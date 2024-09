Günstige Synthesizer und Grooveboxen

Label-Focus: Synthesizer aus dem Hause Sonicware

Sonicware wurde gegründet, um Musikern eine breite Palette an Synthesizer zu bieten, die über die traditionellen Klänge hinausgehen. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, benutzerfreundliche und dennoch tiefgreifende Synthesizer zu entwickeln, die es Musikern ermöglichen, spannende Klanglandschaften zu erschaffen. Ein besonderes Highlight der Produktpalette von Sonicware ist die Liven-Serie, die sich durch ihre Mobilität, intuitive Bedienbarkeit und ihre Fähigkeit, komplexe Sounds zu erzeugen, auszeichnet.

Die Sonicware Liven-Serie: Ein Überblick

Die Liven-Serie von Sonicware umfasst mehrere Synthesizer, die jeweils auf bestimmte Klangästhetiken und musikalische Bedürfnisse ausgerichtet sind. Jedes dieser Modelle bietet eine einzigartige Herangehensweise an die Klangsynthese und ist mit spezifischen Funktionen ausgestattet, die sie für bestimmte musikalische Anwendungen besonders geeignet machen. Allen Synthesizer der Liven-Serie eint das gleiche Chassis mit dem Konzept, im mobilen Einsatz durch Batteriespeisung und einem kleinen Lautsprecher auch als “Synthesizer-to-go” zu funktionieren. Eine Stromversorgung per Netzteil ist möglich, ein Netzteil liegt den Modellen aber nicht bei.

Sonicware Liven XFM – FM-Synthesizer

Der Liven XFM ist ein FM-Synthesizer, der eine Mischung aus traditioneller Frequenzmodulationssynthese (FM) und modernen Bedienkonzepten bietet. Mit seinen vier Operatoren ermöglicht er eine breite Palette von Sounds, von klassischen FM-Bässen und -Leads bis hin zu experimentellen Klangtexturen. Das integrierte Sequenzermodul ermöglicht es, schnell und intuitiv komplexe Sequenzen zu erstellen, was den Liven XFM zu einem hervorragenden Werkzeug für Live-Performances und Studioarbeit macht.

Sonicware Liven 8bit Warps – Chip-Tune-Synthesizer

Dieser Synthesizer richtet sich an Liebhaber des Retro-Sounds. Der Liven 8bit Warps ist spezialisiert auf die Erzeugung von 8-Bit-Klängen, die an klassische Videospielkonsolen erinnern. Mit seinem 8-Bit-Chip-Tune-Klangcharakter ist er perfekt für alle, die nostalgische Sounds mit modernen Möglichkeiten kombinieren möchten. Er bietet eine einfache, aber kraftvolle Bedienung und ermöglicht es Musikern, sofort in die Welt des 8-Bit-Klanges einzutauchen.

Sonicware Liven LoFi-12 – Groove-Sampler

Der Liven LoFi-12 ist das jüngste Mitglied der Liven-Familie und spezialisiert sich auf Lo-Fi-Klänge. Mit seinem 12-Bit-Sampler sorgt er für den typisch rauen und warmen Lo-Fi-Sound, der in vielen modernen Musikproduktionen beliebt ist. Ob für Hip-Hop, Ambient oder experimentelle Musik, der Liven LoFi-12 bietet die Werkzeuge, um reichhaltige und charaktervolle Klänge zu erzeugen, die sich durch einen organischen und leicht unvollkommenen Klangcharakter auszeichnen.

Sonicware Liven Ambient – Drone-Synthesizer

Der Liven Ambient ist, wie der Name schon vermuten lässt, auf die Erzeugung von ambienten Klanglandschaften spezialisiert. Mit einem Fokus auf sanfte, atmosphärische und schwebende Klänge ist dieser Synthesizer perfekt für Künstler, die in den Bereichen Ambient, Chillout und Soundtrack arbeiten. Der Liven Ambient nutzt granulare Synthese- und Reverb-Algorithmen, um tiefe und sich ständig verändernde Soundscapes zu kreieren, die eine meditative und beruhigende Wirkung haben. Der eingebaute Sequenzer ermöglicht es, komplexe, sich entwickelnde Klangschichten zu erschaffen, die über lange Zeiträume hinweg interessant bleiben.

Sonicware Liven Mega Synthesis – Chip-Tune-Synthesizer

Der Liven Mega Synthesis ist ein Synthesizer, der sich auf die Emulation von Sounds spezialisiert, die von klassischen Konsolen wie der Sega-Konsole sowie von anderen Retro-Soundchips bekannt sind. Dieser Synthesizer bringt die charakteristischen Klänge der 80er- und 90er-Jahre zurück und ist damit ideal für Musiker, die das Flair der Retro-Computermusik einfangen möchten. Mit seiner Fähigkeit, die typischen FM-Sounds und Chiptune-Klänge jener Zeit nachzubilden, ist der Liven Mega Synthesis eine perfekte Wahl für Liebhaber von Videospielmusik und Retrowave. Er bietet dabei nicht nur eine authentische Klangwiedergabe, sondern auch die Möglichkeit, diese Klänge mit modernen Mitteln zu bearbeiten und in neue musikalische Kontexte zu setzen.

Sonicware Liven Texture Lab – Granular-Sampler

Der Liven Texture Lab ist darauf ausgelegt, komplexe und experimentelle Klangtexturen zu erzeugen. Er bietet eine breite Palette an Klangmanipulationsmöglichkeiten, einschließlich granulärer Synthese und spektraler Bearbeitung. Dieser Synthesizer richtet sich an Sounddesigner und experimentelle Musiker, die nach neuen Wegen suchen, um Klang zu formen und zu gestalten. Mit dem Liven Texture Lab können Musiker einzigartige Soundeffekte, Geräusche und Atmosphären erschaffen, die sich ideal für avantgardistische Musikstile, Filmvertonungen und Kunstinstallationen eignen.

Sonicware Liven Bass & Beats – Groovebox

Der Liven Bass & Beats ist eine vielseitige Groovebox, die sich auf fette Basslines und kraftvolle Beats spezialisiert. Er kombiniert klassische Drumcomputer-Elemente mit einem Bass-Synthesizer und bietet eine breite Palette an Drumkits und Synthesizer-Voices, die für elektronische Musik wie Techno, House, Hip-Hop oder Drum & Bass optimiert sind. Mit dem eingebauten Sequenzer können Benutzer intuitive Pattern erstellen, die sowohl live als auch im Studio überzeugen. Der Liven Bass & Beats bietet eine umfassende Palette an Percussion-Sounds und tiefe Bass-Synthese, die ideal für rhythmusbetonte Produktionen sind.

Fazit

Sonicware hat sich mit der Liven-Serie und seinen anderen Produkten einen festen Platz in der Welt der elektronischen Musik geschaffen. Die Synthesizer der Liven-Serie sind ideal für Musiker, die nach kreativen und mobilen Lösungen suchen, um ihre Musik zu bereichern. Wir würden uns bei weiteren Produkten von Sonicware wünschen, dass jeweils eine externe Stromversorgung beigelegt wird.

Egal, ob man sich für die FM-Synthese des Liven XFM, den Retro-Charme des Liven 8bit Warps oder die warme Textur des Liven LoFi-12 entscheidet – Sonicware bietet für jeden Geschmack und jede musikalische Vision das passende Instrument. Es bleibt spannend zu sehen, welche neuen Klangerlebnisse Sonicware in der Zukunft für uns bereithält.

