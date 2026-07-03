Sonicware deconstruct MINIMAL Test: Spezialist für Grooves

Sonicware deconstruct MINIMAL Test: Der Name ist Programm: Mit der deconstruct MINIMAL verfolgt Sonicware konsequent das Prinzip „Weniger ist mehr“. Statt eine möglichst universelle Groovebox zu entwickeln, konzentriert sich das kompakte Instrument auf die Anforderungen von Techno, Minimal, Dub Techno, House und Acid. Drumcomputer, Sampler, Bass-Synthesizer, Sequencer und Effekte sind dabei so aufeinander abgestimmt, dass schnelle Ideen und performative Grooves im Mittelpunkt stehen.

Mit einem Preis von 299 Euro positioniert sich die Groovebox im Einstiegs- bis unteren Mittelklassebereich. Dafür bietet sie eine erstaunlich umfangreiche Ausstattung inklusive integriertem Lautsprecher, Batteriebetrieb sowie USB-Audio und MIDI – was man bereits von Sonicware kennt. Entscheidend ist jedoch weniger die Ausstattungsliste als die Frage, ob das Konzept im Alltag überzeugt.

Durchdachte Bedienung mit typischer Sonicware-DNA

Optisch erinnert die deconstruct MINIMAL sofort an frühere Sonicware-Geräte aus der Liven-Serie. Das kompakte Kunststoffgehäuse ist leicht und transportabel, wirkt ordentlich verarbeitet und eignet sich hervorragend für den mobilen Einsatz. Die Taster besitzen allerdings die für Sonicware typische etwas plastische Haptik und weisen leichtes Spiel auf. Hochwertig fühlen sie sich nicht an, funktionieren in der Praxis jedoch zuverlässig. Auch die zahlreichen kleinen Drehregler lassen sich präzise bedienen und hinterlassen insgesamt einen guten Eindruck.

Die Bedienung verlangt zunächst etwas Einarbeitung. Wie bei vielen Sonicware-Geräten arbeiten zahlreiche Taster mit Doppelbelegungen, die über die FUNC-Taste aufgerufen werden. Hinzu kommen verschiedene Betriebsmodi für Track-Auswahl, Keyboard, Sampling, Solo, Mute oder Pattern-Verwaltung. Dadurch wirkt die Groovebox anfangs komplexer als ihre reduzierte Oberfläche vermuten lässt. Hat man die Logik jedoch verstanden, entwickelt sich ein erstaunlich flüssiger Workflow, weil nahezu alle wichtigen Funktionen direkt erreichbar sind und nur selten tiefere Menüs notwendig werden.

Die Groovebox arbeitet mit insgesamt elf Spuren. Sechs Drum-Tracks bilden das rhythmische Fundament, vier Sample-Spuren erweitern den Klangvorrat und eine dedizierte Bass-Spur übernimmt sämtliche Synthesizer-Aufgaben. Jede Spur verfügt über eigene Parameter für Lautstärke, Panorama, Delay- und Reverb-Send sowie Random Velocity. Pattern bestehen aus bis zu 64 Schritten und vier Variationen, wodurch sich auch komplexere Songstrukturen oder Live-Performances komfortabel umsetzen lassen.

Zum mobilen Konzept passt auch der integrierte Lautsprecher. Klanglich ersetzt er selbstverständlich keine Studiomonitore, überrascht aber mit einer erstaunlich brauchbaren Wiedergabe. Für das spontane Entwickeln neuer Ideen auf der Couch, im Zug oder im Hotelzimmer reicht er vollkommen aus. Zusammen mit dem Batteriebetrieb entsteht tatsächlich eine Groovebox, die unabhängig vom Studio genutzt werden kann.

Sonicware deconstruct MINIMAL Test – Klanglich klar auf elektronische Musik spezialisiert

Technisch kombiniert die deconstruct MINIMAL drei spezialisierte Klangquellen. Den rhythmischen Teil übernimmt ein samplebasierter Drumcomputer mit 130 Sounds und 16 Drumkits. Anders als bei vielen einfachen Sample-Playern lassen sich zahlreiche Parameter individuell bearbeiten. Bassdrum und Snare besitzen sogar eigene Syntheseparameter, wodurch sie sich deutlich flexibler formen lassen als reine One-Shot-Samples. Die übrigen Drum-Sounds bieten Filter-, Attack-, Decay- oder Timing-Anpassungen und liefern ausreichend Möglichkeiten, den Grundcharakter an die eigene Produktion anzupassen.

Ergänzt wird das System durch einen kompakten Sampler. Drei Mono-Sample-Spuren sowie ein Stereo-Loop-Track erlauben One-Shots, Percussion oder atmosphärische Flächen. Time-Stretching, Repitch und Crossfade-Loops erweitern die kreativen Möglichkeiten deutlich. Trotzdem sollte man den Sampler nicht als vollwertige Sampling-Workstation verstehen. Speicher und Sample-Längen sind bewusst knapp bemessen und richten sich klar an kurze Phrasen oder Texturen.

Das eigentliche Highlight bildet der monophone Bass-Synthesizer. Die Analog-Modeling-Engine arbeitet mit mehreren Oszillatorformen, resonanzfähigem Tiefpassfilter, Suboszillator, Accent-, Glide- und Overdrive-Funktion. Gerade die Filtersektion liefert den gewünschten säurehaltigen Charakter, ohne ausschließlich auf klassische Acid-Basslines beschränkt zu sein. Auch warme Bassfundamente oder einfache Leads gelingen problemlos.

