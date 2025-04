Test: Sonicware Liven Ambient Ø – Soundscape-Synthesizer

Fazit:

Genug Batteriestrom, einen Digital-Recorder und vielleicht einen externen Lautsprecher in den Rucksack packen und natürlich den Sonicware Liven Ambient Ø nicht vergessen. Schon kann es losgehen, ab in die Natur, oder um den urbanen Raum klanglich zu erforschen und bereichern.

Der Ambient Ø hat alles an Bord, um jederzeit und überall atmosphärische Klänge entstehen zu lassen. Dank der cleveren Blendwave Modulation Synthesis, steht eine breite Palette an lebendigen Soundscapes zur Auswahl. Von ätherisch und uplifting bis zu geheimnisvoll, dunkel und verstörend, ist alles möglich. Es liegt an dir.