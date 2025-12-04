33.000 BBC Sound Effects – und was man damit machen kann

Das BBC Sound Effects Archive umfasst über 33.000 Clips aus aller Welt, die während der vergangenen 100 Jahre (!) aufgenommen wurden. Inzwischen ist das Archiv digitalisiert und steht für persönliche, pädagogische oder Forschungszwecke öffentlich zur Verfügung.

Der Inhalt des BBC Sound Effects Archive

Zu den Aufnahmen gehören Clips, die vom BBC Radiophonic Workshop erstellt wurden, Aufnahmen, Spezialeffekte für BBC-Fernseh- und Radioproduktionen sowie rund 15.000 Aufnahmen aus dem Archiv der Natural History Unit. Hier lassen sich Klänge aus allen Kontinenten und jeglicher Art entdecken.

Die Aufnahmen der Natural History Unit wurde ab den 1960er Jahren angelegt, um TV-Dokumentation mit qualitativen Geräuschkulissen unterlegen zu können. Ursprünglich war das Archiv auf Vinyl festgehalten worden, später erfolgt der Übertrag auf Band und dann auf CD.

Das gesamte Archiv ist in über 20 Kategorien organisiert. Rund die Hälfte der Klänge macht allein die Kategorie „Nature“ aus. Weiterhin gibt es „Machines“, „Transport“, „Crowds“, Electronics“ usw. mit jeweils mehreren Hundert Aufnahmen. Ja, die Sichtung braucht Zeit und Geduld.

Formate und Mix

Die Dateien stehen im WAV- und im mp3-Format zur Verfügung. Zusätzlich gibt es einen Mixer, in dem man mehrere Files layern kann, um einen Eindruck von der Kombination zu erhalten. Die Files lassen sich dann als Paket downloaden, das die einzelnen Files enthält, jedoch nur als mp3.

Was fängt man damit an?

Der größte Teil der sind Field Recordings von Natur, Umgebung und Technik. Sie waren für Vertonung von TV- und Radio-Programmen gedacht und nicht als Sample-Material für Musikproduktionen. Und genau darin liegt der Reiz: musikalische Anwendungen finden, obwohl die Sachen ursprünglich nicht dafür gedacht waren. Hier ein paar Anregungen:

Atmosphären

Ob für Meditationsmusik, Ambient oder als Intro bei beliebigen Stilen, im Archiv finden sich zahllose Aufnahmen von Vögeln im Wald bis Cityscapes. Hier bietet sich Layer und eine nachträgliche Bearbeitung mit Effekten an, um Atmos zur Unterlegung von Soloinstrumenten zu kreieren.

Impacts für Drums

Perkussive Geräusche eignen sich weniger als Drum-Ersatz, sind dafür aber zum Doppeln geeignet, um einzigartige Sounds zu erzeugen. Blech + Cymbal, Klirren + Tambourine, Punch + Kick, High Heels + Rimshot – die Kombinationsmöglichkeiten sind endlos.

Rhythmisches

Laufende Maschinen, Schritte, ein tickender Telegraf und vieles mehr beinhalten einen eigenen Rhythmus. Oft ist es nur ein kurzer Abschnitt in einer längeren Aufnahme, aber dieser kann eine ungewöhnliche Ergänzung für einen Beat oder Drumloop sein.

Durch den Granular-Wolf

Besonders Aufnahmen mit durchgehenden und abwechslungsreichen Klangkulissen sind für granulare Bearbeitung prädestiniert. Kurze Abschnitte des Files werden durcheinandergewirbelt und neu zusammengesetzt, wodurch völlig neue Sounds entstehen können. Das Ergebnis muss nicht allein stehen bleiben, sondern bietet sich z.B. an, um ein Synth-Pad zu unterlegen.

Die Regeln des BBC Sound Effects Archive

Für private und nicht-kommerzielle Nutzung können die Aufnahmen kostenlos verwendet werden. Ausgeschlossen wird die Verwendung für die Nutzung bei verschiedenen Zwecken, wie diffamierenden Kampagnen, Falschinformation, Werbung für Waffen usw.

Bei kommerzieller oder öffentlicher Nutzung besteht die Möglichkeit, eine Erlaubnis zu erhalten, wobei eine Gebühr verlangt wird.

Auf alle Fälle sollten man sich die Lizenzbestimmung, die ihr unter diesem Link findet, vor der Nutzung genau durchlesen.

BBC Sound Effects Archive