Insgesamt wirkt der Grundsound druckvoll, präsent und ausgesprochen stimmig. Drums, Bass und Samples ergänzen sich klanglich hervorragend, sodass bereits ohne externe Bearbeitung überzeugende Grooves entstehen.

Sonicware deconstruct MINIMAL Test – Sequencer als Herzstück

Die größte Stärke der deconstruct MINIMAL liegt eindeutig im Sequencer. Hier zeigt sich, dass Sonicware das Instrument für performative elektronische Musik entwickelt hat.

Parameter Locks gehören selbstverständlich zum Funktionsumfang und lassen sich sowohl direkt pro Step als auch in Echtzeit aufnehmen. Hinzu kommen Swing, Accent, Random Velocity, Sub-Stepping, individuelle Spur-Längen, Phrase Rotation sowie verschiedene Feel-Modi, die subtile Timing- und Tonhöhenschwankungen klassischer Drumcomputer simulieren. Gerade Minimal- und Dub-Techno profitieren enorm von diesen kleinen rhythmischen Veränderungen.

Besonders Phrase Rotation sorgt immer wieder für neue Ideen. Statt Patterns komplett umzuprogrammieren, verschiebt man einfach den Startpunkt einzelner Sequenzen und erzeugt sofort neue rhythmische Varianten. Zusammen mit den vier Pattern-Variationen entsteht ein Workflow, der stark zum Experimentieren motiviert.

Lediglich kontinuierliche Echtzeit-Automationen wirken teilweise etwas stufig, da Parameteränderungen letztlich schrittbasiert aufgezeichnet werden. Für klassische Filterfahrten reicht das vollkommen aus, feinere Modulationen könnten jedoch flüssiger umgesetzt sein.



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Effekte und Live-Performance

Auch die Effektsektion orientiert sich klar an Live-Performances. Delay und Reverb arbeiten als Send-Effekte pro Spur und lassen sich individuell dosieren. Ergänzt wird dies durch fünf Master-Effekte, darunter Sweep-Filter, Phaser, Distortion, Snip Loop und Ducking-Kompressor. Vor allem Filter und Snip Loop laden dazu ein, Breaks oder Übergänge spontan während einer Performance zu gestalten.

Hinzu kommt ein dreibandiger Drum-Isolator, der ähnlich wie ein DJ-Isolator arbeitet und schnelle Eingriffe in Bass-, Mitten- oder Höhenbereich erlaubt. Gerade bei Live-Jams oder Improvisationen erweist sich diese Funktion als äußerst praxisnah. Die Distortion fällt dagegen etwas einfacher aus und klingt nicht ganz so hochwertig wie die übrigen Effekte.

Im Studioalltag

Im Studio versteht sich die deconstruct MINIMAL weniger als vollständige Produktionszentrale, sondern vielmehr als Ideengeber. Neue Beats entstehen ausgesprochen schnell und laden dazu ein, zunächst fernab der DAW musikalische Ideen zu entwickeln.

Über USB-C fungiert das Gerät gleichzeitig als MIDI-Interface und Audio-Interface, wodurch sich Pattern unkompliziert in den Rechner übertragen lassen. Umfangreiche MIDI-Funktionen, Clock-Synchronisation sowie Program-Changes erleichtern außerdem die Integration in größere Hardware-Setups erheblich.

Beim Sampling zeigt sich dagegen die größte Einschränkung. Zwar funktionieren Aufnahme, Time-Stretching und Sample-Import zuverlässig, Speichergröße und Organisation bleiben jedoch bewusst reduziert. Wer umfangreiche Sample-Bibliotheken verwalten oder komplette Songs aufbauen möchte, stößt schnell an Grenzen. Für kurze Percussion-Sounds, atmosphärische Loops oder ergänzende Texturen reicht der Funktionsumfang dagegen vollkommen aus.

Fazit: Sonicware deconstruct MINIMAL Test Mit der deconstruct MINIMAL liefert Sonicware eine der bislang ausgereiftesten Grooveboxen des Herstellers ab. Das Gerät verfolgt eine klare musikalische Idee und verzichtet bewusst auf unnötigen Funktionsballast. Statt möglichst alles zu können, konzentriert sich die Groovebox auf schnelle Groove-Entwicklung, inspirierende Live-Performance und einen direkten Workflow. Besonders Sequencer, Bass-Synthesizer und die insgesamt stimmige Klangästhetik überzeugen. Trotz der zunächst etwas komplexeren Bedienung entwickelt sich nach kurzer Einarbeitung ein sehr flüssiger Arbeitsablauf. Kleinere Schwächen zeigen sich bei Sampling, Echtzeit-Automationen sowie der etwas einfachen Haptik der Kunststofftaster. Für 299 Euro bietet die deconstruct MINIMAL dennoch außergewöhnlich viel kreatives Potenzial. Sie ist kein universeller Alleskönner, sondern ein klar spezialisierter Groove-Spezialist für Produzenten elektronischer Musik, die lieber Musik machen als Menüs durchforsten. Pro Sehr inspirierender und leistungsfähiger Sequencer

Druckvoller Bass-Synthesizer mit charaktervollem Klang

Mobiles Konzept mit Lautsprecher, Batteriebetrieb und USB-Audio Contra Sampling bewusst nur eingeschränkt umgesetzt

Doppelbelegungen erfordern Einarbeitung

Kunststofftaster wirken etwas einfach Link zur Herstellerseite: Sonicware