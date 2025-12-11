Arturia MiniFuse 2 OTG: Mobiles USB-C Audiointerface für Recording, Streaming & Content Creation
Mit dem Arturia MiniFuse 2 OTG wird dein Smartphone oder Laptop zum flexiblen Studio – im Proberaum, im Zug oder am Schreibtisch.
Kurzüberblick / Teaser
Das Arturia MiniFuse 2 OTG erweitert mobile und stationäre Setups um professionelle Audioqualität und clevere Anschlussoptionen. Dank Dual-USB-Anbindung lässt sich das Interface mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden – zum Beispiel mit Laptop und Smartphone – und ermöglicht hochwertige Aufnahmen, Streams und Produktionen mit minimalem Aufwand. Ob Recording, Live-Streaming, Unterricht oder Online-Präsentationen: MiniFuse 2 OTG bringt sauberen, klaren Sound in jedes Setup.
Capture, create, stream – überall aufnehmen und produzieren
Das MiniFuse 2 OTG ist für moderne Musiker:innen, Content Creator und Podcaster entwickelt, die nicht nur im Studio, sondern auch unterwegs arbeiten.
Audio lässt sich nahtlos zwischen verschiedenen Geräten und externer Hardware routen, sodass du ohne Umwege aufnehmen, abhören und streamen kannst.
Die beiden Combo-Eingänge nehmen sowohl Mikrofone als auch Instrumente oder Line-Signale auf. Damit gelingen Vocals, Gitarre, Synthesizer oder Line-Out aus dem Mischpult in sauberer, detailreicher Qualität. Zusammen mit der integrierten Monitor- und Kopfhörer-Sektion wird das Interface zur kompakten Schaltzentrale für deine Musikproduktion.
Gleichzeitig sorgt die class-compliant USB-C Anbindung dafür, dass MiniFuse 2 OTG ohne Treiberinstallation mit vielen aktuellen Geräten zusammenarbeitet. So entsteht ein Setup, das schnell eingerichtet ist und sich ebenso schnell wieder einpacken lässt.
Dual USB: Zwei Geräte gleichzeitig im Griff
Ein besonderes Highlight des Arturia MiniFuse 2 OTG ist der Dual-USB-Anschluss. Damit eröffnen sich Szenarien, die klassische Audiointerfaces so nicht bieten:
- gleichzeitige Aufnahmen und Wiedergaben über Laptop und Mobilgerät
- paralleles Streaming und Recording
- Instrumente und Mikrofone aufnehmen, während du über ein zweites Gerät Begleitmusik oder Playbacks zuspielst
- Audio zwischen zwei Computern austauschen
- am Kopfhörer mischen und gleichzeitig über Monitorlautsprecher abhören
Gerade für Streamer, Online-Dozenten, Hybrid-Setups oder Live-Performer ist das ein echter Vorteil. Du kannst zum Beispiel über den Rechner streamen, während das Smartphone als Zuspieler oder Kamera läuft – und alles sauber über das MiniFuse 2 OTG zusammengeführt wird.
Arturia MiniFuse 2 OTG: Vollständig mobil einsetzbar – mit Powerbank-Unterstützung
Das MiniFuse 2 OTG ist konsequent auf den mobilen Einsatz ausgelegt. Es ist kompatibel mit zahlreichen Smartphones und Tablets, der OTG-Anschluss unterstützt Samplingraten von 44,1 und 48 kHz und ermöglicht den Betrieb über Powerbanks oder alternative Stromquellen.
Dadurch lässt sich ein kompaktes Setup realisieren, das in jeden Rucksack passt:
Smartphone oder Tablet, MiniFuse 2 OTG, ein Mikrofon oder ein kleines Synth-Setup – fertig ist das mobile Studio für unterwegs. Ideal für:
- schnelle Vocal- oder Instrumenten-Ideen
- Field-Recording und Location-Recording
- Content-Produktion für Social Media
- Podcasts on the road
Zentrale Vorteile im Alltag
Mobile Produktion in Studioqualität
Mit dem Arturia MiniFuse 2 OTG werden Smartphones und Tablets zu ernstzunehmenden Produktionswerkzeugen. Du kannst überall aufnehmen, mischen und bearbeiten, ohne auf die Klangqualität eines Studiointerfaces verzichten zu müssen. Die transparenten Preamps, die saubere Signalführung und das übersichtliche Bedienfeld helfen dabei, sich auf die Musik zu konzentrieren statt auf Technikprobleme.
