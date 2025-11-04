Arturia KeyStep mk2: Ideenmotor für DAWless & Hybrid-Setups

Das neue Arturia KeyStep mk2 Controller-Keyboard verbindet kompaktes 32-Tasten-Keyboard, performanten Sequencer und tiefgreifende Konnektivität – ideal für DAWless-Jams, modulare Rigs und platzsparende Studios. Dadurch entstehen schneller Ideen, die zugleich musikalisch bleiben und sofort performbar sind.

Arturia KeyStep mk2 Controller-Keyboard – was ist neu – und warum ist das wichtig?

Arturia entwickelt den beliebten KeyStep konsequent weiter: Ein OLED-Display mit klickbarem Encoder macht das Editieren direkt am Gerät deutlich klarer und schneller. Außerdem gibt es nun USB-C und einen echten Netzschalter, was den Live-Einsatz erleichtert (Back-Panel). Ebenso an Bord: MIDI In/Out, Sync I/O, Pedal-Eingang sowie CV Pitch, Gate, Mod 1 & Mod 2 – somit bindest du den KeyStep mk2 mühelos in Modular-, DAW- oder Hardware-Setups ein.

Kreativ-Features für mehr musikalischen Flow

Damit aus Skizzen echte Tracks werden, hat Arturia die generativen Tools ausgebaut:

Mutate-Funktion: Mit einem Tastendruck Phrasen variieren – subtil oder radikal. Dadurch bleiben Patterns lebendig.

Mit einem Tastendruck Phrasen variieren – subtil oder radikal. Dadurch bleiben Patterns lebendig. Arpeggiator mit 16 Modi & 9 Pattern-Variationen: Plus Octave-/Time-Division-Kontrolle für ausgefeilte Rhythmen und Melodien.

Plus Octave-/Time-Division-Kontrolle für ausgefeilte Rhythmen und Melodien. Sequencer-Workflow: Echtzeit- und unquantisierte Aufnahme , Step-Editing und Pattern-Chaining – dadurch wirkt das Ergebnis organisch, bleibt aber performancetauglich.

, und – dadurch wirkt das Ergebnis organisch, bleibt aber performancetauglich. Scale- & Chord-Modes: In der Tonart bleiben und Akkorde wie im KeyLab 3 einspielen – sowohl anfängerfreundlich als auch bühnentauglich.

In der Tonart bleiben und Akkorde wie im KeyLab 3 einspielen – sowohl anfängerfreundlich als auch bühnentauglich. Sequence Arpeggiator & Transformation Tools: Vorgefertigte Sequenzen live arpeggieren, Gate-Länge anpassen, Spice & Dice für kontrollierte Zufälle nutzen, transponieren oder Muster verdoppeln – und das alles ohne Stopp.

Bedienung, die einlädt – nicht ausbremst

Das 32-Tasten Slim-Keybed mit Velocity & Aftertouch ist kompakt, dennoch ausdrucksstark. Pitch- und Mod-Strips, Tap-Tempo, Transport-Sektion, Mutate-Taste sowie farbige LEDs geben klares Feedback; zwischen Off/Seq/Arp wechselst du zügig. Dadurch bleibt der kreative Fluss erhalten – im Schlafzimmer-Studio ebenso wie auf der Bühne.

Für wen eignet sich der Arturia KeyStep mk2?

Synth- & Modular-Musiker:innen , die „schnell mal“ Tasten plus CV/MIDI-Brücke brauchen.

, die „schnell mal“ brauchen. Bedroom-Producer, die eine platzsparende Schaltzentrale mit echter Performance-Power suchen.

Arturia KeyStep mk2 – Kurzfazit

Der Arturia KeyStep mk2 ist nicht nur Controller, sondern Ideenmaschine: kompakt, anschlussfreudig und sofort spielfertig. Weil Sequencing, Arpeggios, generative Tools und klare Bedienung hier zusammenlaufen, bekommst du schneller mehr musikalische Ergebnisse – ohne Rechner, wenn du willst.

Wichtige Highlights im Überblick

32 Slim-Keys mit Velocity & Aftertouch

OLED-Display + klickbarer Encoder

CV/Gate (Pitch, Gate, Mod 1/2), MIDI In/Out, USB-C, Sync I/O

Sequencer mit Pattern-Chaining, Echtzeit- & unquantisierter Aufnahme

Aufnahme Arpeggiator mit 16 Modi , Mutate , Spice & Dice , Scale/Chord-Modes

, , , Tap-Tempo, Transport, Pitch/Mod-Strips, RGB-LEDs

Herstellerseite: Arturia – Die Sound-Explorer