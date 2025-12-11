Arturia MiniFuse 2 OTG: Mobiles USB-C Audiointerface für Recording, Streaming & Content Creation

Mit dem Arturia MiniFuse 2 OTG wird dein Smartphone oder Laptop zum flexiblen Studio – im Proberaum, im Zug oder am Schreibtisch.

Kurzüberblick / Teaser

Das Arturia MiniFuse 2 OTG erweitert mobile und stationäre Setups um professionelle Audioqualität und clevere Anschlussoptionen. Dank Dual-USB-Anbindung lässt sich das Interface mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden – zum Beispiel mit Laptop und Smartphone – und ermöglicht hochwertige Aufnahmen, Streams und Produktionen mit minimalem Aufwand. Ob Recording, Live-Streaming, Unterricht oder Online-Präsentationen: MiniFuse 2 OTG bringt sauberen, klaren Sound in jedes Setup.

Capture, create, stream – überall aufnehmen und produzieren

Das MiniFuse 2 OTG ist für moderne Musiker:innen, Content Creator und Podcaster entwickelt, die nicht nur im Studio, sondern auch unterwegs arbeiten.

Audio lässt sich nahtlos zwischen verschiedenen Geräten und externer Hardware routen, sodass du ohne Umwege aufnehmen, abhören und streamen kannst.

Die beiden Combo-Eingänge nehmen sowohl Mikrofone als auch Instrumente oder Line-Signale auf. Damit gelingen Vocals, Gitarre, Synthesizer oder Line-Out aus dem Mischpult in sauberer, detailreicher Qualität. Zusammen mit der integrierten Monitor- und Kopfhörer-Sektion wird das Interface zur kompakten Schaltzentrale für deine Musikproduktion.

Gleichzeitig sorgt die class-compliant USB-C Anbindung dafür, dass MiniFuse 2 OTG ohne Treiberinstallation mit vielen aktuellen Geräten zusammenarbeitet. So entsteht ein Setup, das schnell eingerichtet ist und sich ebenso schnell wieder einpacken lässt.

Dual USB: Zwei Geräte gleichzeitig im Griff

Ein besonderes Highlight des Arturia MiniFuse 2 OTG ist der Dual-USB-Anschluss. Damit eröffnen sich Szenarien, die klassische Audiointerfaces so nicht bieten:

gleichzeitige Aufnahmen und Wiedergaben über Laptop und Mobilgerät

paralleles Streaming und Recording

Instrumente und Mikrofone aufnehmen, während du über ein zweites Gerät Begleitmusik oder Playbacks zuspielst

Audio zwischen zwei Computern austauschen

am Kopfhörer mischen und gleichzeitig über Monitorlautsprecher abhören

Gerade für Streamer, Online-Dozenten, Hybrid-Setups oder Live-Performer ist das ein echter Vorteil. Du kannst zum Beispiel über den Rechner streamen, während das Smartphone als Zuspieler oder Kamera läuft – und alles sauber über das MiniFuse 2 OTG zusammengeführt wird.

Arturia MiniFuse 2 OTG: Vollständig mobil einsetzbar – mit Powerbank-Unterstützung

Das MiniFuse 2 OTG ist konsequent auf den mobilen Einsatz ausgelegt. Es ist kompatibel mit zahlreichen Smartphones und Tablets, der OTG-Anschluss unterstützt Samplingraten von 44,1 und 48 kHz und ermöglicht den Betrieb über Powerbanks oder alternative Stromquellen.

Dadurch lässt sich ein kompaktes Setup realisieren, das in jeden Rucksack passt:

Smartphone oder Tablet, MiniFuse 2 OTG, ein Mikrofon oder ein kleines Synth-Setup – fertig ist das mobile Studio für unterwegs. Ideal für:

schnelle Vocal- oder Instrumenten-Ideen

Field-Recording und Location-Recording

Content-Produktion für Social Media

Podcasts on the road

Zentrale Vorteile im Alltag

Mobile Produktion in Studioqualität

Mit dem Arturia MiniFuse 2 OTG werden Smartphones und Tablets zu ernstzunehmenden Produktionswerkzeugen. Du kannst überall aufnehmen, mischen und bearbeiten, ohne auf die Klangqualität eines Studiointerfaces verzichten zu müssen. Die transparenten Preamps, die saubere Signalführung und das übersichtliche Bedienfeld helfen dabei, sich auf die Musik zu konzentrieren statt auf Technikprobleme.

Streaming mit professionellem Klang

Live-Streams, Tutorials, Gaming-Streams oder Podcasts profitieren von der klaren und hochwertigen Audioqualität. Durch Funktionen wie Direct Monitoring, Loopback und die Möglichkeit, verschiedene USB-Quellen zu wählen, lassen sich komplexere Streaming-Setups realisieren – ganz ohne zusätzliches Mischpult.

