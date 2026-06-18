Akai MPC One G2, Standalone-Groovebox

Akai Professional MPC One G2: kompakte Standalone-Zentrale für Beats, Sampling und Synthesizer
Mit der Akai Professional MPC One G2 bekommt die beliebte MPC-One-Reihe ein neues Modell für Produzenten, Beatmaker und Live-Performer. Die kompakte Standalone-Workstation richtet sich an Musiker, die Beats bauen, Samples schneiden, Synthesizer steuern und komplette Tracks arrangieren möchten, ohne dafür zwingend einen Computer einzusetzen.
Damit bleibt Akai seiner MPC-Philosophie treu: ein direkter Hardware-Workflow, kombiniert mit moderner Musikproduktion. Gerade für elektronische Musik, Hip-Hop, House, Techno und DJ-nahe Live-Sets ist die MPC One G2 deshalb besonders interessant.
Standalone-Workflow für Musikproduktion ohne Rechner
Im Mittelpunkt steht weiterhin der typische MPC-Workflow mit Pads, Touchscreen, Sequencer und Sampling-Funktionen. Dadurch lassen sich Drum-Grooves einspielen, Samples choppen, Basslines programmieren und komplette Songideen arrangieren. Gleichzeitig eignet sich die MPC One G2 auch als Schaltzentrale für externe Synthesizer, Drum Machines und MIDI-Setups.
Laut ersten Produktinformationen setzt Akai bei der MPC One G2 auf einen neuen G2-Prozessor sowie MPC3 OS, wodurch der Workflow moderner und flüssiger ausfallen soll. Gerade das ist für Produzenten spannend, die nicht nur kurze Loops bauen, sondern komplette Arrangements direkt auf der Hardware entwickeln möchten.
Interessant für Synthesizer- und Modular-Fans
Neben Sampling und Beatmaking spielt die MPC One-Serie traditionell auch im Synthesizer-Studio eine starke Rolle. Die Plattform bietet MIDI- und CV/Gate-Anbindung, wodurch sich externe Klangerzeuger, Drum Machines und modulare Systeme in den Produktionsprozess integrieren lassen. Akai beschreibt die MPC-Reihe grundsätzlich als Standalone-Produktionsplattform zum Produzieren, Beatbauen, Sample-Chopping und Steuern eines kompletten Studios.
Dadurch ist die MPC One G2 nicht nur eine Groovebox, sondern kann auch als Herzstück eines hybriden Setups dienen. Wer beispielsweise einen analogen Bass-Synth, einen Desktop-Synthesizer und ein Effektgerät kombiniert, kann Patterns, Sequenzen und Samples zentral über die MPC organisieren.
MPC3 OS bringt den modernen DAW-Ansatz auf die Hardware
Ein wichtiger Punkt ist MPC3 OS. Akai beschreibt die aktuelle MPC-Softwaregeneration als Plattform mit verbessertem Workflow und enger Verzahnung zwischen Standalone-Hardware und Desktop-Systemen. In MPC OS 3.8 hebt Akai unter anderem die Integration von MPC Sample, Performance-Verbesserungen und den einfacheren Austausch von Projekten zwischen verschiedenen MPC-Umgebungen hervor.
Für Produzenten bedeutet das: Die MPC One G2 dürfte sich stärker wie eine kompakte, eigenständige DAW anfühlen. Gleichzeitig bleibt die Bedienung haptisch, denn Pads, Regler und Touchscreen ermöglichen einen direkteren Zugriff als reine Software-Lösungen.
Für DJs und Live-Performer spannend
Auch für DJs und Live-Acts kann die MPC One G2 eine sinnvolle Ergänzung sein. Einerseits lassen sich eigene Drum-Loops, One-Shots, Vocal-Chops und FX-Sounds vorbereiten. Andererseits kann die MPC als Performance-Zentrale dienen, um zusätzliche Beats, Übergänge oder Live-Remixes in ein DJ-Set einzubauen.
Vor allem in elektronischen Genres ist dieser Ansatz attraktiv: Statt fertige Tracks nur abzuspielen, lassen sich eigene Patterns, Breaks und Synth-Lines live einstreuen. Dadurch entsteht ein flexibleres Setup zwischen DJ-Performance und Live-Produktion.
Fazit: kompakte MPC für moderne Producer
Die Akai Professional MPC One G2 positioniert sich als kompakte Standalone-Lösung für Musiker, die ohne Laptop produzieren möchten, aber dennoch moderne Funktionen erwarten. Beatmaking, Sampling, Sequencing, Synthesizer-Steuerung und Live-Performance greifen hier ineinander.
Damit ist die MPC One G2 besonders spannend für Produzenten elektronischer Musik, Hip-Hop-Beatmaker, Synthesizer-Fans und DJs, die ihre Sets um eigene Grooves und Samples erweitern möchten. Wer eine zentrale Hardware für kreative Musikproduktion sucht, sollte die neue MPC One G2 daher im Blick behalten.
Herstellerlink: Music Production Hardware & Software | Akai Professional
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