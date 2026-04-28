Neues 26×28-Interface für Recording, Mixing und Studio-Routing

Mit dem ISA C8X erweitert Focusrite seine Recording-Lösung um ein umfangreich ausgestattetes 26-in/28-out USB-C-Audiointerface für anspruchsvolle Studio-Setups. Das 2-HE-Rackgerät kombiniert zwei klassische ISA-Transformator-Preamps mit sechs weiteren, fernsteuerbaren Focusrite-Mikrofonvorverstärkern und richtet sich damit an Produzenten, Toningenieure und Projektstudios, die analogen Klangcharakter, flexible Signalführung und moderne Recall-Funktionen in einem Interface bündeln möchten.

Zwei ISA-Preamps mit Lundahl-Übertragern

Klassischer Vorverstärker-Sound mit moderner Steuerung

Im Mittelpunkt stehen die beiden ISA-Preamps auf Basis von Lundahl LL1538 Eingangsübertragern. Sie sollen Signalen subtile Wärme und mehr Körper verleihen und bieten neben bis zu 79 dB Gain auch schaltbare Eingangsimpedanz, Hochpassfilter, symmetrische Inserts sowie eine Kombination aus gerasterter und feiner Gain-Regelung.

Console Mode und 430 Air für analoge Klangformung

Für zusätzliche Klangfärbung stehen zwei analoge Klangmodi bereit: Der Console Mode erzeugt variable Sättigung und Low-End-Punch, während 430 Air – inspiriert vom ISA 430 MkII – Höhenbrillanz über eine analoge High-Shelf-Schaltung ergänzt.

Acht Mikrofonvorverstärker mit Auto Gain

Neben den beiden ISA-Kanälen bietet das Focusrite ISA C8X sechs weitere, rauscharme Mikrofonvorverstärker mit bis zu 69 dB Gain. Auch diese lassen sich per Frontpanel oder über Focusrite Control 2 steuern. Für schnelle Recording-Sessions ist außerdem Auto Gain integriert, sodass das Interface die Eingangspegel aller acht Preamps automatisch einrichten kann. Gerade bei größeren Sessions mit Drums, Bands oder mehreren Sprechern spart das Zeit und reduziert das Risiko falsch eingepegelter Takes.

Instrumenteneingänge für Gitarre, Bass und Synths

Transformatorbasierte DI-Sektion auf der Frontseite

Für Gitarristen, Bassisten und Produzenten elektronischer Musik interessant sind die beiden Instrumenteneingänge auf der Frontseite. Sie laufen ebenfalls über die ISA-Transformator-Schaltung und bieten wählbare Impedanz. Dadurch lässt sich das Zusammenspiel mit passiven Tonabnehmern, Synths oder anderen Instrumenten gezielt anpassen. Console Mode und 430 Air stehen auch hier zur Verfügung, was das ISA C8X nicht nur zum reinen Audiointerface, sondern auch zu einem kreativen Klangwerkzeug im Tonstudio macht.

RedNet-Wandlertechnik und professionelle I/O-Ausstattung

Auf der Wandlerseite setzt Focusrite laut Produktinformation auf 24-Bit/192-kHz-AD/DA-Wandler aus der RedNet-Reihe. Die angegebenen Werte umfassen bis zu 125 dB Dynamikumfang und sehr geringe Verzerrungen. Damit positioniert sich das Interface klar im professionellen Recording- und Mixing-Umfeld. Die acht fest ausgelegten Line-Eingänge eignen sich besonders für Patchbay-Installationen, Synthesizer-Rigs oder dauerhaft eingebundenes Outboard-Equipment.

Monitoring bis 7.1.4 Immersive Audio

Auch beim Monitoring ist das ISA C8X breit aufgestellt. Insgesamt stehen 12 symmetrische Line-Ausgänge zur Verfügung, womit sich Setups von Mono und Stereo bis hin zu 7.1.4 Immersive Audio realisieren lassen. Drei Monitorgruppen können angelegt und über das Gerät oder die Software umgeschaltet werden. Zwei Class-AB-Kopfhörerausgänge mit separater Pegelregelung runden die Monitoring-Sektion ab.

Erweiterung über ADAT, S/PDIF, MIDI und Word Clock

Über ADAT, S/PDIF, MIDI und Word Clock lässt sich das Interface in größere Studio-Umgebungen integrieren. Per ADAT kommen bis zu 16 zusätzliche Kanäle bei 44,1/48 kHz hinzu, über S/PDIF weitere zwei Kanäle. Zusammen mit Loopback ergibt sich die maximale Konfiguration von 26 Eingängen und 28 Ausgängen. Die Steuerung erfolgt über Focusrite Control 2 für Desktop und mobile Geräte, inklusive Routing, Mix-Presets, Gain-Kontrolle und Low-Latency-Monitoring.

Technische Eckdaten des Focusrite ISA C8X

Interface-Typ: 26-in/28-out USB-C-Audiointerface

26-in/28-out USB-C-Audiointerface Formfaktor: 2 HE, rackfähig

2 HE, rackfähig Mikrofonvorverstärker: 8 insgesamt

8 insgesamt ISA-Preamps: 2 Kanäle mit Lundahl LL1538 Eingangsübertragern

2 Kanäle mit Lundahl LL1538 Eingangsübertragern Gain ISA-Preamps: bis zu 79 dB

bis zu 79 dB Weitere Preamps: 6 rauscharme Focusrite-Preamps mit bis zu 69 dB Gain

6 rauscharme Focusrite-Preamps mit bis zu 69 dB Gain Instrumenteneingänge: 2 frontseitige Eingänge über ISA-Transformator-Schaltung

2 frontseitige Eingänge über ISA-Transformator-Schaltung Line-Eingänge: 8 symmetrische Fixed-Gain-Line-Inputs

8 symmetrische Fixed-Gain-Line-Inputs Line-Ausgänge: 12 symmetrische Ausgänge, bis +24 dBu

12 symmetrische Ausgänge, bis +24 dBu Kopfhörerausgänge: 2 Class-AB-Ausgänge mit separater Regelung

2 Class-AB-Ausgänge mit separater Regelung Digitale I/Os: ADAT, S/PDIF, MIDI, Word Clock

ADAT, S/PDIF, MIDI, Word Clock Wandlung: 24 Bit / 192 kHz

24 Bit / 192 kHz Dynamikumfang Line-Ausgänge: bis 125 dB A-gewichtet

bis 125 dB A-gewichtet Software: Focusrite Control 2 für Routing, Recall und Remote-Steuerung

Focusrite Control 2 für Routing, Recall und Remote-Steuerung Weitere Features: Auto Gain, Loopback, Talkback, Air, Drive DSP, Console Mode, 430 Air

Lieferumfang und Verfügbarkeit

Zum Lieferumfang gehören das Focusrite ISA C8X Audiointerface, ein USB-C-auf-USB-C-Kabel, ein regionsspezifisches IEC-Netzkabel sowie vier Gummifüße. Angaben zu Preis und Verfügbarkeit werden in Kürze bekannt gegeben.

Herstellerlink: Focusrite | Audio-Interfaces und Pro -Ausrüstung



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