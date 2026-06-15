Behringer CZ-1 Mini Test: Phase Distortion im Taschenformat

Mit dem Behringer CZ-1 Mini bringt Behringer eines der eigenwilligsten Synthese-Konzepte der 80er Jahre in ein extrem kompaktes Format zurück. Für 89 Euro bekommt man einen hybriden Phase-Distortion-Synthesizer mit analogem Tiefpassfilter, integriertem Chorus, Arpeggiator, Stepsequencer und MIDI-Anbindung. Das klingt zunächst fast zu gut, um wahr zu sein – insbesondere wenn man bedenkt, dass die originale CZ-Serie bis heute für ihren eigenständigen Klangcharakter geschätzt wird.

Mit Abmessungen von lediglich 19,3 × 12,4 × 4,2 cm und einem Gewicht von nur 360 Gramm gehört der CZ-1 Mini zu den kleinsten eigenständigen Synthesizern auf dem Markt. Das Gerät passt problemlos in jede Laptop-Tasche oder zwischen andere Desktop-Geräte im Studio. Gleichzeitig ist genau diese Miniaturisierung aber auch Teil der Herausforderung: Der CZ-1 Mini ist kein unkomplizierter Instant-Fun-Synthesizer, sondern ein erstaunlich tiefes Sounddesign-Werkzeug mit einigen Eigenheiten.

Die große Frage lautet deshalb nicht, ob der CZ-1 Mini authentisch genug klingt, sondern ob das Konzept aus komplexer 80er-Jahre-Digital-Synthese und ultrakompaktem Mini-Format im Alltag tatsächlich funktioniert.

Kompakte Hardware mit überraschend komplexer Struktur

Der CZ-1 Mini basiert auf digitaler Phase-Distortion-Synthese. Im Kern arbeiten hier zwei digitale Oszillatoren pro Stimme, die jeweils auf einer verzerrten Sinuswelle basieren. Anders als bei klassischer subtraktiver Synthese entsteht der Klang nicht primär durch Filterung harmonischer Wellenformen, sondern durch gezielte Veränderung des Phasenverlaufs einer Grundwelle.

Das Ergebnis bewegt sich klanglich irgendwo zwischen digitaler Härte, FM-artigen Obertönen und erstaunlich warmen Synth-Flächen. Gerade Brass-Sounds, gläserne Pads, perkussive Digital-Klänge und metallische Texturen gehören traditionell zu den großen Stärken dieser Syntheseform.

Technisch bietet der CZ-1 Mini:

Zwei DCOs mit acht Phase-Distortion-Wellenformen, sechs achtstufige Hüllkurven, zwei LFOs, ein analoges 24-dB-Lowpass-Filter, einen Chorus-Effekt, Arpeggiator, Stepsequencer sowie 16 Speicherplätze für eigene Sounds.

Die Verarbeitung wirkt trotz des niedrigen Preises überraschend ordentlich. Das Gehäuse kombiniert Metalloberseite und Kunststoff-Chassis. Die Regler sitzen stabil genug für den Studioalltag, auch wenn natürlich keine Boutique-Haptik zu erwarten ist.

Weniger überzeugend ist dagegen die optische Gestaltung. Die hellblaue Oberfläche mit weißer Beschriftung sieht zwar ungewöhnlich aus, ist in dunkleren Umgebungen aber teilweise schwer ablesbar. Gerade im Live-Einsatz oder bei schwachem Licht wird das schnell unpraktisch.

Das kapazitive 27-Tasten-Keyboard erfüllt eher einen funktionalen Zweck. Zum ernsthaften Einspielen eignet es sich kaum. Für Sequenzen, Soundtests oder mobile Ideen reicht es dagegen aus. In der Praxis wird der CZ-1 Mini meist ohnehin per MIDI-Keyboard oder DAW angesteuert.

Positiv fällt die umfangreiche MIDI-Implementation auf. Fast sämtliche Parameter lassen sich extern automatisieren. Das macht den kleinen Synth deutlich interessanter für moderne Hybrid-Setups mit DAW, Hardware-Sequencern oder MIDI-Controllern.

