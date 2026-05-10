TrackHound: Neue DJ-App erstellt Setlists automatisch

TrackHound ist eine iOS-App von Pondstack Software, die Musik automatisch erkennt und daraus eine übersichtliche Tracklist erstellt. Besonders für DJs ist das spannend, denn die App protokolliert gespielte Titel mit Zeitstempel, BPM und Tonart – ohne manuelles Mitschreiben während des Sets. Laut Presseunterlagen wurde TrackHound im Mai 2025 im App Store veröffentlicht und erreichte dabei Platz 1 der deutschen Musik-Kategorie.

Automatische Track-Erkennung für DJ-Sets

Wer regelmäßig auflegt, kennt das Problem: Während des Mixens bleibt kaum Zeit, jeden gespielten Track sauber zu dokumentieren. Genau hier setzt TrackHound an. Die App hört während des Sets mit und erkennt automatisch, welche Musik läuft. Dafür kann sie entweder das eingebaute iPhone-Mikrofon nutzen oder über ein USB-Audiointerface direkt mit dem Mixer-Ausgang verbunden werden.

Dadurch entsteht nach und nach eine vollständige Setlist. Diese enthält nicht nur die erkannten Titel, sondern auch praktische Zusatzinformationen wie Zeitstempel, BPM und Tonart. Gerade für professionelle DJs, Club-Sets, Livestreams oder Radio-Shows kann das den Workflow deutlich vereinfachen.

Vorteile für DJs

Weniger Aufwand nach dem Gig

Nach einem langen DJ-Set ist die Dokumentation oft lästig. Mit TrackHound liegt die Setlist direkt nach der Session vor. Deshalb müssen DJs nicht mehr aus dem Gedächtnis rekonstruieren, welche Tracks sie wann gespielt haben.

Bessere Vorbereitung und Analyse

Da TrackHound BPM und Tonart protokolliert, lassen sich Sets im Nachhinein besser analysieren. DJs können erkennen, welche Tracks besonders gut in bestimmte Energiephasen passen. Außerdem lassen sich Übergänge, Spannungsbögen und Song-Auswahl gezielter auswerten.

Playlist-Export für Streaming-Dienste

Ein weiterer Vorteil: Erkannte Tracks lassen sich direkt als Playlist zu Apple Music, Spotify, Tidal oder Deezer exportieren. So können DJs ihre Sets leichter teilen, Promos vorbereiten oder Playlists für Fans und Veranstalter erstellen.

Praktisch für GEMA und Reporting

Für DJs, die gespielte Musik gegenüber Behörden, Veranstaltern oder Verwertungsgesellschaften dokumentieren müssen, bietet TrackHound zusätzlich ein DJReport-Protokoll. Dieses standardisierte Format kann laut Pressemitteilung beispielsweise für GEMA-Meldungen genutzt werden.

Nicht nur für DJs interessant

Obwohl TrackHound klar auf DJ-Workflows zugeschnitten ist, eignet sich die App auch für Musikfans. Wer im Club, im Café, auf einem Festival oder beim Radiohören neue Tracks entdeckt, kann eine Session starten und die Musik im Hintergrund erkennen lassen. Am Ende entsteht eine Liste aller identifizierten Songs inklusive Links zu Streaming-Diensten.

Außerdem lassen sich mehrere Sessions nachträglich zusammenführen, durchsuchen und teilen. Die Top-Tracks-Ansicht zeigt, welche Songs über verschiedene Sessions hinweg besonders häufig erkannt wurden.

App-Informationen

TrackHound auf einen Blick

App: TrackHound – DJ Set Tracklist Erkennung

TrackHound – DJ Set Tracklist Erkennung Plattform: iPhone und iPad

iPhone und iPad System: iOS 17+ und iPadOS 17+

iOS 17+ und iPadOS 17+ Version: laut Pressemappe TrackHound 1.5

laut Pressemappe TrackHound 1.5 Preis zum Launch: 9,99 Euro

9,99 Euro Entwickler: Pondstack Software aus Bremen und Hamburg

Pondstack Software aus Bremen und Hamburg Website: pondstack.com/trackhound

pondstack.com/trackhound App Store: TrackHound – DJ

Herstellerlink: Pondstack Software – DJ-Tools von DJs, für DJs

Fazit: TrackHound spart DJs Zeit und liefert saubere Setlists

TrackHound löst ein sehr konkretes Problem aus dem DJ-Alltag: die automatische Dokumentation gespielter Musik. Statt nach dem Gig mühsam Tracks zusammenzusuchen, erstellt die App eine Setlist mit Zeitstempel, BPM und Tonart. Zusätzlich erleichtern Playlist-Export und DJReport-Protokoll die Nachbereitung. Damit ist TrackHound vor allem für DJs interessant, die ihre Sets professionell dokumentieren, analysieren und teilen möchten.

FAQ

Was ist TrackHound?

TrackHound ist eine iOS-App, die laufende Musik automatisch erkennt und daraus eine Tracklist erstellt.

Für wen ist TrackHound besonders geeignet?

Die App richtet sich vor allem an DJs, die ihre Sets automatisch dokumentieren möchten. Sie kann aber auch für Musikfans, Festivalbesucher oder Radiohörer nützlich sein.

Welche Informationen speichert TrackHound?

TrackHound protokolliert erkannte Songs mit Zeitstempel, BPM und Tonart.

Kann ich erkannte Tracks als Playlist exportieren?

Ja. Laut Pressemitteilung unterstützt TrackHound den Export zu Apple Music, Spotify, Tidal und Deezer.

Hilft TrackHound bei der GEMA-Meldung?

Ja. Die App kann ein DJReport-Protokoll erstellen, das laut Presseunterlagen beispielsweise für GEMA-Meldungen genutzt werden kann.