist passiert?

CDM schreibt, dass Native Instruments GmbH sich in vorläufigen Insolvenzverfahren befindet und dass Prof. Dr. Torsten Martini als „vorläufiger Insolvenzverwalter“ gelistet ist.

Eine offizielle Stellungnahme von Native Instruments lag laut CDM zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht vor.

Was bedeutet „vorläufige Insolvenz“ konkret?

Im deutschen Insolvenzrecht ist das vorläufige Verfahren die Phase zwischen Insolvenzantrag und der Entscheidung, ob das Verfahren eröffnet wird (oder ggf. abgewiesen wird). In dieser Zeit kann das Insolvenzgericht Sicherungsmaßnahmen anordnen, um eine nachteilige Veränderung der Vermögenslage zu verhindern.

Ein vorläufiger Insolvenzverwalter ist dabei typischerweise mit der Sicherung/Überwachung und der Prüfung von Sanierungsoptionen befasst – das kann von Fortführung über Restrukturierung bis hin zu Verkauf/Übertragung von Unternehmensteilen reichen (je nachdem, was wirtschaftlich möglich ist).

Warum ist das für die Szene so relevant?

Native Instruments ist nicht irgendein Plugin-Anbieter: Von Kontakt über Reaktor bis Maschine hängen unzählige Produktionen, Live-Rigs und Studio-Workflows an NI-Ökosystemen. Dazu kommt: NI tritt seit einigen Jahren auch als Dachmarke einer größeren Gruppe auf – laut NI gehören iZotope, Plugin Alliance und Brainworx zum Unternehmen.

Zur Einordnung der Ownership: Bereits 2021 wurde öffentlich kommuniziert, dass Francisco Partners eine Mehrheitsbeteiligung an der Native-Instruments-Holding übernehmen sollte.

Was heißt das für dich als User:in (kurzfristig)?

Solange keine weiteren Details bekannt sind, ist Panik fehl am Platz – aber Vorsorge ist sinnvoll. Typische Risikofelder in solchen Situationen:

Account-/Lizenz-Infrastruktur (Login, Aktivierung, Native Access, Downloads)

(Login, Aktivierung, Native Access, Downloads) Support & Garantieabwicklung

Subscriptions/Cloud-Features (falls genutzt)

(falls genutzt) Roadmaps/Updates (Tempo, Prioritäten, Produktpflege)

CDM selbst weist darauf hin, dass sich aus der Situation zwangsläufig Fragen für Besitzer:innen der Produkte ergeben und dass die Auswirkungen erst in den kommenden Monaten klarer werden.

Und was ist mit iZotope/Plugin Alliance/Brainworx?

NI selbst beschreibt diese Marken als Teil des Unternehmens.

Ob und wie sich ein vorläufiges Insolvenzverfahren auf einzelne Marken, Produkte, Lizenzsysteme oder Teams auswirkt, hängt stark davon ab, wie die Gesellschaftsstruktur und Vertrags-/IP-Lage konkret aussehen. An dieser Stelle sind seriöse Aussagen erst möglich, wenn es offizielle Infos (oder gerichtliche/administrative Updates) gibt.

Native Instruments vorläufige Insolvenz – Ausblick

Stand jetzt bleibt festzuhalten: Vorläufige Insolvenz ist (noch) nicht automatisch das Ende – es ist häufig auch der Startpunkt für Sanierung, Investorensuche oder strukturelle Neuaufstellung. Entscheidend wird sein, ob NI zeitnah kommuniziert, wie es mit Produkten, Accounts, Updates und Support weitergeht. CDM hat nach eigener Aussage um Stellungnahme gebeten, jedoch zunächst keine Antwort erhalten.

Quelle: Native Instruments GmbH is in preliminary insolvency – CDM Create Digital Music