Equipment

Arturia KeyStep mk2: Ideenmotor für DAWless & Hybrid-Setups

Veröffentlicht am von Markus Müller
USB Controller-Keyboard Arturia Keystep mk2
04
Nov.

Das neue Arturia KeyStep mk2 Controller-Keyboard verbindet kompaktes 32-Tasten-Keyboard, performanten Sequencer und tiefgreifende Konnektivität – ideal für DAWless-Jams, modulare Rigs und platzsparende Studios. Dadurch entstehen schneller Ideen, die zugleich musikalisch bleiben und sofort performbar sind.

Arturia KeyStep mk2 Controller-Keyboard – was ist neu – und warum ist das wichtig?

Arturia entwickelt den beliebten KeyStep konsequent weiter: Ein OLED-Display mit klickbarem Encoder macht das Editieren direkt am Gerät deutlich klarer und schneller. Außerdem gibt es nun USB-C und einen echten Netzschalter, was den Live-Einsatz erleichtert (Back-Panel). Ebenso an Bord: MIDI In/Out, Sync I/O, Pedal-Eingang sowie CV Pitch, Gate, Mod 1 & Mod 2 – somit bindest du den KeyStep mk2 mühelos in Modular-, DAW- oder Hardware-Setups ein.

Kreativ-Features für mehr musikalischen Flow

Damit aus Skizzen echte Tracks werden, hat Arturia die generativen Tools ausgebaut:

  • Mutate-Funktion: Mit einem Tastendruck Phrasen variieren – subtil oder radikal. Dadurch bleiben Patterns lebendig.
  • Arpeggiator mit 16 Modi & 9 Pattern-Variationen: Plus Octave-/Time-Division-Kontrolle für ausgefeilte Rhythmen und Melodien.
  • Sequencer-Workflow: Echtzeit- und unquantisierte Aufnahme, Step-Editing und Pattern-Chaining – dadurch wirkt das Ergebnis organisch, bleibt aber performancetauglich.
  • Scale- & Chord-Modes: In der Tonart bleiben und Akkorde wie im KeyLab 3 einspielen – sowohl anfängerfreundlich als auch bühnentauglich.
  • Sequence Arpeggiator & Transformation Tools: Vorgefertigte Sequenzen live arpeggieren, Gate-Länge anpassen, Spice & Dice für kontrollierte Zufälle nutzen, transponieren oder Muster verdoppeln – und das alles ohne Stopp.

Bedienung, die einlädt – nicht ausbremst

Das 32-Tasten Slim-Keybed mit Velocity & Aftertouch ist kompakt, dennoch ausdrucksstark. Pitch- und Mod-Strips, Tap-Tempo, Transport-Sektion, Mutate-Taste sowie farbige LEDs geben klares Feedback; zwischen Off/Seq/Arp wechselst du zügig. Dadurch bleibt der kreative Fluss erhalten – im Schlafzimmer-Studio ebenso wie auf der Bühne.

Für wen eignet sich der Arturia KeyStep mk2?

  • Synth- & Modular-Musiker:innen, die „schnell mal“ Tasten plus CV/MIDI-Brücke brauchen.
  • Bedroom-Producer, die eine platzsparende Schaltzentrale mit echter Performance-Power suchen.

Arturia KeyStep mk2 – Kurzfazit

Der Arturia KeyStep mk2 ist nicht nur Controller, sondern Ideenmaschine: kompakt, anschlussfreudig und sofort spielfertig. Weil Sequencing, Arpeggios, generative Tools und klare Bedienung hier zusammenlaufen, bekommst du schneller mehr musikalische Ergebnisse – ohne Rechner, wenn du willst.

Wichtige Highlights im Überblick

  • 32 Slim-Keys mit Velocity & Aftertouch
  • OLED-Display + klickbarer Encoder
  • CV/Gate (Pitch, Gate, Mod 1/2), MIDI In/Out, USB-C, Sync I/O
  • Sequencer mit Pattern-Chaining, Echtzeit- & unquantisierter Aufnahme
  • Arpeggiator mit 16 Modi, Mutate, Spice & Dice, Scale/Chord-Modes
  • Tap-Tempo, Transport, Pitch/Mod-Strips, RGB-LEDs

Herstellerseite: Arturia – Die Sound-Explorer


Affiliate Link:

Arturia KeyStep mk2

Auch interessant:

USB Controller-Keyboard Arturia Keystep mk2
Arturia KeyStep mk2: Ideenmotor für DAWless & Hybrid-Setups

Das neue Arturia KeyStep mk2 Controller-Keyboard verbindet kompaktes 32-Tasten-Keyboard, performanten Sequencer und tiefgreifende Konnektivität – [...]

> WEITERLESEN
Test: Arturia MicroFreak – ein kreativer Grenzgänger

Allein optisch ist der Arturia MicroFreak schon ein echter Hingucker. Wirft man einen näheren Blick [...]

> WEITERLESEN
Arturia PolyBrute 12 Synthesizer front
Test: Arturia PolyBrute 12

Mit dem Arturia PolyBrute 12 stellt der französische Hersteller den bisherigen PolyBrute-Modellen einen zwölfstimmigen Bruder [...]

> WEITERLESEN
Arturia MicroBrute UFO
Arturia MicroBrute UFO – Kompakter Analog-Synth im Space-Look

Mit dem MicroBrute UFO bringt Arturia eine Sonderedition seines beliebten Analogsynthesizers auf den Markt – [...]

> WEITERLESEN
Arturia MiniFreak
NEU: Arturia – MiniFreak Vocoder

MiniFreak Vocoder – Arturias Hybrid-Synth im neuen Klanggewand Mit dem Update durch den MiniFreak Vocoder [...]

> WEITERLESEN
Arturia V Collection 11
Arturia V Collection 11 – Der Klassiker unter den Software-Instrumenten

Mit der neuen V Collection 11 setzt Arturia erneut Maßstäbe im Bereich virtueller Instrumente und [...]

> WEITERLESEN

Unsere neuesten Beiträge

Traktor Play DJ-Software für Einsteiger
Traktor Play, DJ-Software für Einsteiger

Traktor Play: Einstieg in die Welt von Traktor Pro 4 – leicht, kreativ, bezahlbar Native [...]

> WEITERLESEN
Batteriewechsel Synthesizer Keyboard Piano
Synthesizer Batterie wechseln

Synthesizer-Batterie wechseln: Symptome erkennen, Typen kennen, sicher tauschen Synthesizer Batterie wechseln: Wer Synthesizer und Tasteninstrumente [...]

> WEITERLESEN
Steinberg Cubase 15 DAW, neuer Softwaresequenzer
Neu: Steinberg Cubase 15, DAW

Steinberg Cubase 15 ist da: KI hält Einzug mit Omnivocal – plus AI-Stems, neuer Pattern-Sequencer [...]

> WEITERLESEN

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert