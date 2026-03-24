AKAI MPC Sample, neue Sample-Groovebox

Akai MPC Sample vorgestellt: Kompakter Standalone-Sampler für mobile Beats und schnelle Ideen

Mit der Akai MPC Sample bringt Akai Professional den klassischen MPC-Gedanken in ein deutlich kompakteres, mobiles Format. Für Produzenten, Beatmaker und Live-Performer ist das spannend, weil hier Sampling, Sequencing und Effekte in einem Gerät zusammenkommen, das ohne großes Setup sofort zum Jammen einlädt. Die Groovebox setzt auf 16 anschlagdynamische RGB-Pads mit Aftertouch, ein 2,4-Zoll-Farbdisplay, internen Speicher, Akku-Betrieb und eine eigenständige Sample-Engine mit schnellem Disk-Streaming.

Inhaltsverzeichnis:

Gerade für einen Musikerblog mit Fokus auf Synthesizer und Musikproduktion ist die neue MPC Sample interessant, weil sie nicht nur klassische Drum-Samples abfeuert, sondern sich auch gut als kreativer Hub im Hardware-Setup einsetzen lässt. Über die Audio-Eingänge lassen sich Synthesizer, Drum Machines oder andere Line-Signale direkt sampeln. Zusätzlich stehen MIDI In/Out, ein Sync-Out für Clock-Signale sowie USB-C für Strom, Audio, MIDI und Dateitransfer bereit. Dadurch passt das Gerät sowohl ins mobile Beatmaking als auch in kompakte Desktop- oder Live-Rigs.

Für wen ist die MPC Sample gedacht?

Die MPC Sample richtet sich an Produzenten, die schnell Ideen festhalten möchten, ohne dafür direkt Rechner, Audio-Interface und DAW hochzufahren. Gleichzeitig spricht sie Musiker an, die mit kompakten Hardware-Setups arbeiten und einen flexiblen Sampler suchen, der sofort einsatzbereit ist. Vor allem für elektronische Musik, Hip-Hop, LoFi, Techno und experimentelle Live-Performances dürfte das Konzept aufgehen.

Im Alltag dürfte vor allem der direkte Workflow überzeugen. Die Bedienung ist klar auf schnelles Arbeiten ausgelegt: Samples aufnehmen, trimmen, choppen, loopen, pitchen und direkt auf Pads verteilen. Besonders relevant für elektronische Musik ist der Chop-Modus, mit dem sich Loops automatisch oder manuell in Slices zerlegen lassen. Dazu kommen Echtzeitfunktionen wie Reverse, 16 Levels, Note Repeat und Warp.

Wer gern mit One-Shots, Drum-Breaks, Vocal-Snippets oder resampelten Synth-Lines arbeitet, bekommt hier ein Werkzeug, das klassische MPC-Tugenden sehr konsequent auf Portabilität trimmt.

Interessant für Synthesizer-Setups

Gerade im Zusammenspiel mit Synthesizern zeigt die MPC Sample ihren Reiz. Sequenzen, Flächen, Bässe oder FX-Sounds lassen sich direkt aufnehmen, weiterverarbeiten und anschließend rhythmisch neu arrangieren. Das macht die kleine MPC nicht nur zu einem Beatmaker-Tool, sondern auch zu einer kompakten Resampling-Zentrale für kreative Soundbearbeitung.

Auch als Skizzenblock für unterwegs wirkt die MPC Sample durchdacht. Das Gerät besitzt einen eingebauten Lautsprecher, ein internes Mikrofon und einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit rund fünf Stunden Laufzeit. Dadurch lassen sich Ideen ohne zusätzliches Interface oder Studioverkabelung festhalten.

Gleichzeitig ist die Box kein Spielzeug: Mit 2 GB RAM, 8 GB internem Speicher, microSD-Erweiterung und bis zu 32 Stereo-Stimmen ist genug Substanz vorhanden, um daraus mehr als nur flüchtige Entwürfe zu machen.

