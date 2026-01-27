Teenage Engineering EP-133 K.O. II 128MB, Sampler

Teenage Engineering EP-133 K.O. II 128MB: Doppelt so viel RAM für den Kult-Sampler
Teenage Engineering legt den EP-133 K.O. II in einer neuen 128MB-Variante nach – und erhöht damit den internen RAM-Speicher auf das Doppelte der bisherigen Versionen. Optisch bleibt das Gerät seinem „80s-Taschenrechner“-Vibe treu, technisch ist es weiterhin ein ernstzunehmendes, sehr durchdachtes Sampling-Instrument: Supersegment-Hybrid-Display, 12 anschlagdynamische Pads und ein klarer Fokus auf schnellen Beat-Workflow.
Teenage Engineering EP-133 K.O. II 128MB: Das Wichtigste in Kürze
- Sampler/Sequencer, 12-spurig
- Polyphonie: 12 Stimmen (Stereo) / 16 Stimmen (Mono)
- Sampling: 46,875 kHz / 16 Bit
- Speicher: 128 MB, bis zu 999 Sample-Slots
- Song-Mode: 9 Songs, jeweils bis 80.000 Noten Gesamtkapazität
- 9 Projekte, je Projekt 4×99 Pattern
- Patternlänge: bis 99 Takte
- 12 Punch-In FX, 7 Effekte (inkl. Master-Kompressor)
- Mikrofon + Lautsprecher integriert
- I/O: Stereo Line In/Out, MIDI In/Out, Sync In/Out (je 3,5 mm)
- USB-C für MIDI & Strom (kein Audio über USB), alternativ 4× AAA
Mehr Speicher, mehr Praxisnutzen
Die 128 MB interner Speicher sind nicht nur ein Zahlen-Upgrade: Gerade weil viele One-Shots extrem kurz sind, bleibt in der Praxis reichlich Platz für Stereo-Samples, frisch aufgenommenes Material über den Audioeingang – oder spontane Vocal-Takes über das eingebaute Mikrofon. Mit 999 Sample-Slots zielt die K.O. II 128MB klar darauf, dass man nicht ständig aussortieren muss, sondern Projekte „am Stück“ bauen kann.
Sequenzer-Workflow: Projekte, Pattern, Punch-Ins
Die Speicherverwaltung ist klar strukturiert: Der EP-133 K.O. II 128MB verwaltet neun Projekte, jedes mit bis zu 80.000 Noten. Pro Projekt stehen vier Bänke à 99 Pattern bereit, die wiederum bis zu 99 Takte lang sein können. Jedes Pattern besitzt 12 Spuren für Samples und MIDI.
Spannend fürs Performen und für schnelle Arrangements:
- Chromatic-Mode, um Samples tonal zu spielen
- Grid-synced Loops, die stabil mitlaufen
- Aufnahme im Live Mode, Metronom zuschaltbar
- 12 Punch-In Effekte für Breaks, Fades und rhythmische „Flip“-Momente direkt auf Notenbasis
Dazu kommt klassische Sample-Edit-Power: Level, Pitch, Filter, A/R-Hüllkurve, Pan etc. sind pro Pattern/Track erreichbar. Für den „fertigen“ Eindruck sorgen sechs Audioeffekte plus Master-Kompressor.
Anschlüsse & Stromversorgung: kompakt, aber klar
Der Kontakt zur Außenwelt läuft zunächst ganz simpel über den integrierten Lautsprecher. Für Setup und Bühne gibt’s Stereo Line In/Out, MIDI und Sync – alles über 3,5-mm-Stereoklinken. Strom kommt wahlweise über USB-C oder vier AAA-Batterien. Wichtig für DAW-Setups: Über USB-C laufen MIDI und Datenaustausch, Audio wird nicht über USB übertragen.
Teenage Engineering EP-133 K.O. II 128MB: Einschätzung
Mit der EP-133 K.O. II 128MB macht Teenage Engineering genau das Upgrade, das viele K.O.-User im Alltag am stärksten spüren: mehr Speicher für Samples, ohne am unmittelbaren „Hands-on“-Konzept zu rütteln. Wer die K.O.-Philosophie liebt (schnelles Sampling, Pattern-Workflow, Performance-FX), bekommt hier schlicht mehr Luft im System – für längere Sessions, mehr Material und weniger Speicher-Tetris.
Herstellerlink: teenage engineering
Auch interessant:
Teenage Engineering EP-133 K.O. II 128MB, Sampler
Teenage Engineering EP-133 K.O. II 128MB: Doppelt so viel RAM für den Kult-Sampler Teenage Engineering [...]> WEITERLESEN
33.000 BBC Sound Effects – und was man damit machen kann
Das BBC Sound Effects Archive umfasst über 33.000 Clips aus aller Welt, die während der [...]> WEITERLESEN
E-MU vs. AKAI – der Samplerkrieg der 90er Jahre
Überblick: Warum die 90er die große Zeit der Sampler waren E-MU vs. AKAI Sampler: Wie [...]> WEITERLESEN
Test: Elektron Tonverk – Performance-Sampler und Effektlabor
Elektron Tonverk Test: Mit dem Tonverk erweitert Elektron sein Portfolio um ein Instrument, das weit [...]> WEITERLESEN
Elektron Tonverk, polyphoner Sampler
Elektron Tonverk vorgestellt: polyphoner Sampler, FX-Zentrale & Routing-Wunder Kurz & knackig: Elektron bringt mit dem [...]> WEITERLESEN
Mellotron heute – Wie ein schwedischer Visionär die Legende neu erweckt
Kaum ein Instrument hat einen so mystischen Klang wie das Mellotron – jener charmante, bandbasierte [...]> WEITERLESEN
AKAI S612 – Kult-Sampler für kompromisslose Klangabenteuer
Sampling als Protest – Der radikale Sound von Matthew Herbert Für die PR-Abteilungen globaler Konzerne [...]> WEITERLESEN
Test: Roland SP-404MKII – Creative Sampler & Effector
Der erste Spross der Sampler-Familie, der SP-404, wurde von Roland bereits 2005 vorgestellt. Roland hat [...]> WEITERLESEN
Test: Roland P-6 Creative Sampler
Der Roland P-6 greift auf die lange Geschichte der Sampler des japanischen Herstellers zurück bis [...]> WEITERLESEN
News: Teenage Engineering EP-1320 Medieval
Mit dem Teenage Engineering EP-1320 Medieval verschmelzen Technologie und Historie zu einer neuen Version ihres [...]> WEITERLESEN
Leitender Redakteur – keyboards.de
Multiinstrumentalist • Audio Engineer • Kreativer Tüftler • Familienvater • Pen-&-Paper-Enthusiast
Unsere neuesten Beiträge
Teenage Engineering EP-133 K.O. II 128MB, Sampler
Teenage Engineering EP-133 K.O. II 128MB: Doppelt so viel RAM für den Kult-Sampler Teenage Engineering [...]> WEITERLESEN
Roland TR-909: Die Drum Machine, die Techno definierte
Roland TR-909: Der Drumcomputer, der Techno bis heute antreibt Wenn man über Techno spricht, landet [...]> WEITERLESEN
Fame Pro Series Neptune im Test – Großmembran-Mikrofon für tiefe Stimmen
2Das Fame Pro Series Neptune ist ein Großmembran-Kondensatormikrofon, das sich gezielt an Anwender richtet, die [...]> WEITERLESEN