Neues 26×28-Interface für Recording, Mixing und Studio-Routing
Mit dem ISA C8X erweitert Focusrite seine Recording-Lösung um ein umfangreich ausgestattetes 26-in/28-out USB-C-Audiointerface für anspruchsvolle Studio-Setups. Das 2-HE-Rackgerät kombiniert zwei klassische ISA-Transformator-Preamps mit sechs weiteren, fernsteuerbaren Focusrite-Mikrofonvorverstärkern und richtet sich damit an Produzenten, Toningenieure und Projektstudios, die analogen Klangcharakter, flexible Signalführung und moderne Recall-Funktionen in einem Interface bündeln möchten.
Zwei ISA-Preamps mit Lundahl-Übertragern
Klassischer Vorverstärker-Sound mit moderner Steuerung
Im Mittelpunkt stehen die beiden ISA-Preamps auf Basis von Lundahl LL1538 Eingangsübertragern. Sie sollen Signalen subtile Wärme und mehr Körper verleihen und bieten neben bis zu 79 dB Gain auch schaltbare Eingangsimpedanz, Hochpassfilter, symmetrische Inserts sowie eine Kombination aus gerasterter und feiner Gain-Regelung.
Console Mode und 430 Air für analoge Klangformung
Für zusätzliche Klangfärbung stehen zwei analoge Klangmodi bereit: Der Console Mode erzeugt variable Sättigung und Low-End-Punch, während 430 Air – inspiriert vom ISA 430 MkII – Höhenbrillanz über eine analoge High-Shelf-Schaltung ergänzt.
Acht Mikrofonvorverstärker mit Auto Gain
Neben den beiden ISA-Kanälen bietet das Focusrite ISA C8X sechs weitere, rauscharme Mikrofonvorverstärker mit bis zu 69 dB Gain. Auch diese lassen sich per Frontpanel oder über Focusrite Control 2 steuern. Für schnelle Recording-Sessions ist außerdem Auto Gain integriert, sodass das Interface die Eingangspegel aller acht Preamps automatisch einrichten kann. Gerade bei größeren Sessions mit Drums, Bands oder mehreren Sprechern spart das Zeit und reduziert das Risiko falsch eingepegelter Takes.
Instrumenteneingänge für Gitarre, Bass und Synths
Transformatorbasierte DI-Sektion auf der Frontseite
Für Gitarristen, Bassisten und Produzenten elektronischer Musik interessant sind die beiden Instrumenteneingänge auf der Frontseite. Sie laufen ebenfalls über die ISA-Transformator-Schaltung und bieten wählbare Impedanz. Dadurch lässt sich das Zusammenspiel mit passiven Tonabnehmern, Synths oder anderen Instrumenten gezielt anpassen. Console Mode und 430 Air stehen auch hier zur Verfügung, was das ISA C8X nicht nur zum reinen Audiointerface, sondern auch zu einem kreativen Klangwerkzeug im Tonstudio macht.
RedNet-Wandlertechnik und professionelle I/O-Ausstattung
Auf der Wandlerseite setzt Focusrite laut Produktinformation auf 24-Bit/192-kHz-AD/DA-Wandler aus der RedNet-Reihe. Die angegebenen Werte umfassen bis zu 125 dB Dynamikumfang und sehr geringe Verzerrungen. Damit positioniert sich das Interface klar im professionellen Recording- und Mixing-Umfeld. Die acht fest ausgelegten Line-Eingänge eignen sich besonders für Patchbay-Installationen, Synthesizer-Rigs oder dauerhaft eingebundenes Outboard-Equipment.
Monitoring bis 7.1.4 Immersive Audio
Auch beim Monitoring ist das ISA C8X breit aufgestellt. Insgesamt stehen 12 symmetrische Line-Ausgänge zur Verfügung, womit sich Setups von Mono und Stereo bis hin zu 7.1.4 Immersive Audio realisieren lassen. Drei Monitorgruppen können angelegt und über das Gerät oder die Software umgeschaltet werden. Zwei Class-AB-Kopfhörerausgänge mit separater Pegelregelung runden die Monitoring-Sektion ab.
Erweiterung über ADAT, S/PDIF, MIDI und Word Clock
Über ADAT, S/PDIF, MIDI und Word Clock lässt sich das Interface in größere Studio-Umgebungen integrieren. Per ADAT kommen bis zu 16 zusätzliche Kanäle bei 44,1/48 kHz hinzu, über S/PDIF weitere zwei Kanäle. Zusammen mit Loopback ergibt sich die maximale Konfiguration von 26 Eingängen und 28 Ausgängen. Die Steuerung erfolgt über Focusrite Control 2 für Desktop und mobile Geräte, inklusive Routing, Mix-Presets, Gain-Kontrolle und Low-Latency-Monitoring.