Standalone-Groovebox für unterwegs

Besonders spannend ist, dass die MPC Sample komplett ohne Computer oder DAW nutzbar ist. Damit eignet sie sich für spontane Sessions auf der Couch, für das Produzieren auf Reisen oder für das schnelle Sammeln musikalischer Ideen zwischen Proberaum, Studio und Bühne. Genau dieser unkomplizierte Zugang könnte für viele Musiker der größte Pluspunkt sein.

Für Sounddesigner und Performance-orientierte Producer sind außerdem die Effekte ein starkes Argument. Die MPC Sample bietet mehr als 60 Effekte, verteilt auf vier Engines: Pad FX, Knob FX, Flex Beat und Compressor.

Gerade Flex Beat klingt für moderne elektronische Produktionen interessant, weil hier rhythmische Time-, Pitch- und Volume-Manipulationen möglich sind. Genau solche Eingriffe sind im Live-Einsatz spannend, wenn Beats zerhackt, Übergänge verfremdet oder Breakdowns dynamischer gestaltet werden sollen. Hinzu kommen Filter, Delay, Reverb, LoFi-, Vintage- und Dynamik-Effekte, die sowohl beim Sounddesign als auch in Performance-Situationen Mehrwert bringen.

Echtzeitkontrolle für kreative Eingriffe

Die drei Echtzeit-Regler und die direkte Effektsteuerung machen klar, dass Akai die MPC Sample nicht nur als Skizzenwerkzeug versteht. Vielmehr lädt das Gerät dazu ein, Sounds im laufenden Betrieb zu formen. Das ist besonders für Live-Performer interessant, die spontane Eingriffe schätzen und ihre Beats nicht nur abspielen, sondern aktiv gestalten wollen.

Spannend ist die MPC Sample aber nicht nur für klassische Hip-Hop- oder Fingerdrumming-Setups. Wer mit Synthesizern arbeitet, kann das Gerät auch als kreative Resampling-Zentrale nutzen. Sampling ist über das interne Mikrofon, die rückseitigen Eingänge, USB-Audio sowie Resampling aus dem laufenden Gerät möglich. Dadurch lassen sich externe Klangerzeuger schnell aufnehmen, intern weiterverarbeiten und anschließend in Sequenzen oder Songs integrieren.

Außerdem unterstützt die Groovebox einen Song Mode und den Export als Audio-Mixdown oder neue Sequenz. Das verkürzt den Weg von der Idee zur arrangierten Skizze deutlich.

Projekte später in MPC3 weiterbearbeiten

Ein weiterer Pluspunkt für Produzenten, die zwischen Hardware und Rechner wechseln, ist die MPC3-Kompatibilität. Projekte der MPC Sample lassen sich in MPC3 weiterbearbeiten. Dadurch eignet sich das Gerät besonders für Musiker, die erst mobil Ideen sammeln und später im Studio detaillierter weiterproduzieren möchten.

Unterm Strich dürfte die Akai MPC Sample vor allem jene Produzenten ansprechen, die einen kompakten Standalone-Sampler mit echter Performance-DNA suchen. Das Gerät verbindet den typischen MPC-Workflow mit moderner Mobilität, direktem Sampling und praxisnahen Performance-Funktionen.

Für Beatmaker ist das naheliegend. Für Synth-Nerds und elektronische Live-Acts ist jedoch mindestens ebenso interessant, dass sich externe Geräte schnell sampeln, weiterverarbeiten und rhythmisch in ein portables Setup integrieren lassen. Genau deshalb könnte die MPC Sample zu den spannendsten kompakten Produktionswerkzeugen für unterwegs zählen.

16 RGB-Pads mit Velocity und Aftertouch

2,4-Zoll-Farbdisplay mit Waveform-Editing

2 GB RAM und 8 GB interner Speicher, erweiterbar per microSD

Interner Lautsprecher, eingebautes Mikrofon und Akku mit ca. 5 Stunden Laufzeit

32 Stereo-Voices und schnelles Disk-Streaming

Sampling über Mic, Audio In, USB und Resampling

MIDI In/Out, Sync Out, Audio In/Out und USB-C für Strom, Audio, MIDI und Dateitransfer

Mehr als 60 Effekte mit Pad FX, Knob FX, Flex Beat und Compressor

Herstellerlink: Music Production Hardware & Software | Akai Professional | Akai Pro



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