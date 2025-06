Veröffentlicht am

Was bedeutet Aftertouch? Stell dir vor, du spielst einen Ton auf deinem Keyboard – und obwohl die Taste bereits gedrückt ist, kannst du noch etwas verändern: Du drückst sie leicht fester, und auf einmal beginnt der Ton zu vibrieren, wird lauter oder bekommt einen ganz neuen Charakter. Magie? Fast! In Wahrheit steckt dahinter eine Funktion namens Aftertouch – ein kleines Detail mit großer Wirkung in der Welt der Tasteninstrumente.

Der zweite Druck macht den Unterschied

Aftertouch ist eine erweiterte Ausdrucksfunktion bei vielen modernen Keyboards, Synthesizern und MIDI-Controllern. Anders als beim ersten Druck, der den Ton auslöst, reagiert Aftertouch auf den weiteren Druck nach dem Anschlag – also nachdem du die Taste bereits gedrückt hältst. Es ist so, als ob dein Instrument dir noch ein zweites Ohr leiht, das auf feinste Nuancen hört.

Je nachdem, wie der Hersteller es implementiert hat, lassen sich mit Aftertouch Effekte wie Vibrato, Lautstärkesteigerung, Filterbewegung oder Modulation steuern. Du kannst damit etwa bei einem gehaltenen Streicherklang langsam ein Vibrato „hineindrücken“ – ganz ohne extra Regler oder Pedal. Das klingt nicht nur lebendiger, sondern fühlt sich auch natürlicher an.

Was bedeutet Aftertouch – Channel oder Poly: Worum geht’s da?

Wenn du dich näher mit dem Thema beschäftigst, stößt du auf Begriffe wie „Channel Aftertouch“ und „Polyphonic Aftertouch“. Die Unterscheidung ist simpel, aber wichtig:

Beim Channel Aftertouch wirkt der zusätzliche Druck auf alle gedrückten Töne gleichzeitig. Drückst du also eine Taste stärker, beeinflusst das den gesamten Klang, den du gerade spielst – sozusagen eine gemeinsame Geste.

Polyphonic Aftertouch dagegen geht einen Schritt weiter: Hier reagiert jede gedrückte Taste individuell auf Druckveränderungen. Du kannst also bei einem Akkord gezielt nur eine Note modulieren, während die anderen bleiben wie sie sind. Das ist besonders eindrucksvoll – und entsprechend selten, weil es technisch aufwendiger ist. Einige neuere Controller wie das ROLI Seaboard oder Keyboards von ASM oder Korg unterstützen diese Luxus-Variante.

Warum ist Aftertouch so besonders?

Für viele Musikerinnen und Musiker ist Aftertouch wie ein geheimes Extra – man braucht es nicht unbedingt, aber wenn man es hat, öffnet es eine ganz neue Welt. Es erlaubt mehr Ausdruck, ohne dass man die Hände von den Tasten nehmen muss. Besonders im Live-Spiel oder bei elektronischer Musikproduktion kann das ein echter Gamechanger sein.

Noch ein Pluspunkt: In der DAW (Digital Audio Workstation) lässt sich Aftertouch oft separat aufzeichnen und bearbeiten – als MIDI-Daten. So kannst du nachträglich definieren, wie ein Ton sich verändern soll, ohne ihn neu einzuspielen.

Fazit: Was bedeutet Aftertouch? Kleine Geste, großer Klang

Aftertouch ist wie der letzte Schliff beim Malen: Du hast dein Bild schon gezeichnet – aber mit einem kleinen, gezielten Druck bringst du Leben hinein. Wer sich mit seinem Instrument wirklich verbinden will, sollte sich diese Funktion einmal genauer anschauen. Vielleicht steckt genau darin der Unterschied zwischen einem guten und einem großartigen Sound.

Synthesizer mit Poly-Aftertouch:

Affiliate Link:

Arturia PolyBrute 12 12-stimmig polyphoner Analog Synthesizer mit 2 Oszillatoren, 2 Filtern, vielen Modulationen, Effekten, Sequencer und Morphing zum MUSIC STORE Shop

Affiliate Link:

ESI Xsynth Digitaler Synthesizer, 25 Tasten, Poly-Aftertouch, VA Synthese, 10 Stimmen, Effekte, 512 Sounds, Arpeggiator zum MUSIC STORE Shop