Technische Eckdaten des Focusrite ISA C8X
- Interface-Typ: 26-in/28-out USB-C-Audiointerface
- Formfaktor: 2 HE, rackfähig
- Mikrofonvorverstärker: 8 insgesamt
- ISA-Preamps: 2 Kanäle mit Lundahl LL1538 Eingangsübertragern
- Gain ISA-Preamps: bis zu 79 dB
- Weitere Preamps: 6 rauscharme Focusrite-Preamps mit bis zu 69 dB Gain
- Instrumenteneingänge: 2 frontseitige Eingänge über ISA-Transformator-Schaltung
- Line-Eingänge: 8 symmetrische Fixed-Gain-Line-Inputs
- Line-Ausgänge: 12 symmetrische Ausgänge, bis +24 dBu
- Kopfhörerausgänge: 2 Class-AB-Ausgänge mit separater Regelung
- Digitale I/Os: ADAT, S/PDIF, MIDI, Word Clock
- Wandlung: 24 Bit / 192 kHz
- Dynamikumfang Line-Ausgänge: bis 125 dB A-gewichtet
- Software: Focusrite Control 2 für Routing, Recall und Remote-Steuerung
- Weitere Features: Auto Gain, Loopback, Talkback, Air, Drive DSP, Console Mode, 430 Air
Lieferumfang und Verfügbarkeit
Zum Lieferumfang gehören das Focusrite ISA C8X Audiointerface, ein USB-C-auf-USB-C-Kabel, ein regionsspezifisches IEC-Netzkabel sowie vier Gummifüße. Angaben zu Preis und Verfügbarkeit werden in Kürze bekannt gegeben.
Herstellerlink: Focusrite | Audio-Interfaces und Pro -Ausrüstung
Auch interessant:
Focusrite ISA C8X: 26×28 USB-C-Audiointerface mit ISA-Preamps
Neues 26×28-Interface für Recording, Mixing und Studio-Routing Mit dem ISA C8X erweitert Focusrite seine Recording-Lösung [...]> WEITERLESEN
Latenz beim Recording: Was sie ist, wodurch sie entsteht und wie du sie klein hältst
Wer Musik am Rechner aufnimmt, stolpert früher oder später über ein Thema, das den Workflow [...]> WEITERLESEN
Tascam DR-40XP vorgestellt: 4-Spur-Fieldrecorder mit 32-Bit-Float und USB-C
Tascam DR-40XP vorgestellt: Mobiler Recorder für Musiker und Content-Creator Mit dem DR-40XP hat Tascam einen [...]> WEITERLESEN
USB oder Thunderbolt am Audiointerface?
USB oder Thunderbolt am Audiointerface: Was ist besser für Recording und Tontechnik? Wer ein neues [...]> WEITERLESEN
Evermix EvermixBox 5, DJ-Audiointerface
EvermixBox 5: DJ-Sets aufnehmen & livestreamen – ohne Laptop, direkt vom Mischpult aufs Smartphone Evermix [...]> WEITERLESEN
Roland GO:MIXER STUDIO, mobiler Audiomixer/Interface
Roland GO:MIXER STUDIO: Studio-Sound für unterwegs – ohne kompliziertes Setup Mobile Produktionen sind längst Alltag: [...]> WEITERLESEN
KORG microAUDIO 22 & microAUDIO 722, USB-Audio-Interface
KORG microAUDIO 22 & microAUDIO 722 – kompakte 2×2 USB-C Audio-Interfaces mit Profi-Workflow (und Analogfilter) [...]> WEITERLESEN
Yamaha URX Audiointerfaces – URX22, URX44 und URX44V
Yamaha URX Serie: neue USB-C Audio-Interfaces URX22, URX44 und URX44V Yamaha erweitert sein Interface-Portfolio um [...]> WEITERLESEN
Test: Zoom LiveTrak L6max – Digitaler Mixer
Zoom hat mit der LiveTrak-Serie in den letzten Jahren mehrere Geräte geschaffen, die speziell Kreative [...]> WEITERLESEN
Arturia MiniFuse 2 OTG: Mobiles USB-C Audiointerface
Arturia MiniFuse 2 OTG: Mobiles USB-C Audiointerface für Recording, Streaming & Content Creation Mit dem [...]> WEITERLESEN
Test: Zoom P2 PodTrak – USB-Interface für Podcaster
Mit dem PodTrak P2 bietet Zoom einen der kleinsten und mobilsten Podcast-Recorder am Markt an. [...]> WEITERLESEN
MOTU 10PRE – Network-Ready Audiointerface mit Thunderbolt 4/USB4
Neu: MOTU 10PRE – Audiointerface mit Thunderbolt 4/USB4, 64-Kanal-DSP-Mixer & ESS-Wandlern MOTU erweitert sein Line-up [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer U-Phoria UMC202HD, USB-Audiointerface
Testbericht: Behringer U-Phoria UMC202HD – kleines USB-Audiointerface, großer Nutzen Das Behringer U-Phoria UMC202HD ist seit [...]> WEITERLESEN
Audiointerface: Mic, Line oder Hi‑Z?