Effiziente Online-Kommunikation

Auch abseits der Musikproduktion glänzt das MiniFuse 2 OTG. Für Online-Unterricht, Meetings und Präsentationen steht ein sauberes, gut verständliches Audiosignal zur Verfügung. Wer Unterrichtsstunden aufzeichnen, Präsentationen kommentieren oder Lernvideos produzieren möchte, bekommt mit dem Interface ein zuverlässiges Werkzeug für professionelle Sprachqualität.

Wichtige Features des Arturia MiniFuse 2 OTG

Hier die wichtigsten technischen Eckdaten im Überblick:

2 Combo-XLR/6,3 mm Eingänge mit umschaltbarem Instrument- oder Line-Pegel

48 Volt Phantomspeisung für Kondensatormikrofone

beleuchtete Gain-Regler mit Übersteuerungsanzeige

Kopfhörerausgang mit eigener Lautstärkeregelung

Dual-USB-Anschluss für Computer, Mobilgerät oder zweiten Rechner

kompatibel mit Powerbanks für mobile Aufnahmen

Direct Monitoring mit Auswahl der USB-Quelle

Loopback-Funktion für Streaming und Recording

Direct Mono Summing über MiniFuse Control Center

class compliant USB-C Anschluss

USB-A Hub-Port für MIDI-Controller und weitere Geräte bis 200 mA

symmetrische 6,3 mm TRS-Monitorausgänge

Diese Ausstattung macht das MiniFuse 2 OTG zur kompakten Schaltzentrale für kleine Studios, Content-Creation-Setups und mobile Recording-Rigs.

Umfangreiches Softwarepaket inklusive

Zum Arturia MiniFuse 2 OTG gehört ein umfangreiches Software-Bundle, das dich vom ersten Tag an produktionsbereit macht:

MiniFuse Control Center – zentrale Software zur Verwaltung und Konfiguration des Interfaces

– zentrale Software zur Verwaltung und Konfiguration des Interfaces Analog Lab Intro – Auswahl hochwertiger Arturia-Klänge aus legendären Synths und Keyboards

– Auswahl hochwertiger Arturia-Klänge aus legendären Synths und Keyboards Chorus JUN-6 – klassischer Chorus-Effekt im Stil legendärer 80er-Jahre-Synths

– klassischer Chorus-Effekt im Stil legendärer 80er-Jahre-Synths Delay TAPE-201 – Band-Delay inspiriert von ikonischen Echo-Geräten

– Band-Delay inspiriert von ikonischen Echo-Geräten Pre 1973 – Preamp-Emulation mit Charakter und Wärme

– Preamp-Emulation mit Charakter und Wärme Rev Plate 140 – Plattenhall für dichte, musikalische Reverbs

– Plattenhall für dichte, musikalische Reverbs Ableton Live Lite – kompakte DAW für Recording, Beatmaking und Live-Performance

– kompakte DAW für Recording, Beatmaking und Live-Performance Steinberg Cubase LE & Cubasis LE – Einsteigerlösungen für Desktop und Mobile-Produktion

– Einsteigerlösungen für Desktop und Mobile-Produktion iZotope VEA Sprachoptimierung – Tool für klare Sprachaufnahmen und Content Creation

– Tool für klare Sprachaufnahmen und Content Creation Hindenburg Pro für ein Jahr – professionelle Lösung für Podcasting und Radio

– professionelle Lösung für Podcasting und Radio Auto-Tune Unlimited für drei Monate – Zugang zu umfassenden Vocal-Tuning-Tools

– Zugang zu umfassenden Vocal-Tuning-Tools Splice Creator Plan für drei Monate – Zugriff auf eine große Library an Samples und Loops

Damit bekommst du nicht nur ein Audiointerface, sondern ein komplettes Produktionspaket für Musik, Podcasting und Content Creation.

Arturia MiniFuse 2 OTG – Fazit: Flexibles Audiointerface für moderne Creator

Das Arturia MiniFuse 2 OTG richtet sich an Musiker:innen, Streamer, Podcaster und Online-Dozenten, die zwischen Studio, Homeoffice und unterwegs wechseln, ohne bei der Audioqualität Kompromisse einzugehen. Die Kombination aus Dual-USB, mobiler Stromversorgung, durchdachten Monitoring-Optionen und großem Softwarebundle macht das Interface zu einer spannenden Lösung für alle, die mehr aus Laptop, Smartphone und Tablet herausholen möchten.

Wenn du ein kompaktes, zukunftssicheres Audiointerface suchst, das mobile und stationäre Setups nahtlos verbindet, solltest du das Arturia MiniFuse 2 OTG unbedingt auf dem Zettel haben – und in unserem ausführlichen Testbericht erfährst du, wie es sich in der Praxis schlägt.

Herstellerlink: Arturia – Die Sound-Explorer