Verarbeitung, Design und Alltagstauglichkeit

Die Verarbeitung wirkt trotz des niedrigen Preises überraschend ordentlich. Das Gehäuse kombiniert Metalloberseite und Kunststoff-Chassis, insgesamt macht der kleine Synthesizer einen deutlich solideren Eindruck, als es das ultrakompakte Format zunächst vermuten lässt. Gerade als Desktop-Synth oder mobiles Zusatzinstrument wirkt der CZ-1 Mini robust genug für den regelmäßigen Studioalltag.

Weniger überzeugend ist dagegen die optische Gestaltung. Die hellblaue Oberfläche mit weißer Beschriftung sieht zwar eigenständig aus, erweist sich in der Praxis aber nicht unbedingt als ideal. Unter Studiolicht oder in dunkleren Umgebungen leidet die Ablesbarkeit teilweise deutlich, wodurch die Orientierung auf der ohnehin sehr kompakten Oberfläche unnötig erschwert wird.

Etwas unpraktisch ist außerdem die Stromversorgung ausschließlich über USB-C. Ein passendes Kabel liegt nicht bei, was zunächst nebensächlich klingt, im Alltag aber überraschend schnell nerven kann. Zwar hat man theoretisch überall USB-C-Kabel herumliegen – genau dann, wenn man den Synth spontan anschließen möchte, ist aber oft keines griffbereit.

Phase Distortion statt klassischer Subtraktiv-Synthese

Der eigentliche Reiz des CZ-1 Mini liegt klar in seiner Klangerzeugung. Phase Distortion verhält sich grundlegend anders als klassische Analogsynthese. Wer typische Filterfahrten oder direkte Sweetspots erwartet, muss umdenken.

Die sogenannten DCW-Parameter – Digital Controlled Wave – übernehmen hier eine ähnliche Rolle wie ein Filter-Cutoff, verändern aber stattdessen die Obertonstruktur der Wellenformen direkt.

Das klingt zunächst technisch, hat aber enorme Auswirkungen auf den Klangcharakter. Der CZ-1 Mini produziert sehr schnell diesen typischen digitalen 80er-Charakter: gläsern, präzise, teilweise fast künstlich, aber gleichzeitig überraschend musikalisch.

Besonders überzeugend gelingen:

digitale Brass-Sounds, schimmernde Pads, elektronische Glocken, metallische Texturen, synthetische Orgelsounds und perkussive Digital-Klänge.

Gerade bei Flächen zeigt sich schnell, warum die originale CZ-Serie bis heute einen Kultstatus besitzt. Der Klang besitzt eine gewisse Transparenz und Härte, die sich hervorragend in dichte Produktionen einfügt, ohne sofort den gesamten Mix zu überladen.

Interessant wird es durch die komplexen achtstufigen Hüllkurven. Diese erlauben deutlich dynamischere Verläufe als klassische ADSR-Strukturen. Dadurch entstehen lebendige Bewegungen, organische Attack-Phasen und ungewöhnliche rhythmische Verläufe innerhalb eines einzelnen Sounds.

Allerdings zeigt sich hier auch die größte Schwäche des Geräts: Die Bedienung ist komplex und auf der kleinen Oberfläche nicht immer intuitiv.

Sounddesign: Tiefgehend, aber nicht immer komfortabel

Wer sich ernsthaft mit dem CZ-1 Mini beschäftigen möchte, sollte Zeit mitbringen. Die Soundarchitektur ist deutlich komplexer als bei typischen Einsteiger-Synthesizern.

Insbesondere die achtstufigen Hüllkurven verlangen Einarbeitung. Statt einfacher Attack-, Decay-, Sustain- und Release-Parameter arbeitet das System mit mehreren frei definierbaren Stufen inklusive Rate- und Level-Werten.

Das eröffnet enorme Möglichkeiten, macht spontane Klanggestaltung aber langsamer.