Der kompakte Guide für Musiker:innen – elektrisch korrekt, musikalisch sinnvoll, praxisnah. Warum die Wahl des [...]> WEITERLESEN
Universal Audio Volt 876, USB-Audiointerface
Neu bei Universal Audio: Volt 876 USB Recording Studio – 32-Bit/192 kHz, 8 Vintage-Preamps & [...]> WEITERLESEN
Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition, Audio-Interface
40 Jahre Focusrite: Scarlett 2i2 Anniversary Edition im ISA-Blau – streng limitiert! Happy Birthday, Focusrite! [...]> WEITERLESEN
NEW: TASCAM FR-AV4, 4-Spur-Fieldrecorder
TASCAM FR-AV4: 4-Spur-Fieldrecorder mit 32-Bit-Float, Timecode & HDMI-Sync Der neue TASCAM FR-AV4 richtet sich an [...]> WEITERLESEN
MOTU 848: 28×32 Thunderbolt-4/USB4 Audio-Interface mit AVB (2025)
Neu in 2025: Das MOTU 848 ist ein 28×32 Thunderbolt-4/USB4 Audio-Interface für Mac, Windows und [...]> WEITERLESEN
Testbericht: Presonus Quantum ES 2
Testbericht: Presonus Quantum ES 2 – Das kompakte Audiointerface für höchste Ansprüche Der Markt für [...]> WEITERLESEN
Die besten Audiointerfaces unter 200 Euro
Die besten Audiointerfaces unter 200 Euro – Qualität muss nicht teuer sein Ein gutes Audiointerface [...]> WEITERLESEN
Warum brauche ich ein Audiointerface – und was es wirklich bringt
Warum brauche ich ein Audiointerface: Ob im Homestudio, bei Live-Auftritten oder beim mobilen Recording – [...]> WEITERLESEN
Top Audio-Interfaces für Profis über 1.000 €
Der Black Friday steht vor der Tür und die besten Deals des Jahres warten auf [...]> WEITERLESEN
Top Audio-Interfaces zwischen 100 € und 250 €
Der Black Friday ist eine hervorragende Gelegenheit, um in hochwertige Audio-Interfaces zu investieren, die deinen [...]> WEITERLESEN
Universal Audio Apollo x8 Gen 2 – Audio Interface im Test
Audio-Interfaces wie das Universal Audio Apollo x8 Gen 2 haben sich seit Langem einen Spitzenplatz [...]> WEITERLESEN
Audio-Interfaces für Einsteiger unter 50 €
Der Black Friday ist der perfekte Zeitpunkt, um einige der besten Angebote im Bereich Audio-Interfaces [...]> WEITERLESEN
Leitender Redakteur – keyboards.de
Multiinstrumentalist • Audio Engineer • Kreativer Tüftler • Familienvater • Pen-&-Paper-Enthusiast
Unsere neuesten Beiträge
Focusrite ISA C8X: 26×28 USB-C-Audiointerface mit ISA-Preamps
Neues 26×28-Interface für Recording, Mixing und Studio-Routing Mit dem ISA C8X erweitert Focusrite seine Recording-Lösung [...]> WEITERLESEN
Fame Orbital Test: 205S, 207S und 208S im Tonstudio
Wer ein bezahlbares Monitoring für Recording und Tonstudio sucht, landet früher oder später bei kompakten [...]> WEITERLESEN
keyboards.de WhatsApp-Kanal – jetzt abonnieren
keyboards.de WhatsApp-Kanal: Hol Dir Synthesizer-, Keyboard-, Recording- und DJ-News direkt aufs Handy Du liebst Synthesizer, [...]> WEITERLESEN