Streaming mit professionellem Klang
Live-Streams, Tutorials, Gaming-Streams oder Podcasts profitieren von der klaren und hochwertigen Audioqualität. Durch Funktionen wie Direct Monitoring, Loopback und die Möglichkeit, verschiedene USB-Quellen zu wählen, lassen sich komplexere Streaming-Setups realisieren – ganz ohne zusätzliches Mischpult.
Effiziente Online-Kommunikation
Auch abseits der Musikproduktion glänzt das MiniFuse 2 OTG. Für Online-Unterricht, Meetings und Präsentationen steht ein sauberes, gut verständliches Audiosignal zur Verfügung. Wer Unterrichtsstunden aufzeichnen, Präsentationen kommentieren oder Lernvideos produzieren möchte, bekommt mit dem Interface ein zuverlässiges Werkzeug für professionelle Sprachqualität.
Wichtige Features des Arturia MiniFuse 2 OTG
Hier die wichtigsten technischen Eckdaten im Überblick:
- 2 Combo-XLR/6,3 mm Eingänge mit umschaltbarem Instrument- oder Line-Pegel
- 48 Volt Phantomspeisung für Kondensatormikrofone
- beleuchtete Gain-Regler mit Übersteuerungsanzeige
- Kopfhörerausgang mit eigener Lautstärkeregelung
- Dual-USB-Anschluss für Computer, Mobilgerät oder zweiten Rechner
- kompatibel mit Powerbanks für mobile Aufnahmen
- Direct Monitoring mit Auswahl der USB-Quelle
- Loopback-Funktion für Streaming und Recording
- Direct Mono Summing über MiniFuse Control Center
- class compliant USB-C Anschluss
- USB-A Hub-Port für MIDI-Controller und weitere Geräte bis 200 mA
- symmetrische 6,3 mm TRS-Monitorausgänge
Diese Ausstattung macht das MiniFuse 2 OTG zur kompakten Schaltzentrale für kleine Studios, Content-Creation-Setups und mobile Recording-Rigs.
Umfangreiches Softwarepaket inklusive
Zum Arturia MiniFuse 2 OTG gehört ein umfangreiches Software-Bundle, das dich vom ersten Tag an produktionsbereit macht:
- MiniFuse Control Center – zentrale Software zur Verwaltung und Konfiguration des Interfaces
- Analog Lab Intro – Auswahl hochwertiger Arturia-Klänge aus legendären Synths und Keyboards
- Chorus JUN-6 – klassischer Chorus-Effekt im Stil legendärer 80er-Jahre-Synths
- Delay TAPE-201 – Band-Delay inspiriert von ikonischen Echo-Geräten
- Pre 1973 – Preamp-Emulation mit Charakter und Wärme
- Rev Plate 140 – Plattenhall für dichte, musikalische Reverbs
- Ableton Live Lite – kompakte DAW für Recording, Beatmaking und Live-Performance
- Steinberg Cubase LE & Cubasis LE – Einsteigerlösungen für Desktop und Mobile-Produktion
- iZotope VEA Sprachoptimierung – Tool für klare Sprachaufnahmen und Content Creation
- Hindenburg Pro für ein Jahr – professionelle Lösung für Podcasting und Radio
- Auto-Tune Unlimited für drei Monate – Zugang zu umfassenden Vocal-Tuning-Tools
- Splice Creator Plan für drei Monate – Zugriff auf eine große Library an Samples und Loops
Damit bekommst du nicht nur ein Audiointerface, sondern ein komplettes Produktionspaket für Musik, Podcasting und Content Creation.
Arturia MiniFuse 2 OTG – Fazit: Flexibles Audiointerface für moderne Creator
Das Arturia MiniFuse 2 OTG richtet sich an Musiker:innen, Streamer, Podcaster und Online-Dozenten, die zwischen Studio, Homeoffice und unterwegs wechseln, ohne bei der Audioqualität Kompromisse einzugehen. Die Kombination aus Dual-USB, mobiler Stromversorgung, durchdachten Monitoring-Optionen und großem Softwarebundle macht das Interface zu einer spannenden Lösung für alle, die mehr aus Laptop, Smartphone und Tablet herausholen möchten.
Wenn du ein kompaktes, zukunftssicheres Audiointerface suchst, das mobile und stationäre Setups nahtlos verbindet, solltest du das Arturia MiniFuse 2 OTG unbedingt auf dem Zettel haben – und in unserem ausführlichen Testbericht erfährst du, wie es sich in der Praxis schlägt.
Herstellerlink: Arturia – Die Sound-Explorer