Gerade ohne großen Bildschirm verliert man schnell den Überblick darüber, welche Envelope-Stufe gerade bearbeitet wird. Hier merkt man deutlich, dass das Bedienkonzept ursprünglich aus einer anderen Hardware-Generation stammt.

Trotzdem entwickelt der CZ-1 Mini nach einiger Zeit eine eigene Logik. Wer sich darauf einlässt, kann erstaunlich komplexe Sounds programmieren – weit über klassische Retro-Presets hinaus.

Hilfreich ist dabei der zentrale Encoder. Große Parameteränderungen gelingen deutlich schneller als auf vielen historischen Geräten mit Tasterbedienung.

Wirklich stark ist die Möglichkeit, nahezu alle Parameter via MIDI zu steuern. Dadurch wird der CZ-1 Mini fast interessanter als Soundmodul innerhalb moderner Produktionsumgebungen als als eigenständiger Performance-Synthesizer.



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Analogfilter als moderne Erweiterung

Eine der spannendsten Ergänzungen gegenüber historischen Phase-Distortion-Konzepten ist das analoge 24-dB-Lowpass-Filter.

Eigentlich benötigt die Phase-Distortion-Synthese kein klassisches Analogfilter, weil die Klangformung bereits digital über die DCW-Struktur erfolgt. Genau deshalb wirkt das Filter zunächst fast wie ein Fremdkörper.

In der Praxis erweitert es den Charakter des Instruments aber enorm.

Besonders aggressive oder harsche Digital-Sounds lassen sich deutlich besser kontrollieren. Gleichzeitig entstehen interessante Hybrid-Klänge zwischen digitaler Präzision und analoger Wärme.

Das Filter reagiert musikalisch genug für lebendige Sweeps, bleibt aber eher funktional als spektakulär. Resonanzfahrten oder extreme Selbstoszillation stehen hier weniger im Fokus.

Zusätzlich integriert Behringer einen separaten Filter-LFO. Dadurch entstehen rhythmische Modulationen, die mit der ursprünglichen CZ-Architektur kaum möglich waren.

Der Chorus dagegen wirkt weniger überzeugend. Da er nur mono arbeitet, verliert er gerade bei komplexeren Stereo-Sounds an Wirkung. Für einfache Pads oder Leads funktioniert er dennoch brauchbar.

Schwächen im Detail

So spannend das Konzept ist, der CZ-1 Mini zeigt einige Schwächen.

Die größte Einschränkung ist die dreistimmige Polyphonie. Für einfache Akkorde oder Leads reicht das aus. Sobald längere Release-Zeiten oder komplexe Layer-Sounds ins Spiel kommen, stößt das Gerät aber schnell an Grenzen.

Gerade Pads leiden darunter spürbar.

Hinzu kommen einige klangliche Eigenheiten. Im Bassbereich wirken manche Wellenformen zu dumpf, während höhere Lagen teilweise unangenehme Obertöne entwickeln. Besonders bei bestimmten Presets treten zudem interne Verzerrungen auf.

Teilweise müssen Lautstärken innerhalb der Hüllkurven reduziert werden, um saubere Ergebnisse zu erhalten. Das wirkt unfertig und hätte in dieser Form eigentlich vor Veröffentlichung auffallen müssen.

Auch einige Firmware-Details wirken noch nicht vollständig ausgereift. Bestimmte Betriebsmodi sind vertauscht, einzelne Funktionen verhalten sich anders als erwartet und die angekündigte Kompatibilität zu originalen SysEx-Daten funktioniert aktuell nur eingeschränkt.

Der interne Sequencer bleibt ebenfalls eher rudimentär. Für spontane Ideen reicht er aus, ernsthafte Sequencer-Arbeit übernimmt man in der Praxis aber meist extern.

Im Studioalltag überraschend inspirierend

Interessanterweise funktioniert der CZ-1 Mini im Studio deutlich besser als zunächst erwartet.

Gerade in modernen Produktionen kann sein eigenwilliger Digitalcharakter eine echte Bereicherung sein. Viele aktuelle Synthesizer klingen bewusst warm, breit und analog. Der CZ-1 Mini setzt dagegen auf Präzision, kantige Obertöne und kontrollierte Künstlichkeit.

Dadurch entstehen Sounds, die sich hervorragend im Mix platzieren lassen.

Besonders spannend wird das Gerät in Kombination mit externen Effekten. Reverbs, Delays, Tape-Sättigung oder Modulationseffekte holen erstaunlich viel Tiefe aus den eher nüchternen Grundsounds heraus.

Auch als Layer-Synthesizer funktioniert der kleine Behringer gut. Schimmernde Höhenflächen, gläserne Attack-Sounds oder metallische Layer lassen sich hervorragend mit analogen Klängen kombinieren.

Die MIDI-Integration macht ihn zusätzlich interessant für DAW-Automationen. Bewegte Filterfahrten, komplexe Hüllkurven oder rhythmische Parameterfahrten wirken dadurch deutlich lebendiger.

Im Live-Einsatz dagegen zeigt das Mini-Format seine Grenzen. Die kleine Bedienoberfläche und die geringe Polyphonie machen den CZ-1 Mini eher zum Zusatzinstrument als zum zentralen Bühnen-Synthesizer.

Presets, MIDI und Performance-Funktionen

Ab Werk stehen lediglich 16 Presets zur Verfügung. Das ist extrem wenig – selbst für ein kompaktes Gerät.

Zwar lassen sich Sounds extern sichern, dennoch wirkt diese Begrenzung unnötig knapp.

Die Presets selbst zeigen zudem nicht das gesamte Potenzial der Engine. Viele konzentrieren sich auf klassische 80er-Brass- und String-Sounds, während experimentellere oder perkussive Klangwelten kaum vertreten sind.

Der Arpeggiator bietet lediglich die Grundmodi Up, Down sowie Up/Down. Funktionen wie Oktavsprünge oder Hold fehlen.

Der Stepsequencer arbeitet mit 16 Pattern à 16 Steps und erfüllt eher Basisaufgaben.

Positiv bleibt erneut die MIDI-Seite. Velocity wird unterstützt, USB-MIDI funktioniert stabil und die umfangreiche Parametersteuerung eröffnet viele Möglichkeiten für externe Controller oder Automation.

Fazit: Behringer CZ-1 Mini Der Behringer CZ-1 Mini ist kein perfekter Synthesizer. Er ist auch kein universeller Allrounder. Für 89 Euro bekommt man allerdings ein erstaunlich eigenständiges Instrument mit ungewöhnlicher Klangästhetik und überraschend tiefer Synthese-Engine. Gerade Produzenten, Sounddesigner und Synthesizer-Nerds, die gezielt nach digitalen 80er-Texturen suchen, finden hier ein spannendes Werkzeug mit viel Charakter. Die größte Stärke liegt eindeutig im Klangcharakter. Die Mischung aus digitaler Phase-Distortion-Synthese und analogem Filter erzeugt Sounds, die sich klar von klassischen VA- oder Analog-Synthesizern unterscheiden. Gleichzeitig muss man die Schwächen akzeptieren: nur drei Stimmen Polyphonie, teilweise unfertige Firmware-Details, limitierte Preset-Anzahl und eine nicht immer intuitive Bedienung. Wer schnelle Ergebnisse sucht, wird mit dem CZ-1 Mini möglicherweise nicht glücklich. Wer dagegen Freude an ungewöhnlicher Synthese, eigenständigen Klangfarben und experimenteller Soundgestaltung hat, bekommt hier für 89 Euro ein bemerkenswert günstiges Spezialwerkzeug mit viel Persönlichkeit. Pro Eigenständiger Phase-Distortion-Klangcharakter

Umfangreiche MIDI-Implementation

Analogfilter erweitert die Klangpalette sinnvoll Contra Teilweise unausgereifte Firmware-Details

Bedienung bei komplexen Hüllkurven umständlich Link zur Herstellerseite: Behringer